Prva u nizu investicija kroz Inicijativu „Digitalna Srbija“: 200.000 evra za startap Tapni

Inicijativa „Digitalna Srbija“ najavila je da će poslovni anđeli koje okuplja ova neprofitna organizacija ostvariti prvu u nizu budućih investicija kroz koju, pored 200.000 evra finansijskog ulaganja, osnivačima domaćeg startapa Tapni pružaju vrlo aktivnu mentorsku podršku, pristup svojoj mreži kontakata i bogatom iskustvu stečenom na svetskom tržištu. Osnivači ovog startapa najavili su da će ovu podršku upotrebiti da ojačaju tim i izađu na nova tržišta, ali i da će, u sklopu postignutog dogovora, poslovanje svog startapa iz Austrije preseliti u Srbiju.

„Okupili smo grupu ljudi u kojoj nema profesionalnih investitora, već uspešnih poslovnih ljudi u domenu digitalne ekonomije koji žele da podrže startap timove na njihovom samom početku, daju im vetar u leđa kada im je to najpotrebnije i ulože tzv. ‘smart money’. To znači da će novac koji investiramo nositi sa sobom daleko veću vrednost u obliku naše spremnosti da podelimo svoje znanje i otvorimo široku mrežu kontakata koju smo godinama gradili na globalnom tržištu. Pozvaćemo Tapni da nauče nešto iz naših uspeha, ne naprave greške koje smo mi pravili i tako ubrzaju svoj rast,” kaže jedan od investitora Saša Popović, član Upravnog odbora Inicijative „Digitalna Srbija“ i suosnivač novosadske kompanije Vega IT koja je ugostila jučerašnji događaj na kome je predstavljena investicija.

Šta je Tapni?

Startap Tapni je nastao sa ciljem da zauvek promeni način umrežavanja ljudi i skoro potpuno ukloni papirne vizitkartice iz upotrebe. Prislanjanjem bilo kog pametnog telefona na korisnikovu Tapni karticu, privezak ili nalepnicu — automatski se na ekranu uređaja pojavljuju njegovi kontakt podaci i profili na društvenim mrežama. Umrežavanje postaje jednostavno i brzo jer ne zahteva fizičku razmenu kartica niti instaliranje bilo kakvih aplikacija na uređaju koji preuzima kontakte.

Sa preko 200.000 preuzimanja i 140.000 aktivnih korisnika aplikacije iz 30 zemalja sveta, Tapni je do sada već ostvario veliki tržišni uspeh u Nemačkoj, Austriji i zemljama Južne Amerike. Osnivači ovog startapa Mihajlo Nikodijević, Miloš Zečević i Aleksandar Nikodijević smatraju da će ova investicija biti vrlo važan korak u njihovom daljem razvoju.

„Nama ova investicija znači na mnogo nivoa, ne samo zbog razvoja našeg startapa, već i zbog mogućnosti da se deo nas vrati iz Beča za Srbiju i od kuće radi ono što voli uz vrlo aktivnu podršku nekih od najuspešnijih ljudi u ekosistemu. Mi kao programeri najviše volimo da se fokusiramo na proizvod i često zaboravljamo na ceo poslovni aspekt startapa, a sada smo kroz ovu investiciju obezbedili direktni angažman vrlo iskusnih poslovnih ljudi koji su dosadašnjim radom sa nama — i pre same investicije — pokazali koliko im je stalo do našeg uspeha. Oduševljen sam podrškom koju smo dobili od Inicijative „Digitalna Srbija“ i od svih investitora koji su prepoznali naš potencijal i motivaciju,“ kaže Mihajlo Nikodijević i dodaje da će ovu investiciju iskoristiti da ojačaju svoj tim i agresivnije nastupe na novim tržištima. Smatra da će im to ostaviti mnogo više prostora da se fokusiraju na dalji razvoj proizvoda koji će Tapni staviti daleko ispred konkurencije.

Razvoj kulture investiranja u startape

„Ovakve investicije su izuzetno važne za domaći startap ekosistem jer pomažu da se reši jedan od najvećih problema koji imamo u Srbiji, a to je nedostatak sredstava za rano finansiranje. Mi smo se odlučili da kao Inicijativa „Digitalna Srbija“ prvi krenemo u rešavanje ovog problema kroz grupu poslovnih anđela. Ovim potezom ne želimo samo da podržimo jedan startap, već i da pokrenemo niz novih investicija davanjem primera drugima koji su se do sada radije odlučivali za tradicionalne oblike ulaganja, kao što su štednja ili kupovina nekretnina. Nadamo se da će Tapni ostvariti svetski uspeh i da će njegovi osnivači već za nekoliko godina biti u prilici da i sami budu poslovni anđeli,“ kaže Nebojša Bjelotomić, vodeći investitor grupe poslovnih anđela koja ulaže u Tapni.

Pored Popovića i Bjelotomića, među poslovnim anđelima koji su se udružili oko ove investicije je i Milovan Milić, osnivač i direktor kompanije Devtech koji će, zajedno sa Bjelotomićem, biti najaktivniji u pružanju direktne podrške osnivačima startapa Tapni. Na jučerašnjem događaju su predstavljeni i drugi oblici podrške koje će kroz ovu investiciju Tapni ostvariti u narednom periodu, a to su podrška pravnih, finansijskih i poreskih savetnika u saradnji sa projektom „Srbija inovira“.

U narednom periodu, Inicijativa „Digitalna Srbija“ će nastaviti da aktivno sarađuje sa potencijalnim investitorima i povezuje ih sa perspektivnim startapima koji su u potrazi za investicijama. Među prioritetnim oblastima rada ove organizacije nastavlja da bude podrška razvoju tehnoloških startapa kroz niz samostalnih inicijativa i partnerskih projekata, ali i predsedavanje Radnom grupom koja će uskoro predstaviti prvu nacionalnu Strategiju razvoja startap ekosistema.

