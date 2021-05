QR kodovi su svuda – evo kako da ih koristite

Pandemija i naša želja da smanjimo kontakt sa predmetima i površinama, proširila je upotrebu kodova za brzi odgovor (Quick Response – QR).

Ovi zamršeni obrasci sadrže URL adrese, aplikacije, Wi-Fi lozinke i još mnogo toga

Možete brzo i lako skenirati ove kvadratne jednobojne obrasce na telefonu, što ih čini savršenim načinom prijavljivanja na mesto događaja ili, na primer, pregledanja menija restorana. Kako funkcionišu QR kodovi? Ova tehnologija postoji od 1990-ih. Oni su u suštini vrsta koda koji sadrži informacije u obliku koji drugi hardver i softver mogu da razumeju. Na isti način na koji prodavnica proverava bar kodove da bi identifikovala cene različite robe, možete skenirati QR kod da biste pokrenuli web lokaciju, registrovali se kod lekara, prijavili se u uslugu, dobili Wi-Fi lozinku ili instalirali aplikaciju. Skeneri mogu čitati samo standardne bar kodove u jednom smeru, od vrha do dna. Ali vaš telefon može da čita QR kodove u dva smera: od vrha do dna i sleva nadesno. To znači da ovi obrasci mogu sadržati znatno više informacija – o bilo kojoj vrsti podataka i do oko 4.000 znakova teksta.

Možda ćete se iznenaditi koliko lako vaš telefon može čitati QR kodove. Tri crna kvadrata u uglovima grafike govore telefonu gde se nalazi kod pre nego što se izvrši stvarno skeniranje. To znači da uglovi obično nisu problem i neće vam trebati tačno kadriranje ili da imate savršeno mirnu ruku. Ova tehnologija može biti zaista korisna, ali nemojte ići ulicom i skenirati svaki QR kod na koji naiđete. Sumnjivi operatori mogu da ih zloupotrebe, uglavnom pokušajima da vas pošalju na web lokacije dizajnirane za prikupljanje detalja za prijavu ili instaliranje zlonamernog softvera na telefon.

Sve dok vaš uređaj koristi savremeni softver, on bi trebao moći da uoči i blokira ove zlonamerne tehnike. Ali ipak vredi biti oprezan prilikom skeniranja QR kodova na javnim mestima, posebno kada niste sigurni ko stoji iza njih. Iako je malo verovatno da će prevaranti zameniti sve QR kodove na menijima u vašem lokalnom restoranu, kod koji je nasumično zalepljen na zid u javnom prostoru je verovatnije rizičan. Što se tiče privatnosti, QR kodovi zapravo ne mogu da čuvaju podatke – oni ih samo prikazuju. Koliko informacija o sebi dajete zavisi od aplikacije koju koristite za skeniranje. Ako od vas zatraži da se prijavite pre ili nakon čitanja koda, aplikacija bi mogla da čuva te podatke kao neku vrstu istorije pregledanja. Kao i uvek, proverite politike privatnosti aplikacija ako niste sigurni.

Kako se koriste QR kodovi?

Korišćenje QR kodova je jednostavno: samo usmerite kameru telefona na grafiku i uređaj obrađuje podatke u trenutku kada ih prepozna. Neke aplikacije koriste ovu tehnologiju kao sredstvo za potvrdu identiteta, pri čemu sve što trebate je da sledite uputstva. Jedan od primera toga je WhatsApp, koji traži da skenirate QR kod na njihovom web klijentu da biste učitali svoj nalog sa svim kontaktima i razgovorima u browseru. Ako ste naišli na QR kod, možete da koristite aplikaciju za kameru na telefonu. Na Androidu otvorite aplikaciju Camera i fokusirajte QR kod u okvir. Kada uređaj prepozna obrazac, videćete link koji će se pojaviti na ekranu. Dodirnite link da biste ga otvorili. Proces je vrlo sličan na iOS-u. Pokrenite aplikaciju Camera, usmerite kameru telefona na QR kod, a kad pravilno uokvirite i fokusirate, videćete pitanje da li želite da otvorite link ugrađenu u kod.

U većini slučajeva ugrađena aplikacija za kameru na telefonu radi sasvim dobro, ali na raspolaganju je i mnoštvo aplikacija za čitanje QR kodova. Oni nude dodatke poput mogućnosti vođenja dnevnika svih kodova koje ste skenirali i obrade mnogih drugih vrsta bar-koda. Ako želite da budete izuzetno oprezni, možete da instalirate aplikaciju za čitanje od pouzdane zaštitarske kompanije. Jedan primer je besplatna aplikacija Kasperski QR Scanner za Android i iOS. Kada skenira QR kodove, platforma izdaje upozorenje ako nameravate da posetite URL adresu za koju se zna da sadrži malver ili je povezana sa pokušajima krađe identiteta. Druga opcija je Trend Micro QR Scanner za Android ili QR skener ugrađen u Trend Micro Mobile Security za iOS. Opet, platforma će označiti potencijalno problematične veze u QR kodu, tako da se možete kloniti štetnih web lokacija. Android i iOS imaju ugrađene sopstvene slične bezbednosne funkcije, ali nezavisna aplikacija pruža vam dodatni nivo zaštite ako smatrate da vam treba.

Izvor: Popsci

