PS5 Pro: šta možemo očekivati od sledećeg PlayStation 5?

PS5 Pro je verovatno predviđen u nekom trenutku u budućnosti, ali pitanje je šta možemo očekivati od moćnijeg PlayStation 5?

PS5 Pro je sigurno u planu

Sony je pokrenuo trend objavljivanja nadogradnji kućne konzole srednje generacije tokom PlayStation 4 generacije sa PS4 Pro još 2016. godine – naprednijim sistemom koji je sposoban za 4K vizuelne prikaze i veću brzinu kadrova, prvi za kućne konzole. Microsoft je sledio primer sa sopstvenim osvežavanjem srednje generacije godinu dana kasnije, Xbox One X. Slično kao PS4 Pro, Xbox One X je nadmašio originalni Xbox One u skoro svakoj oblasti. Nintendo je oduvek imao naviku da pušta nadograđeni hardver tokom generacije konzole, iako kompanija teži da poboljša postojeći dizajn umesto da napravi nešto moćnije. Nintendo DSi, Nev Nintendo 3DS i Nintendo Switch OLED su svi dobri primeri Nintendo-a koji poboljšava svoj originalni hardver, ali ne prepravlja tehničke specifikacije u značajnoj meri.

PS5 je upravo imao svoju godinu i po godišnjicu u prodaji, ali to ne znači da Sony ne pravi planove za izdavanje sposobnijeg modela u narednim godinama. Međutim, trenutno je nejasno šta bi tačno PS5 Pro mogao da poboljša – još uvek nismo videli podršku za 8K rezoluciju na PlayStation 5, i moraćemo da sačekamo PS5 Slim ako želimo da vidimo primetno manju konzolu. Ipak, uvek je zabavno spekulisati i zaokružiti sve glasine, pa hajde da zaronimo u mogućnost PS5 Pro, usput ćemo napraviti nekoliko predviđanja. Možemo da nagađamo kada će PS5 Pro biti objavljen zajedno sa svojom cenom, na osnovu onoga što je Sony uradio sa PS4 Pro. PS4 Pro je lansiran 2016. godine, što je bilo tri godine nakon što je originalni PS4 izašao. To znači da bismo mogli da vidimo PS5 Pro izdanje već 2023. godine, pošto je PS5 lansiran u novembru 2020.

Međutim, pandemija Covid-19 i tekući nedostatak komponenti mogli bi da potisnu lansiranje PS5 Pro u 2024. ili kasnije. Što se tiče cene, PS4 Pro je lansiran po istoj ceni kao i originalni PS4, koja je iznosila 399 dolara. Nedavno smo videli da je cena PS5 porasla, a Sony za to krivi rastuću inflaciju na globalnom nivou, tako da PS5 trenutno košta 549.99 €. Verovatno bi Sony mogao da ponudi PS5 Pro po istoj ceni, pod pretpostavkom da sledi istu strategiju kao i za PS4 Pro. PS5 je već ogromna mašina, što znači da ukoliko Sony ne može da napravi drastična poboljšanja, PS5 Pro bi mogao da bude jednak ili čak premaši veličinu običnog PlayStation 5. Slična situacija se desila sa PS4 Pro, koji je bio veći od originalnog PlayStation-a 4 sa određenom marginom. Srećom, PS5 Slim će verovatno biti dostupan otprilike u isto vreme za one koji zaista žele manji sistem. Zamišljamo da će se, slično kao i kod PlayStation 4 Pro, Sonyjev dizajn nadovezati na postojeći futuristički izgled konzole, ali bi mogao uključiti neke dodatne dodatke koji nisu prisutni u trenutnom sistemu.

Ovde stvari postaju mnogo teže za predvideti. PS5 je već izuzetno moćna konzola, sposobna za 4K igranje igara na 120 Hz u određenim naslovima, praćenje zraka i generalno raskošne vizuelne prikaze. PS5 Pro bi sigurno pomogao programerima da postignu još veće rezolucije i brzinu kadrova, ali malo je verovatno da će predstavljati opipljiv skok, kao što smo videli da ide sa 1080p na 4K. Međutim, s obzirom da PS5 i dalje ne može da emituje nijednu igru pri 8K, uprkos tome što je funkcija reklamirana na maloprodajnoj kutiji konzole, možda će PS5 Pro ciljati na standard rezolucije sledeće generacije.

Već smo videli jednu igru, The Tourist, koja radi pri 8K / 60fps na PS5, ali trenutno možete da je gledate samo na 4K. 8K trenutno nije široko rasprostranjen, ali za tri godine, 8K paneli će verovatno biti pristupačniji i potrošačima koji nisu entuzijasti. Ne zaboravimo da Sony takođe proizvodi televizore, a japanska kompanija bi možda želela da koristi PS5 Pro za povećanje prodaje svojih 8K setova, slično kao što je PS3 pomogao da se pobedi u ratu formata diskova sa Blu-Ray-om. PS5 Pro bi mogao da poseduje AMD Zen 4 CPU i RDNA-3 GPU, ali videli smo da su i Microsoft i Sony odlučili da idu sa malo poboljšanom verzijom Xbox One i PS4 CPU-a u svojim nadograđenim modelima. Dakle, očekivali bismo da ćemo videti više ulaganja u GPU nego u CPU sa PS5 Pro.

PS5 Pro: Šta još može da ponudi?

Očekivali bismo da će PS5 Pro uključiti i veći SSD u odnosu na originalni PS5, jer 825 GB nije bila baš velika količina za početak, a neke igre imaju velike veličine datoteka. Verzija od 1TB bi sigurno pomogla da se doda više vrednosti, a očekivali bismo da ostane mogućnost instaliranja jednog od najboljih SSD-a za PS5. A šta je sa PS5 Pro digitalnim izdanjem? Da li će Sony takođe izdati verziju bez disk jedinice? Možda ne. PS5 Digital Edition služi kao jeftinija alternativa PS5 za one koji rado idu bez njih, ali objavljivanje dve verzije PS5 Pro, koje se doduše neće svideti svima, verovatno bi bilo malo neozbiljno.

Da li nam je uopšte potreban PS5 Pro?

Tehnički, ne, ali za dve ili tri godine mogli bismo da vidimo da će programeri naići na više prepreka zbog zastarelog hardvera PS5 koji rezultira primetnim kompromisima u igrama, kao što su niže brzine kadrova ili rezolucije. PS5 Pro bi mogao da revitalizuje mnoge starije igre ako se poboljšaju kao što smo videli na PS4 Pro, a dodatna snaga bi trebalo da obezbedi da se noviji naslovi ne zadržavaju.

Da li da sačekam PS5 Pro ili samo da kupim PS5?

Uvek ćete dobiti bolju ponudu ako čekate, takva je priroda tehnologije. Međutim, PS5 je odlična konzola koja ima odlične igre koje možete igrati upravo sada. Da, PlayStation 5 Pro će moći da pruži bolje celokupno iskustvo, ali samo pomislite koliko ćete zabave propustiti čekajući?

Izvor: Techradar

