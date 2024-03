PS5 Pro stiže tokom praznične sezone  

Prema izveštajima Tom Henderson-a iz Insider Gaming-a detalji o PS5 Pro konzoli su procurili sa YouTube kanala Moore’s Law is Dead. Takođe, nove informacije stižu i iz dokumentacije koju je Sony nedavno poslao razvojnim timovima trećih strana.

Poboljšane performanse

Naravno, treba sve treba uzeti sa rezervom. Međutim, Henderson ima prilično dobar dosije kada je u pitanju curenje informacija. On je 2022. godine izvestio da Sony radi na “pravom profesionalnom kontroleru” za PS5. Posle dva meseca DualSense Edge je zvanično najavljen. Takođe, otkrio je da kompanija planira da izbaci verziju konzole sa odvojivim diskom. Godinu dana posle toga Sony predstavio manji i lakši PS5 model.

Na osnovu do sada procurelih informacija o PS5 Pro konzoli, očekuje se da će ponuditi poboljšan i konzistentan broj frejmova (FPS) pri 4K rezoluciji. Takođe, navodi se i novi “režim performansi” za 8K rezoluciju. Očekuje se da će moći da renderuje igre do 45 odsto brže. Zatim, navodi se i mogućnosti praćenja zraka koji su dva do tri puta brži od verzije koja nije Pro.

Osim toga, dokumentacija koju je Moore’s Law is Dead prikazao u svom videu pokazuje da će imati GPU sa performansama od 67 teraflopsa FP16 (33.5 teraflopsa FP32). To ukazuje na veće brzine i bolju grafiku uopšteno.

Henderson navodi da Sony cilja na praznično izdanje PS5 Pro serije. Kompanija će na taj način iskoristiti povećanu prodaju u sezoni. Međutim, to se još uvek može promeniti. Sve zavisi od toga da li kompanija smatra da li je bilo dovoljno izdanja igara koje su razvili sami ove godine.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet