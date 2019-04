Radionica: Google Tag Manager i Smart kampanja na Google

Dvodnevna radionica Google Tag Manager-a i Smart kampanje na Google održava se 24. i 25. maja 2019. godine, a drže je Zorin Radovančević i Miroslav Varga.

Prvi dan radionicu drži Zorin Radovančević, Senior Web Analytics implementator i specijalista za planiranje @ Escape – Google Tag Manager, Google Data Studio and Google Analytics Certified Partner.

Zorin će pojasniti:

Šta je Google Tag Manager

Kako i zašto programeri treba da ga koriste

Koje sve aktivnosti na sajtu mogu da se prate

Koji su tagovi već definisani u GTM-u

Kako se nameštaju namenski tagovi

Kako GTM pomaže marketarima ili vlasniku sajta

Koja podešavanja mogu da se rade bez znanja programiranja

Google Tag Manager

Tagovi ili oznake koje šaljete alatima za praćenje su sitni delovi koda na veb sajtu koji pružaju uvide u aktivnosti posetilaca sajta, ali mogu da učine sajt sporijim, a IT timu može trebati mnogo vremena da dodaju oznake, što dovodi do gubljenja podataka i konverzija. Tag Manager je besplatan Google alat koji je zvanično predstavljen 1.oktobra 2012. godine. Postavkom jednog seta koda na veb stranici, dobija se mogućnost postavljanja i ažuriranja sopstvenih tagova, u samo par klikova u interfejs okruženju Tag Manager alata, bez angažovanja IT tima.

Drugog dana Miroslav Varga, stručnjak za analizu i primenu podataka sa detaljnim poznavanjem rada internet pretaživača i alata za oglašavanje kao što su Google Ads i Yandex platforme uputiće nas u:

šta su smart biding/pametno bidovanje kampanje i po čemu se razlikuju od standardnih

kako one pomažu da se dobiju bolji rezultati

zašto treba imati u vidu uvođenje smart biding/pametno bidovanje

kako smart biding/pametno bidovanje “naterati” da rade za vas

Smart kampanje

Google-ovi kako i algoritmi ostalih pretraživača su sve pametniji i sakupljaju podatke iz više izvora i u velikim količinama kako bi najbolje razumeli ponašanje današnjih potrošača. Smart biding kampanje koriste kombinaciju podataka da bi postigle najbolje moguće rezultate u odnosu za zadate parametre u kampanjama.

