Puzzle Software: 10 godina agilne slagalice

IT industrija u Srbiji nudi najatraktivnija zanimanja, kao i jednu od najboljih perspektiva za lični i profesionalni razvoj. Ipak, to je relativno mlada industrija, tek u razvoju, pa mali broj IT firmi može da se pohvali kontinuitetom. Jedna od takvih je Puzzle Software koji ove godine beleži svoj prvi značajan jubilej

Puzzle Software slavi deset godina od osnivanja i poslovanja u Srbiji. Svoju prvu deceniju kompanija je obeležila brojnim inovacijama na domaćem tržištu informatičkih proizvoda i usluga, novim trendovima koje je donosila ili idejama koje je promovisala. Kada se sumiraju rezultati, ima dosta razloga za ponos i zadovoljstvo, ali je uloženo mnogo ozbiljnog rada da bi se do toga stiglo. Sve to bilo je povod za razgovor s Markom Brankovićem, osnivačem kompanije.

Ideja koja je menjala tržište

„Puzzle Software pokrenuo sam 2009. godine. Radio sam samostalno i u skladu sa sopstvenim vrednostima i verovanjima. Oduvek sam smatrao da su poštenje, poverenje i integritet vrednosti na kojima treba da počiva poslovanje kompanije“, ovako nam je na početku razgovora direktor i osnivač Marko Branković predstavio svoju viziju.

„Zamisao kompanijskih vrednosti koja stoji iza poslovanja Puzzle Software‑a, u suštini, veoma je jednostavna. Posao obavljamo časno i pošteno tako da očuvamo integritet, zadobijamo poverenje svojih klijenata, kolega, regulatornih organa i okruženja u kojem živimo i radimo – onih čije poverenje moramo imati da bismo bili uspešni.“

Do ideje da osnuje svoju firmu došao je tokom prvog Scrum Master sertifikacionog kursa organizovanog u Srbiji. To je bila inicijalna kapisla da se detaljnije zainteresuje za Agile, a odmah zatim i Scrum agilni okvir koji je bio u ekspanziji u svetu. Marko je odmah prepoznao sve njihove prednosti, jer je i sam u inženjerskoj praksi iskusio brojne izazove.

„Tokom sedam godina rada na razvoju softvera za nekoliko velikih firmi, prvo kao developer a posle kao Project Manager, u tradicionalnom razvoju softvera suočio sam se sa izazovima kao što su: nedostatak transparentnosti, i od tima i od klijenata, fiksno vreme ili budžet projekta, gde na kraju obično trpi kvalitet proizvoda ili projekat kasni. Kao rezultat javljalo se nezadovoljstvo kupaca, neusklađenost između prodajnih i delivery timova, gde ljudi iz prodaje obećaju ono što razvojni tim ne može da isporuči, dok članovi razvojnog tima obično budu prekomerno angažovani i usled toga ne isporučuju u okviru rokova.

Najveći problem u razvoju softvera je ozbiljno nerazumevanje između softver inženjera i ljudi koji definišu šta treba raditi. Softver inženjeri su odlični u programiranju ali ne poznaju domen problema. S druge strane, ljudi koji se bave određenim poslom, kao npr. bankari, osiguranja ili bilo koja druga delatnost, odlično razumeju svoj posao i procese, ali ne znaju ništa o razvoju softvera.

Imao sam odgovor na problem između biznismena i programera. Firmama je bilo preko potrebno da pri razvoju svojih proizvoda imaju programere koji razumeju domen problema. Njih i danas kod nas u Puzzle‑u zovemo softver konsultanti i šaljemo ih na projekte kod naših klijenata da budu most koji spaja domen i programiranje.

Odgovor na većinu ostalih izazova otkrio sam 2009. godine kada je u Beogradu organizovan prvi sertifikacioni Scrum Master kurs. Tada sam znao da je to ono što želim da koristim u svom radu i praksi, i način rada kakav bih želeo da primenim u svojoj kompaniji. I eto, te vrednosti i principi funkcionišu uspešno već punu deceniju. Firmu smo pokrenuli nas dvojica kao tim, a za tri godine tim je bio upetostručen!“

Od samog početka, u Puzzle‑u se krenulo s primenom Scrum okvira, koji je pomogao da se postigne bolja organizacija, da se fokusira na vrednosti koje se isporučuju, a ne samo na plan. Cilj je bio da se postavi organizaciona kultura koja je zasnovana na potpunoj transparentnosti, ohrabrivanju eksperimentisanja bez ikakvih posledica kada se pogreši, učenju na sopstvenim greškama i korišćenju dobijenih informacija za dalji napredak. Sve ovo je dovelo do danas jasno vidljivih, odličnih poslovnih rezultata.

Agilnost znači spremnost da se uhvatiš u koštac sa izazovima

Svako poslovanje ima svojih uspona i padova, to su oni izazovi koje novo sutra sa sobom nosi. Danas je to izraženije nego ikad ranije jer razvoj savremenih tehnologija diktira brojne promene, prilagođavanje njima, zahtevaju okruženje koje je sposobno da na njih odgovori u što kraćem roku. Pokazalo se kroz vreme u praksi da agilni pristup i njegovi okviri predstavljaju odličan alat da se odgovori na ove izazove.

Šta je ovo konkretno značilo za Puzzle Software? Firma koja je svoj put započela skromno, s lepom idejom i malim timom, danas važi za pouzdanog partnera u oblasti softverskog programiranja, a vremenom je svoje delatnosti proširila i na polje edukacija. Naime, kada je postalo jasno da se vizija neće jednostavno preneti drugima jedino kvalitetnim proizvodima, već da ljude treba upoznavati s tim kako sami mogu da unaprede svoj sistem rada i procesa proizvodnje, nastala je Agile Serbia.

Kao jedan od brendova koje je stvorio Puzzle, Agile Serbia je nastala 2012. godine, u početku kao institucija koja se bavila sertifikacijom za dve Scrum uloge – Scrum Master i Product Owner. Vremenom su potrebe tržišta dosta prevazišle samo ove dve uloge, tako da se edukacija proširila i na druge Agile i Scrum teme, na tehnike i prakse, kao i na agilno liderstvo. Agile Serbia je postala edukativni centar i glavno uporište Agile zajednice u Srbiji, ali i izvan nje, kako edukacijama, tako i događajima koje je pokrenula.

Pomažući primenom Scrum‑a i agilnog pristupa drugim organizacijama da se uhvate u koštac sa svojim izazovima, ni kompanija Puzzle nikada nije oklevala da i sama to čini. Jedna od glavnih prekretnica, na koje je vrlo ponosna, bio je izlazak na američko tržište 2015. godine, kada je osnovana firma u Arizoni. Na taj način, sav dotadašnji rad predstavljen je američkom tržištu i uspostavljena konekcija sa ciljem realizacije novih projekata.

Dobar programer je sitnica koja pravi ključnu razliku u kvalitetu

Ako se vratimo na sam početak ove priče, izvesno je da nje ne bi ni bilo bez kvalitetnih programera i njihovog iskustva. To je politika koju je firma nastavila da gradi i koje se ni jednog trenutka nije odrekla. Agilnost je metod kojim su postizani svi ciljevi, ali pravu magiju čine programeri, koji svojim veštinama prave razliku.

Puzzle Software predstavlja ono što ime i govori, slagalicu čiji je svaki deo jedna od osoba u timu, koje su u nju unosile deo sebe, svoja znanja i osobine, ostavljajući svoj pečat. Upravo su ljudi najveća vrednost firme, pokretačka snaga svih projekata na kojima se do sada radilo ili koji su u planovima za dalji razvoj. Sa svoje strane, kompanija brine o svemu što je za njih bitno, pre svega da im omogući uvek idealan balans između posla i privatnog života.

Govoreći o ljudima, ponos firme predstavljaju vrhunski profesionalci, majstori svog zanata kada je reč o poznavanju tehnologija. Oni su posvećeni poslu, uvek rade na sebi i svom usavršavanju, novim tehnologijama i trendovima. Pored toga, posvećeni su porodici, vredni i odgovorni ljudi, zbog čega se i kompanija nesebično trudi da budu maksimalno ispunjeni, s profesionlane i privatne strane.

Posao programera je veoma izazovan, morate stalno da budete u toku sa inovacijama. Potrebe naših klijenata iziskuju prisustvo naših programera na njihovoj lokaciji, u core timu, zbog poverljivosti, bezbednosti i samog agilnog načina funkcionisanja tima na projektima, ali je i to izazov koji vrlo lako prevazilazimo. Izgradili smo odnos poverenja, zasnovan na razumevanju, transparentnosti, podršci koju naši zaposleni uživaju, na deljenju svih trenutaka iz života, i lepih, i onih drugih kada međusobna podrška ima poseban značaj.

„Vremenom smo razvili poseban model angažovanja programera, koji nisu samo programeri, već pre svega dobri konsultanti. Oni nemaju samo tehničko, domensko znanje, već odlično razumeju suštinu i potrebe industrije na čijim proizvodima rade, i na njih primenjuju svoju ekspertizu. Time postižemo da svi naši klijenti budu zadovoljni, kao i njihovi korisnici. A rezultat svega su naši zadovoljni programeri.“

Posao je promenljiv, projekti se završavaju, potreba za programerima, naročito dobrim, uvek postoji, ali dešava se i da prestane. To je ono po čemu se Puzzle bitno razlikuje od drugih softverskih firmi, jer ima svoj specifičan model, koji nije tradicionalan, ali nije ni klasičan outsourcing. Kako ovaj model funkcioniše, objasnio nam je vlasnik kompanije.

“Potrudili smo se da napravimo naš jedinstven model koji bi zadovoljio očekivanja i potrebe svih strana u poslu, naših konsultanata‑programera i naših klijenata. To znači da se oni nalaze kod klijenata da bi bili most koji nedostaje između domena i programiranja, ali da Puzzle Software u svakom trenutku stoji iza njih. Kada se dogodi da se projekat završi, oni su već obezbeđeni novim projektom. Ovakav sistem generiše najbolje iz tradicionalnog sistema, a to je sigurnost, dok s druge strane, daje veliku fleksibilnost, mogućnost rada na novim tehnologijama i projektima.“

Dobar programer je od neprocenjivog značaja, to je ono što firma posebno vrednuje. Programeri‑konsultanti, koji su deo našeg tima, imaju životne veštine i iskustvo, pored svih profesionalnih. To su liderske veštine i mentorski stav, sposobnost rešavanja problema kod klijenata i sagledavanja projekta kao celine, a ne samo znanje kodiranja. To je ono što čini pravog programera seniora i pravi razliku u kvalitetu.

Hub dobrih ideja koje nude rešenja i nalaze svoj put do tržišta

Kao kompanija, Puzzle Software uvek je stajao iza svojih zaposlenih, pomažući im da iniciraju svoje ideje, kao i projekte. Mnoge dobre stvari tako su zaživele u praksi, a jedan od dobrih primera jeste već pomenuti brend Agile Serbia. Međutim, lista projekata koji su se do sada realizovali ovim se ne završava pošto Puzzle, osim odličnih softverskih rešenja za klijente, istovremeno razvija i svoje proizvode.

Tokom proteklih godina realizovano je i nekoliko startup projekata. Najuspešniji projekat do sada realizovan, ponos firme, jeste aplikacija MatchAbout. Aplikacija je nastala kao odgovor i rešenje za brojne izazove s kojima se sreću organizatori događaja, od marketinga, logistike pa do same realizacije događaja, kao najvažnije stavke.

MatchAbout unapređuje koncept svakog događaja, dajući mu na dinamici, a svim posetiocima brojne mogućnosti za interakciju, zabavu, učenje i umrežavanje. Aplikacija će se u budućnosti dodatno razvijati, a već sada je zvezda u usponu, prisutna na brojnim događajima. Postoje velike ambicije kada je MatchAbout u pitanju, a cilj je da organizacija događaja bude nezamisliva bez nje.

Za sve sadašnje, kao i buduće, članove tima poseban profesionalni izazov predstavlja rad na startup‑u kao prilika za lični razvoj. Ovo je prednost od većeg značaja u odnosu na svakodnevne beneficije koje se zaposlenima inače nude. Obezbeđeni su i u Puzzle‑u, ali daleko veću vrednost predstavlja mogućnost da rade četiri radna dana i prilika da taj dodatni dan iskoriste za sebe, porodicu i prijatelje ili za rad na svojim projektima.

Snaga je u ljudima i njihovoj volji – timski duh iznad svega

„Puzzle Software postoji već 10 godina. Nastavljamo vrlo posvećeno da radimo u domenu pomaganja firmama u razvoju njihovog softvera, gde naši konsultanti, koji poznaju i domen i programiranje, postaju nezamenljivi. S druge strane, nastavićemo sa agilizacijom kompanija s težištem na promene organizacione kulture pošto smo prethodnih 10 godina uspešno radili na uvođenju Agile strukture i procesa.“

Firma vidi svoju veliku šansu u plasiranju i proboju proizvoda MatchAbout na globalno tržište, i na tome će se najviše fokusirati u sledećim godinama. Ciljevi su orijentisani na to da ova aplikacija postane LinkedIn kada su u pitanju događaji, jedinstvena društvena mreža za događaje. Za sam kraj, naš sagovornik je sumirao svoje utiske i na šta je sve ponosan u svom dosadašnjem radu.

„Kako vidim svoj tim? Tako da posao koji radimo treba da bude pre svega uživanje i da će kolege s kojima radimo biti uz nas i biti spremni da nam pruže pomoć, saslušaju, kritikuju i pohvale, spuste na zemlju i otvore oči kada je potrebno. To nije lako! Potrebno je mnogo truda, slušanja i razumevanja, želje. Dobri odnosi ne grade se preko noći, a kao i svako prijateljstvo, traže negovanje i ulaganja. Ipak, to nije nemoguće!

Sada, posle mnogo godina, moram da naglasim koliko se ponosim. Ponosim se time što sam deo kompanije Puzzle Software. Ponosim se uspehom koji je ova kompanija postigla. Ponosim se renomeom koji Puzzle Software ima. Ali pre svega, ponosim se ljudima koji u ovoj kompaniji rade, jer sam vremenom shvatio koliko su to dobri i kvalitetni ljudi.“

