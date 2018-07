Qualcomm najavio 5G antene za X50 modem

Modem X50 iz kompanije Qualcomm obećava brzine od 5GBps, ali će mu, da bi do tog cilja došao, biti neophodne odgovarajuće antene. Upravo zbog toga je kompanija najavila prve antene za mmWave (milimeter wave), te za komunikacije ispod 6GHz.

Razlika je u tome što milimeter wave funkcioniše na visokim frekvencijama, pa QTM052 antena radi na preko 26GHz, a čak i u 37-40GHz rasponu, te može da dostigne do 800MHz protoka. Na taj način se dobijaju brzine transfera do 5GHz. Nova antena ima male dimenzije, budući da je to neophodno, jer kompanija planira da u jedan telefon implementira do četiri ovakve antene, da bi zajedno sa X50 modemom podržavale tehnologije formiranja, navođenja i praćenja snopova koji su potrebni za stabilnu konekciju na odgovarajućoj razdaljini.

Ipak, konekcije ovog tipa, koje imaju visok protok i relativno mali domet, su dobre za urbane prostore sa velikom naseljenošću, te zatvorene prostore, ali ne i za uslove na otvorenom, te tu na scenu stupa sub-6GHz tehnologija.

Qualcomm nove antene trenutno šalje na testiranje proizvođačima, što može da znači samo jedno – da su 5G telefoni sve bliže realnosti, te da možemo uskoro da ih očekujemo, možda već 2019.

Izvor: GSM Arena

