IT infrastruktura i cloud u harmoniji na putu ka digitalnoj revoluciji

U eri brze digitalizacije i neprekidnog tehničkog napretka, IT infrastruktura i cloud postali su ključni stubovi poslovanja, ali i društva uopšte. Ovi trendovi se prostiru izvan granica pojedinih organizacija i zemalja, oblikujući način na koji radimo, komuniciramo i na kraju živimo

Ispitivanja tržišta i ankete o upotrebi tehnologije u poslovanju jasno ukazuju da cloud servise koriste mnoge kompanije i organizacije širom sveta, pa se tako u istraživanjima koje je sproveo Cloud Security Alliance može videti da čak 90 odsto svih kompanija koristi neki oblik cloud usluga. Ovo skalabilno okruženje omogućava organizacijama da se brže prilagode promenama na tržištu, ali i da iskoriste sve mogućnosti novih tehnologija.

Uvažavajući jedinstvene potrebe svakog klijenta, Comtrade Distribution tim je sposoban da prilagodi rešenja i podršku kako bi odgovarali specifičnim zahtevima korisnika

Pored toga, globalni trendovi pokazuju da sve više korisnika svoje poslovanje bazira na hibridnom cloud modelu, gde kompanije koriste kombinaciju javnih i privatnih cloud resursa kako bi se optimizovale performanse i sigurnost IT infrastrukture. Ovakav pristup definitivno omogućava fleksibilnost i bolje upravljanje resursima i ovde treba reći da najveći proizvođači opreme i softvera upravo propagiraju hibridni model kao optimalni.

Infrastruktura bez kompromisa

Robusna IT infrastruktura je preduslov za postojanje cloud servisa i bez obzira na to da li se radi o lokalnim data centrima ili cloud provajderima, kvalitetna infrastruktura je esencijalna kako bi se postigla visoka dostupnost i isporučile neophodne performanse. To postaje posebno značajno u kontekstu porasta broja IoT uređaja i povećane potrebe za brzim prenosom podataka. Na našem tržištu primetan je rastući trend kada su u pitanju izgradnja data centara i modernizacija postojeće infrastrukture, što je direktno srazmerno sve većem stepenu prihvatanja fenomena digitalne transformacije.

U smislu kvalitetne podloge, što u slučaju IT-ja svakako predstavlja infrastruktura, Comtrade Distribution može da se pohvali dugogodišnjom tradicijom, liderskom pozicijom u regionu i odličnim portfoliom koji čine ugovori s različitim proizvođačima hardvera i softvera, a sve u službi podrške partnerima u postizanju visokog kvaliteta IT servisa. Kako je prepoznavanje važnosti pravilnog izbora i upotrebe infrastrukturnih komponenata za obezbeđivanje performansi, skalabilnosti i sigurnosti značajno, portfolio je pažljivo sastavljen da bi zadovoljio sve ove zahteve.

Fleksibilna i nadogradiva rešenja

Deo ovog portfolija može se predstaviti kroz sledeću segmentaciju:

uređaji za obradu podataka i sistemi za njihovo skladištenje, gde spadaju serveri, storidž sistemi i mrežni uređaji za njihovu interkonekciju, to jest oni uređaji koji su ključni za izgradnju robusne IT infrastrukture; virtuelizacija i gotova softverska rešenja za orkestraciju i optimalno korišćenje IT infrastrukture, što direktno utiče da korisnici efikasno upravljaju svojim resursima i optimizuju rad svojih servisa; mrežna oprema koja sadrži rutere, svičeve i uređaje za bežičnu komunikaciju koja predstavlja rešenja od suštinskog značaja za povezivanje i komunikaciju u IT okruženju i proizvodi za sigurnost mreže i korisnika koji danas predstavljaju prioritet u pružanju IT usluga.

Kompanija Comtrade Distribution postavila je čvrste temelje za stvaranje visokokvalitetnih rešenja – njen tim stručnjaka kroz bogatu mrežu partnera aktivno pomaže korisnicima u izgradnji skalabilnih sistema visokih performansi. Uvažavajući jedinstvene potrebe svakog klijenta, Comtrade Distribution tim je sposoban da prilagodi rešenja i podršku kako bi odgovarali specifičnim zahtevima korisnika. Osim toga, korisnicima se pruža podrška kroz obuku, edukaciju i stvarne studije slučaja kako bi se maksimalno iskoristila moderna IT rešenja. Ovi konkretni primeri jasno pokazuju neprocenjivu vrednost koju kompanija Comtrade Distribution donosi svojim klijentima.

Prilagodljivost promenama

IT infrastruktura i cloud servisi kontinuirano se razvijaju i neminovno oblikuju našu „digitalnu“ budućnost kroz fenomen koji je nazvan digitalna transformacija. Uz porast količine i kvaliteta IT infrastrukture i sve većeg broja korisnika cloud usluga i naše tržište ulazi u eru digitalne ekonomije.

Robustna IT infrastruktura je neophodan preduslov za postojanje cloud servisa

Međutim, ovde se suočavamo s izazovima u vezi sa sigurnošću i harmonijom između IT infrastrukture i cloud-a što, ipak, može da se optimizuje kroz pravilno korišćenje novih tehnologija i jedino tako se mogu iskoristiti prednosti nastale IT revolucije. Veoma je važno pomenuti da u kontekstu stalnog porasta vrsta i količine digitalnih servisa nikako ne sme opasti interesovanje za boljim razumevanjem bezbednosnih aspekata i usklađivanja odgovarajućih zakona i regulativa ovom trendu koji skokovito napreduje.

Comtrade Distribution je kompanija koja se kontinuirano razvija i prilagođava promenama u IT industriji. Savremeni zahtevi za brzom transformacijom i jaka konkurencija neizostavno traže optimalne IT resurse, a u tom procesu kompanija Comtrade Distribution izdvaja se kao važan partner u oblikovanju infrastrukture za IT usluge, igrajući pritom bitnu ulogu na putu digitalne transformacije, čiji budući planovi i vizija obećavaju da će ostati u samom vrhu industrije.

Autor: Miodrag Nikolić, Product Manager, Project sales division, Comtrade Distribution

