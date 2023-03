Računar se ne pokreće? Ne paničite! Još ima nade.

Sednete za računar, pritisnete dugme za uključivanje baš kao i svaki dan, i… ništa se ne dešava.

Nekoliko koraka koje možete preduzeti, pre nego što kupite nov računar

Možda se računar uopšte ne uključuje, ili se uključio, ali se ponovo isključio. Vama se čini da je sve u redu, pa zašto se računar jednostavno ne pokrene? Pre nego što počnete da paničite ili tražite novi laptop za kupovinu, hajde da prvo isključimo da ovo nije nešto što možete sami da popravite. Evo nekoliko koraka za rešavanje problema.

Dajte mu više snage

Da li ste sigurni da se računar puni? Ako se mašina uopšte ne uključuje – ventilatori ne rade, lampice ne trepću i ništa se ne pojavljuje na ekranu – verovatno imate problem sa napajanjem. Isključite računar i uključite ga direktno u zidnu utičnicu za koju znate da radi, a ne u produžni kabl koji možda ne radi. Uverite se da je prekidač za napajanje na poleđini vašeg izvora napajanja uključen, a ako je utičnica povezana sa prekidačem za svetlo, uverite se da je i prekidač uključen. Ako koristite laptop, uverite se da je vaš punjač pravilno priključen i na ispravan port – ako se puni preko USB-C, samo neki od USB portova mogu da obezbede napajanje. Neispravan izvor napajanja često može izazvati probleme pri pokretanju, čak i ako se ventilatori i svetla uključe. Dakle, ako vam koraci za rešavanje problema u ovom vodiču ne uspeju, možda je vreme da zamenite napajanje.

Proverite svoj monitor

Ako računar zvuči kao da se uključuje, ali ne vidite ništa na ekranu, računar se možda pokreće, a monitor jednostavno ne prikazuje sliku. Proverite da li je vaš monitor uključen (opet, pokušajte sa zidnom utičnicom umesto produžnim kablom), i podešen na desni ulaz pomoću dugmadi sa strane ili na dnu. Uverite se da se kabl koji povezuje monitor sa računarom nije olabavio, oštetio ili je na bilo koji drugi način kriv. Takođe želite da isključite problem sa monitorom, pa pokušajte da priključite računar na drugi ekran — ili čak na TV — i vidite da li možete da dobijete sliku na taj način. Ako možete, moguće je da vam treba novi monitor.

I ovo može zvučati glupo, ali uverite se da je dobro podešen brajtnes na vašem laptopu.

Slušajte zvučni signal

Kada se računar pokrene, može se oglasiti zvučni signal—obično jedan zvučni signal znači da je sve u redu. Ali ako računar ima problema sa pokretanjem, može da napravi niz zvučnih signala (nešto poput Morzeove azbuke) koji će vam reći šta nije u redu. Proverite uputstvo za svoj računar (ili matičnu ploču računara, ako ste ga sami napravili) i pokušajte da shvatite šta znače zvučni signali. Ako nemate svoj priručnik, verovatno ga možete pronaći na veb lokaciji proizvođača. Ako vaš računar uopšte ne pišti, možda nećete imati sreće, iako neki desktop računari mogu imati zaglavlje na matičnoj ploči gde možete da instalirate jeftin zvučnik, ili čak digitalni ekran sa numeričkim kodom koji odgovara poruci o grešci.

Isključite nepotrebne USB uređaje

Pre nego što nastavite, isključite sve suvišno sa računara — veb kamere, USB slušalice, eksterne hard diskove, itd. Pokušajte da pokrenete sistem samo pomoću tastature i miša (ili čak i bez njih, ako je u teškom stanju) da vidite da li neki od vaših USB uređaja izaziva sukob. U nekim okolnostima, možda čak i nije sam uređaj, već port na vašem računaru. Što više varijabli možete eliminisati, to bolje.

Ponovo postavite hardver iznutra

Postoji šansa da se neka komponenta vašeg računara olabavila unutar kućišta, posebno ako je nedavno negde transportovana ili ako ste radili u njoj. Ako vam je prijatno da otvorite računar, uklonite bočnu ploču i uverite se da su komponente pravilno postavljene u odgovarajuće sokete. Obratite posebnu pažnju na komponente kao što su RAM, grafička kartica, kablovi matične ploče i hladnjak. Uklonite ove stavke u potpunosti, a zatim ih ponovo uključite, osiguravajući da kliknu do kraja. Takođe možete pokušati da pokrenete sistem bez određenog hardvera, kao što je grafička kartica ili jedan od RAM stickova, u slučaju da su neispravni. (A ako ne radi sa jednim RAM stickom, pokušajte sa drugim.)

Istražite BIOS

Ako se vaš računar uključi i vidite POST ekran, ali ne možete da pokrenete Windows, određena podešavanja mogu da uzrokuju problem. Na primer, greška u kojoj se navodi da vaš računar ne može da pronađe operativni sistem za pokretanje može značiti da je vaš BIOS podešen da se pokreće sa pogrešnog diska ili da vaša podešavanja overkloka dovode do toga da računar odmah dobije plavi ekran. Uđite u BIOS kada se pojavi POST ekran, pritiskom na Delete, F2 ili neki drugi taster da biste ušli u podešavanje. Ako ste nedavno menjali bilo koje od ovih podešavanja, pokušajte da ih vratite. Uverite se da je vaš redosled pokretanja podešen na ispravan hard disk, da je vaša RAM memorija prepoznata i da se vaš CPU ne pregreva (ako je iznad 90 stepeni Celzijusa u BIOS-u, nešto definitivno nije u redu). Takođe možete da isključite funkciju brzog pokretanja u slučaju da je nedavno ažuriranje operativnog sistema Windows u suprotnosti sa njom. Ako sve drugo ne uspe, pokušajte da resetujete postavke BIOS-a širom ploče pomoću opcije Load Optimized Defaults. Samo budite sigurni da ste snimili nekoliko fotografija podešavanja BIOS-a da biste mogli da ih vratite ako to ne uspe.

Pokrenite sistem u bezbednom režimu/Safe Mode-u

Ako vam se pri pokretanju prikazuje Blue Screen of Death, to može biti rezultat loše aplikacije, problema sa drajverom ili drugog hardverskok hira koji uzrokuje probleme pri pokretanju. Ako možete, potrežite stop kod koji se pojavljuje na webu i vidite da li vam daje uvid u to šta nije u redu. Šanse su, međutim, da ćete morati da se pokrenete u bezbednom režimu da biste rešili problem. Ovo je nekada bio lak proces u operativnom sistemu Windows 7, jer je sve što je trebalo da uradite je da pritisnete F8 dok se pokrećete. Mnogo je teže u novijoj verziji Windows-a, ali obično ako tri puta prekinete proces pokretanja—recimo, pritiskom na dugme za resetovanje dok Windows pokušava da se pokrene—odvešće vas do Automatic Repair ekrana, gde možete da kliknete na Advanced Options. Alternativno, možete da kreirate Windows instalacioni disk koristeći drugi računar i direktno se pokrenete sa njega, birajući svoj jezik i birajući Repair Your Computer kada vam se pruži opcija. Bilo koja od ovih metoda bi na kraju trebalo da vas odvede do ekrana za odabir opcije, gde možete da kliknete na Troubleshoot > Advanced Options > Startup Settings i ponovo pokrenete računar. Vaš računar bi tada trebalo da vam pruži opciju da se pokrenete u bezbednom režimu, bezbednom režimu sa umrežavanjem ili bezbednom režimu sa komandnom linijom. Možete isprobati bilo šta od ovoga, iako je siguran režim verovatno najbolja opcija, ili Bezbedni režim sa umrežavanjem, ako trebate da pristupite internetu. Ovo će učitati Windows sa samo najvažnijim drajverima i servisima koji rade. Ako ste nedavno instalirali neki novi hardver, pokušajte da deinstalirate njegove drajvere iz bezbednog režima. Vratite problematično ažuriranje operativnog sistema Windows

Ako ste nedavno instalirali Windows Update — ili mislite da je Windows to možda uradio u pozadini, a da niste svesni — to je možda izazvalo konflikt koji je vaš računar učinio nefunkcionalnim. To je dosadno, ali Windows nudi opciju da se vratite na prethodnu verziju, čak i ako ne možete da uđete u sam Windows. Vratite se na Troubleshoot > Advanced Options meni koristeći gornja uputstva, a zatim izaberite Uninstall Updates. Pokušajte da deinstalirate najnoviji Quality Update ili Features Updates. Ako budete imali sreće, ovo bi vas moglo vratiti u Windows, u kom trenutku možete da odložite ažuriranja Windows-a dok se problemi ne otklone.

Proverite da li je hard disk oštećen

Moguće je da su neki podaci na disku oštećeni, što sprečava da se Windows pravilno pokrene. Srećom, Microsoft ima nekoliko alata koji mogu pokušati da reše problem. Idite na Troubleshoot > Advanced Options meni kao što je gore opisano i izaberite Command Prompt. Otkucajte sfc /scannow i pritisnite Enter. Windows će proveriti da li je disk oštećen i pokušati da popravi sve probleme. Takođe možete isprobati komandu chkdsk C: /r, koja će obaviti širu pretragu oštećenja fajlova i loših sektora.

Popravite oštećeni Bootloader

Ponekad je vaša instalacija Windows-a u redu, ali pokretač sistema/bootloader – podaci koji upravljaju procesom pokretanja operativnog sistema Windows – je oštećen. Ovo se često dešava ako klonirate svoj hard disk nepravilno, u kom slučaju možete ponovo da pokušate sa procesom kloniranja, pazeći da klonirate ceo disk, a ne samo particiju na kojoj se nalazi Windows. To se takođe može desiti ako pokušate da dualno pokrenete Linux ili napravite nove particije diska i usput nešto zabrljate. Često ćete dobiti poruku koja kaže “Error loading operating system,” “Invalid partition table,” ili “FATA: No bootable medium found! System halted.”

Ako imate dobru rezervnu kopiju, možete pokušati da popravite bootloader pomoću ugrađenih alata Windows-a tako što ćete otići na Troubleshoot > Advanced Options kao što je gore opisano, a zatim izabrati Startup Repair. Ne pokušavajte ove korake osim ako nemate rezervnu kopiju svojih datoteka, jer petljanje sa particijama uvek može da rizikuje gubitak podataka.

Takođe možete pokrenuti komandnu liniju iz ovog menija i pokušati da pokrenete jednu od sledećih komandi:

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /rebuildbcd

Ako to ne uspe, popravka vašeg bootloadera može biti komplikovanija zbog novijih EFI pokretača– ali možda će biti lakše i brže da ponovo instalirate Windows od nule i vratite u prethodno stanje iz vaše rezervne kopije.

Testirajte disk na drugom računaru

Ako ništa drugo ne uspe i nemate rezervnu kopiju, izvadite hard disk iz računara, povežite ga na USB adapter, priključnu stanicu ili kućište i priključite ga na drugi računar.

Sve dok disk još uvek radi – veliko „ako“ – možete barem da kopirate svoje datoteke na eksterni disk radi bezbednog čuvanja pre nego što ponovo instalirate Windows ili pošaljete računar na popravku.

Izvor: Mashable

