Radna oaza: STADA GIS Srbija

STADA GIS Srbija nedavno je obeležila deset godina uspešnog poslovanja, a za to vreme postala je mesto gde IT i tehnološki profesionalci mogu da napreduju i budu kreativni. Upravo je to bio jedan od povoda našeg susreta s Tobijasom Ginterom, senior potpredsednikom za globalni IT u Stada Grupi, s kojim smo razgovarali o samoj kompaniji i uslovima koje pruža svojim zaposlenima.

Tobijas Ginter, senior potpredsednik za globalni IT u Stada Grupi

STADA GIS Srbija je IT poslovni partner svim STADA kompanijama širom sveta, pružajući STADA grupi kompletnu IT podršku, konsalting, iskustvo i resurse, kao i najviše profesionalne standarde u isporuci projekata. Osnovana 2013. godine, STADA GIS se razvila i transformisala u centar IT kompetencija, te rastući u znanju, ljudima i globalnom dometu, sada je STADA GIS Srbija, deo Globalnih informacionih usluga u STADA Grupi. STADA GIS je tim od preko 140 IT profesionalaca u Srbiji i nekoliko stotina širom sveta, čija je odgovornost da pruže podršku STADA-i u svim digitalnim oblastima, a pre svega je pouzdan partner u zdravstvu. Kompanija je dobra prilika za mlade talente, kao i za starije profesionalce, jer obe grupe mogu da napreduju u organizaciji kako u znanju, tako i u ličnom razvoju.

Možete li ukratko našim čitaocima predstaviti aktivnosti STADA GIS Srbija, rast i transformaciju od osnivanja 2013. godine?

Ljudi u STADA GIS (Global Information Service) u Srbiji su zaista kičma naše digitalne organizacije. Kada smo se pre deset godina pojavili ovde, prioritet nam je bio uspostavljanje kvalitetnog tima. Tako smo okupili sposobne ljude na visokim pozicijama koji su došli iz Hemofarm-a, a oni su zaista pretvorili ovo u IT kompetentan centar. Time smo zaista od prvog dana dali neverovatnu vrednost kako načinu na koji vodimo digitalnu transformaciju u STADA-i, tako i za naše zaposlene u celoj grupaciji, kao i za one s kojima sarađujemo.

Koliko ljudi danas zapošljava STADA GIS Srbija i na kojim tržištima radite? Da li je vaš domet globalan?

Trenutno imamo više od 140 zaposlenih i oni zapravo podržavaju STADA-u globalno. STADA posluje globalno na više od 60 tržišta širom sveta, distribuira svoje proizvode na preko 100 tržišta i direktno i indirektno. GIS Srbija je uključena u po- dršku naše organizacije na svim tim tržištima u proizvodnji, u distribuciji naših proizvoda i zapravo u procesu dostavljanja proizvoda do korisnika. Ovo je zaista pravi globalni centar, i to je takođe nešto što nas izdvaja od ostalih dostavnih centara. Naša težnja je da opslužujemo, bez obzira na to gde se naši zaposleni nalaze van Srbije.

Iz vaše perspektive, šta je bilo najveće dostignuće u poslednjih 10 godina?

Ima ih mnogo, ali evo da izdvojim nekoliko. Mislim da smo zaista uspeli da kreiramo i održimo ono što ja zovem „digitalna kičma“ naše kompanije, s podrškom od 140 zaposlenih, više od dvadeset proizvodnih lokacija s poslovanjem na više od pedeset tržišta koji nam omogućava- ju da radimo pouzdano i da sve uvek funkcioniše. Svakog dana u nedelji, u bilo koje doba, nešto se dešava i uz pomoć GIS Srbija zaista možemo kvalitetno da radimo.

Kao poslodavac, moramo da budemo privlačni, jer je teška borba i zaista se nadmećemo s mnogim drugim kompanijama za bolje resurse koji se itekako mogu pronaći

Takođe, i ovo posebno naglašavam, kako je iznikao iz centra za isporuke do kompetentnog centra, sada zaista imamo ovde vodeće tehnologije, kao što su analitika podataka, cloud računarstvo koje donosi opipljivu vrednost, tako da ovo stvarno postaje digitalni inovacioni centar STADA-e.

Dostignuće na koje ste najponosniji u vezi sa STADA GIS Srbija?

Kultura je broj jedan. Smatram da smo ovde stvarno stvorili vrhunski tim, ali s pravim setom odgovarajućih emocionalnih i komunikacionih veština, kao i timskim duhom. Zaposleni veruju u misiju STADA-e koja podrazumeva da kompanija bude zdravstveni partner od poverenja svim našim pacijentima i korisnicima širom sveta i daju doprinos ovoj misiji, što znači da će dati uvek više od maksimuma kada treba da budu sigurni da je naš proizvod napravljen i isporučen. Isto tako, uspeli smo da okupimo ljude koji poseduju tehnološke ali i poslovne veštine, koji tačno znaju kako STADA posluje i znaju koje digitalne tehnologije mogu da im pomognu da budu još bolji i da kreiraju kvalitetan proizvod.

Koliko je STADA GIS Srbija u poslednjih 10 godina pomogla u digitalizaciji STADA-inog poslovanja na globalnom nivou, a posebno ovde u Srbiji, gde je STADA značajno prisutna?

Pomogla je u suštini u svim aspektima poslovanje. Prvo, uz dostavni centar s više od 140 ljudi koji su nam pomogli da sinhronizujemo naše zemlje. To nam je omogućilo da razvijamo brzo i munjevito nove tehnologije na više tržišta, umesto postepeno. Takođe, dalo nam je više snage i elana da dovedemo digitalne tehnologije na tržište. Drugo, mnogo nam pomažu da unesemo efikasnost u procese. Kompanija kojoj je farmacija glavni deo poslovanja ima visok nivo kompleksnosti, i pošto naši proizvodi moraju da budu veoma kvalitetni, postoje mnoga pravila i propisi kojih se moramo držati i koje moramo da poštujemo, što se dosta ogleda u sistemu. Zaposleni ovde u STADA-i nam zaista pomažu da isporučimo visokokvalitetne proizvode i brinu se da ispunimo svoju svrhu prema pacijentima i korisnicima. Za to su zaslužni znanje, posvećenost, a takođe i strast tih ljudi.

U pogledu kvalifikovane radne snage, Srbija je poslednjih godina u usponu kada su u pitanju IT stručnjaci. Da li ste zadovoljni onim što Srbija može da ponudi u pogledu informatičkog znanja, posebno za potrebe STADA-e?

Apsolutno! Ovde u Srbiji pronalazimo veoma talentovan kadar, ali realnost je da postoji velika borba za talente u Srbiji, posebno u velikim gradovima kao što je Beograd, a mnoge internacionalne kompanije se bore za najtalentovanije. Zaista se trudimo da budemo vidljivi na tržištu, atraktivni s korporativnom misijom i vizijom i onim što možemo ponuditi. U današnje vreme, digitalnih talenata nikad nije previše ni u Srbiji ni u Beogradu ni u drugim delovima sveta. Kao poslodavac, moramo da budemo privlačni, zato radimo mnoge stvari, uključujući to da se brinemo da imamo digitalno siguran i moderan radni prostor, to je ovo gde se trenutno nalazimo. Međutim, to je teška borba i zaista se nadmećemo s mnogim drugim kompanijama za bolje resurse koji se mogu pronaći. Međutim, verujemo da naša prednost leži u činjenici da je STADA globalna kompanija koja ima istoriju i nasleđe u Srbiji i Beogradu, inicijalno kroz Hemofarm. Primećujem da to privlači mnoge ljude i to samo kroz misiju kompanije i ono što kompanija radi za društvo.

Za vešte IT stručnjake i ljude koji traže nove mogućnosti, šta biste rekli – zašto bi STADA GIS Srbija, i uopšte, farmaceutski biznis, trebalo da im bude privlačan kao poslodavac?

Zato što imamo vrlo konkretnu misiju. Ovde nije reč samo o tehnologiji kao takvoj, nije reč samo o digitalnim sposobnostima kao takvima, već mi ovde želimo da poboljšamo kvalitet života ljudi. Zaista verujem da mlađe generacije vole da rade za kompanije koje imaju jasnu viziju i doprinose društvu. Naravno da se borimo s raznim Microsoft-ima i Google-ovi- ma sveta kada su tehnološki talenti u pitanju, ali mislim da mi zaista koristimo tehnologiju kako bismo poboljšali život celokupnog društva. Druga stvar je kultura. Smatram da imamo veoma specifičnu kulturu, spajamo sve ove četiri vrednosti – agilnost, preduzetništvo, STADA duh i visok nivo integriteta. Ljudi žele da rade na mestu gde se radi ono što se kaže i ono što se radi se komunicira. To se posebno odnosi na mlađe generacije koje veoma cene integritet i ono što on može da podstakne i ne rade samo za novac.

A kada je reč o mladim ljudima koji tek počinju svoju karijeru – kako bi njihov CV trebalo da izgleda i šta STADA GIS Srbija može da im ponudi?

To je zanimljivo pitanje. Često imam te diskusije sa svojom decom, a imam tri sina. Mislim da je najbolji savet koji mogu da dam mladim ljudima da slede svoju strast. Ako sledite svo- ju strast, u suštini radite pravu stvar. Verujem da u STADA-i možete da sledite mnoge svoje strasti, pogotovo ako želite da ostvarite uticaj kao pojedinac na društvo. Ako sledite svoje strasti, sve će biti kako treba.

Zašto bi mladi diplomac izabrao STADA GIS za početak sopstvene karijere?

Zato što zaista primenjujemo koncept učenja kroz praktičan rad. Od prvog dana kada dođete da radite ovde, radite na nečemu što je zaista važno i dobijate mnogo slobode i prostora da usvojite i učite, ali u sredini gde ste vođeni. Na taj način, ako ne uspete i padnete, brzo se podižete na noge i nastavljate dalje. Neuspeh je deo naše kulture i potpuno je normalan, jer ne možete da naučite nešto ako nikada ne pogrešite. Dajemo zaposlenima siguran radni prostor za učenje, izazovne zadatke na kojima se uče i rastu brzo i smatram da ta kombinacija, plus sve druge prednosti koje STADA pruža, čine primamljivu ponudu za bilo kog talentovanog mladog čoveka koji želi da se priključi STADA-i.

Korisna adresa: stadagisserbia.com/sr

