Razvoj 5G mreže u Srbiji do sredine 2020, Huawei glavni partner

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Rasim Ljajić, izjavio je danas, 27. aprila u Pekingu, da Srbija u saradnji s Kinom želi da se priključi Digitalnom putu svile, kao i da stvara uslove da se već 2020. u zemlji krene s 5G tehologijom za brzi internet.

„Prvi put smo ove godine učestvovali na Forumu za međunarodnu saradnju „Pojas i put“ koji je posvećen digitalnom povezivanju u okviru Puta svile, a to je takozvani Digitalni put svile koji ima svoje tri komponente. Do sada smo imali kopnenu i pomorsku, a sada imamo i digitalnu komponentu. Jedna od te tri komponente je i izgradnja telekomunikacione infrastrukture“, rekao je Ljajić za RTS. „Na Forumu smo imali deo posvećen digitalnoj transformaciji zemalja koje se nalaze na Putu svile i digitalnom povezivanju tih zemalja“, rekao je ministar Tanjugu posle sastanak s predstavnicima kompanije Huawei. Naveo je da je to vrlo važna komponenta ovog velikog projekta od kog će veliku korist imati zemlje kroz koje taj put prolazi.

„Što se tiče Srbije, naš Telekom već radi na izgradnji telekomunikacione infrastrukture i tu je naš ključni partner Huawei. Radi se o projektu od 150 miliona evra koji je u toku, i do sredine sledeće godine 750.000 domaćinstava u Srbiji će biti povezano sa optičkom mrežom, a samim tim dobiti i mogućnost brzog interneta. Na taj način mi stvaramo preduslove da počnemo 2020. sa 5G tehnologijom“, rekao je Ljajić.

Ocenio je da se time u velikoj meri nadomešćuje taj jaz koji je stvoren u tehnološkom smislu u proteklih nekoliko decenija i da sada Srbija ulazi u korak sa Četvrtom industrijskom revolucijom. Ljajić je dodao da se druga komponenta odnosi na razvoj e-trgovine i da osim toga Digitalni put svile otvara mogućnost bržoj i većoj elektronskoj trgovini koja raste iz godine u godinu u Srbiji.

„Kina je jedna od vodećih zemalja u svetu u toj oblasti. Verujemo da će se broj ljudi koji poručuju robu putem interneta značajno povećati. Već prošle godine smo imali 1,8 miliona ljudi koji su kupovali robu na ovaj način. Siguran sam da će se to iz godine u godinu povećavati“, rekao je ministar.

Ljajić je istakao da se treća komponenta u okviru Digitalnog puta svile odnosi na pametne gradove i da je 26. aprila potpisan sporazuma za projekat pametnih gradova sa kompanijom Huawei. Projekat “Pametni gradovi” obuhvata tri najveća grada u Srbiji – Beograd, Novi Sad i Niš sa mogućnošću da se razvije i u drugim gradovima u zavisnosti od ekonomskih interesa, rekao je ministar trgovine i telekomunikacije Rasim Ljajić za RTS. Prema njegovim rečima, pilot projekat će biti izrađen u Nišu i dogovreno je da Huawei za mesec dana pošalje tehničku ekipu u Niš, gde će zajednički pokušati da definišu koji su to servisi od važnosti za građane Niša koji će biti uvedeni.

Izvor: SEEbiz

