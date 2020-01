Prvi pogled: Windows 20H1

Kad u mom kraju ispred neke reči dodate „znači“, to znači da je taj pojam posebno značajan. Koliko nam Windows olakšava život, a koliko je izvor naših frustracija i gubitka vremena i novca, procenite sami. Verzija 20H1 bi mogla ponovo da pokrene tasove na vagi…

Poslednjih meseci, svedoci smo nekoliko nemilih događaja vezanih za ažuriranje Windows‑a. Nekoliko update‑ova je uzrokovalo da procesi ostanu „zaglavljeni“ koristeći neprimereno velike CPU resurse, što je dovodilo do znatnog usporenja računara, pa sve do potpune neupotrebljivosti dok se PC ne resetuje. I dok se „civili“ (reč koja u Microsoft‑ovom žargonu označava obične korisnike) muče s pojedinim ažuriranjima, lično smo se uverili da je bilo problema i s nekim drajverima. Recimo, drajveri za gafičke kartice koji su naprasno počele da prikazuju spektakularne vizuelne efekte, pa sve do gubitka Internet veze (zapravo WiFi konekcije) za čitav niz Broadcom adaptera zato što su odbijali da se probude i povežu nakon uobičajenog „zaklapanja i otklapanja“ računara koje je odavno postalo uobičajeni postupak pri radu s laptopom, bez onih davno zaboravljenih mera predostrožnosti da se pažljivo podešava sleep ili hibernate režim.

U poslednjoj iteraciji reparacije sistema na mom jedinom računaru koji još radi na 19xx verziji, Microsoft me je obavestio da je nekoliko (broj poznat upravnom odboru u Redmondu) ažuriranja ukinuto i da sad mogu da radim na miru. Istina je, računar je živnuo nakon ove reparacije. Istovremeno, Microsoft se užurbao i oko zamene 18xx verzija – sistem će (ako već nije) početi da vas upozorava da vaša 18xx verzija više nije dovoljno bezbedna i da morate da pređete na 19xx verziju. Čini se da je verzija 1903 konačno dobila status upotrebljive i sigurne na izmaku godine, ali ne možemo da se otmemo utisku da je skoro cela godina protekla u „krpljenju“ najboljeg ikad – Windows‑a 10.

Gde je „kvaka“?

Nije ovo prvi put da Windows odaje utisak nedovršenog proizvoda, ali je ovoga puta dodatnu zabunu unela i neodlučnost Microsoft‑a o tome kojim putem uopšte treba da se nastavi put – i Windows‑a i celog Microsoft‑a.

Jedno je sigurno – Microsoft‑u je bio neophodan nešto duži period testiranja, pa je još početkom godine u okviru Insider programa i Fast Ring i Skip Ahead grupe, prešao na testiranje prolećne verzije za predstojeću godinu. Najpre nazvana Vibranium, ova verzija je već u decembru izgubila čuvenu oznaku build‑a u donjem desnom uglu, uz napomenu iz Redmonda da time nije završeno doterivanje verzije konačnog naziva 2004, oznake build‑a 19041.1.

Izgleda da je Microsoft ipak bio zadovoljan ovim, neuobičajeno dugim, testiranjem i razvojem, pa je donesena konačna odluka da se ubuduće objavljuje samo jedna mayor verzija godišnje, i to u proleće, uz jedan veći kumulativni update tokom jeseni. Odluka je vrlo razumna, jer nam je svima već dosta čestih ažuriranja koja su često sumnjive upotrebne vrednosti. Avaj, to ne važi za „napredne“ insajdere kojima je već „ubačen“ build 19536.1000 koji predstavlja zametak buduće verzije 2103.

Šta vidim i čemu se nadam

Šta je to što nas očekuje u narednim verzijama Windows‑a, a što može produžiti život ovom (još uvek najbolje i najkompletnijem) operativnom sistemu? Izdvojili smo nekoliko najznačajnijih novosti koje će unaprediti funkcionalnost i korisnički doživljaj.

Upravo je ažuriranje pretrpelo velike reforme, pa neće moći da vam se desi da sistem ne može da se update‑uje zato što vam je disk „zakrčen“. Naime, kod sistema sa skromnim resursima (kod mene je to tablet/PC sistem s 2 GB RAM‑a i 64 GB storage‑a), rezerviše se posebna particija koja služi za preuzimanje update‑a.

Povećana je kontrola ažuriranja, pa tako i pomenutu particiju možete da obrišete (ako znate šta radite), opciona ažuriranja su izdvojena na posebnu stranicu, vreme ažuriranja (i restarta) možete preciznije da podešavate, kao i ograničiti rezervisani protok (bandwidth) vaše Internet veze za namene ažuriranja. Ako vam se čini da je ovo još uvek komplikovano, Microsoft predano radi na tome da prepozna vaše navike (i potrebe) kod ažuriranja i uskladi sistem s njima. Ja moram da primetim da zbog ovoga sve manje primećujem ažuriranja iako su ona vrlo učestala u Insider programima.

Ako baš sve ode naopako, možda ste morali da resetujete vaš PC, a opcije su dozvoljavale reset na početne vrednosti ili reset uz zadržavanje profila i datoteka korisnika. Microsoft je u opcijama za reset dodao i korisnu opciju Cloud Download koja omogućava reset (ili reinstalaciju) iz oblaka bez razmišljanja o tome da li imate spreman instalacioni USB ili DVD.

Druženje s „konkurencijom“

Novi Windows podsistem za Linux (Windows Subsystem for Linux – WSL) verovatno je najvažnija funkcija u sistemu Windows 10 20H1. WSL 2 koristi pravi Linux kernel da bi pružio još bolje opremljeno Linux okruženje unutar Windows‑a 10 (i Windows Server‑a 2019). WSL 2 zapravo izvršava Linux komande, a u odnosu na prvu verziju, izvršavaće ih u okviru svojevrsne virtuelne mašine koja ipak ima čvrste veze s ostatkom Windows sistema. To znači da se resursi prepliću i da ne mora da se rezerviše „prava“ virtuelna mašina koja odnosi određen broj CPU jezgara i neku količinu memorije. Microsoft će izgraditi sopstveno Linux jezgro i isporučiti ga uz WSL 2, a to Linux jezgro će se takođe ažurirati kroz Windows Update. Opciono, možete „podmetnuti“ i sopstveno Linux jezgro ali, pre svega, morate da instalirate WSL 2 pod uslovom da imate Windows 10 build 18917 ili veći.

Zašto je ovo bitno? Najviše će svakako pomoći onima koji koriste Linux alate za upravljanje cloud platformama i koji su do sada morali da koriste i desktope pod Linux‑om s tim alatima ili da barem na svojoj Windows mašini odvoje resurse za VM. Drugo, ako sada brzo i nesmetano izvršavamo Linux programe, otvara se i put da imate kompletni „paralelni Linux sistem“ unutar Windows‑a, a uz mogućnost da koristite sve raspoložive resurse. Uzgred, Windows je dodao i podršku za ARM64 procesore, pa možda nije tako daleko ni mogućnost da na istom računaru imate Windows, Linux i Android aplikacije koje koriste sve resurse računara, a da ne morate da prelazite iz jedne u drugu virtuelnu mašinu.

Your Phone aplikacija nije nova, ali joj 20H1 dodaje nove funkcije u vidu preuzimanja kompletne kontrole nad telefonom, što uključuje deljenje dokumenata i slika, notifikacije na PC‑ju, preuzimanje poziva ili pozivanje s PC‑ja (neophodan je BT na računaru), pa i kompletno „preslikavanje“ svih telefonskih događaja na PC. Za ovo potonje neophodan je BTLE (Bluetooth niske energije) i za sada rad sam s odabranim modelima (Samsung) telefona.

Ljubav, navika, panika?

Za sve ove novosti imamo barem tri meseca da vas detaljnije izvestimo. U međuvremenu, Milan će nas redovno na sajtu pcpress.rs obaveštavati o neprilikama i problemima s Windows ažuriranjima. “Stameni” nam je pred kraj godine ponudio ozbiljnu analizu raspoloživih Linux alternativa za gejmere. Iako se igre i dalje mahom pišu za Windows, možda će trend prelaska igranja na Linux‑u ozbiljnije zaživeti. S druge strane, mobilnost je preovladala i Android je postao mnogo rasprostranjenija platforma. Čak i ako ste lojalni zaljubljenik u Microsoft (kao ja) Microsoft Launcher i sasvim upotrebljivi Office (pa i Edge i Cortana) za Android će vam pružiti sasvim pristojan MSX (Microsoft Experience), iako u pozadini nije nikakav Windows.

Postaje sve manje bitno kakav računar imamo jer je sve više onoga što „vučemo“ iz cloud‑a. Ne, ne držimo tamo samo dokumente, slike i filmiće – sve više „kreative“ se nalazi u oblaku, pa ono što želite da uradite sve manje zavisi od toga kakav računar imate i da li raspolažete s dovoljno RAM‑a, CPU‑a i sličnih đakonija. Za ogromnu većinu stvari koju obavljaju prosečni korisnici dovoljan je browser uz poznavanje adrese na kojoj je servis koji koristite. Na kraju, konačno smo svi povezani. Ako baš i nismo stalno povezani, a podržane su PWA (Progressive Web Applications), većini korisnika nije potrebno ništa više.

Šta vas zapravo opredeljuje da i dalje koristite Windows? Verovatno navika i nekolicina aplikacija koje, takođe iz navike, ne biste menjali. Ako još spadate u one koji su odmah zabranili Windows Update (na verovatno piratskoj verziji Windows‑a), onda spadate u moje „omiljene“ korisnike čija je digitalna evolucija odavno završena. Ako samo malo obrnete stvari, smognete snage i kupite računar s legalnim Windows‑om, kreirate Microsoft ID i uz njega besplatno dobijete sasvim pristojan OneDrive cloud storage i dovoljno funkcionalan Office paket, mislim da ćete na kraju biti vrlo zadovoljni. Windows će i dalje evoluirati, a i vi ćete biti spremni za nove mogućnosti – bez panike.

