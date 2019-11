Razvoj društvenih igara: Holografija za stolom

Novi korak u razvoju društvenih igara jeste uvođenje proširene realnosti (AR) i holografije, tako da će uskoro u javnim igraonicama postojati hologramsko odeljenje. Upravo tu mogućnost nudi Tilt Five sistem, koji je napravila istoimena kompanija iz San Hozea

Uvođenje holografskih stolova za kompjuterske igre nije novina. U poslednjih nekoliko godina pojavila su se mnogobrojna rešenja, od kojih su neka već zaživela, na primer varijanta australijske kompanije Euclideon. Ipak, ta su skupa rešenja nepraktična za široku primenu. Stacionarna su, pa su svakako upotrebljivija za poslovnu primenu u arhitekturi (prikaz 3D mapa gradova), kao i u nekim civilnim organizacijama – vatrogasna služba, policija, vlada, železnica…

Treba pomenuti i holografski sto Game Changer kompanije Splendiferous Press. To je veliki HD ekran osetljiv na dodir, a povezuje se s laptopom ili nekim drugim pametnim uređajem i postavlja na sto oko koga stoje igrači. Ekran je otporan na oštećenja, a koristi se kao virtuelna površina za stone igre poput Dungeons & Dragons, Warhammer 40K i druge.

Povezivanje proširene i prave realnosti

Za razliku od holografskih stolova, Tilt Five sistem je pravo rešenje za širok krug ljubitelja kompjuterskih i klasičnih društvenih igara, s obzirom na to da se vrlo jednostavno može nositi i postaviti na bilo kakvu ravnu površinu. To je potpuno nov način igranja, s proširenom realnošću i fascinantnim hologramima. Razlikuje se od svih ranijih gejmerskih iskustava. Kad stavite Tilt Five naočare i pogledate na tablu za igranje, otvara vam se živopisni 3D svet, u kome likovi i čudovišta izviru iz ploče na stolu i lebde iznad nje.

Novi sistem za holografske društvene igre prilagođen je Windows ili Android uređajima, kao što su mobilni telefoni, tableti ili laptopi, a sastoji se od kompleta sa sklopivom tablom za igranje, AR naočara i kontrolera („čarobnog“ štapića). Tabla za igru je reflektivna površina dimenzija 80×80 cm, koja se s jedne strane može proširiti za 42 cm. Otporna je na otiske prstiju i tečnost (u slučaju da se u žaru borbe nešto prospe po njoj).

Kroz AR naočare igrači vide igru kao 3D hologram na stolu za kojim sede. Igra se može pratiti samo uz pomoć AR naočara koje imaju široko vidno polje (110 stepeni), kako bi se videla čitava tabla, kao i realno okruženje oko nje. U svaki par naočara ugrađene su po dve kamere. Jedna od njih prati kretanje glave igrača, dok je druga usmerena ka igri i prati sve što se događa na tabli – ruke igrača, kartice, žetone, figure…

Sa svojih 80 grama AR naočare su vrlo lagane, tako da ne opterećuju igrače čak ni tokom dugog igranja. Zvuk dolazi kroz par ugrađenih stereo‑zvučnika, a tu je i mikrofon za razgovor između igrača na mreži. S obzirom na to da svaki učesnik u igri ima sopstveni ugao gledanja, ostali igrači ne mogu da vide ono što on može, pa se slobodno mogu otvarati karte koje on drži u rukama bez mogućnosti da ih drugi „kibicuju“. Kontroler (kontrolni štapić) služi za interakciju sa igrom. Povezuje se pomoću Bluetooth‑a i omogućava igračima da pokazuju detalje igre na tabli. Igrači su povezani i na Internet, što znači da se svi koji učestvuju u igri ne moraju nalaziti u istoj prostoriji. Igre se mogu i strimovati do Web platformi, kao što su You Tube i Twitch.

Prednosti Tilt Five sistema

Tilt Five je fascinantan sistem, s potencijalom da bude među stožerima proširene realnosti. Sa sklopivom tablom prenosiviji je i pristupačniji od Euclideon‑ovih holografskih stolova koji su dizajnirani više za poslovnu primenu nego za kućnu, kao i od GameChanger‑a, velikog skupog HD ekrana osetljivog na dodir.

Njegova prednost proističe iz činjenice da je baziran na proširenoj (AR), a ne virtuelnoj realnosti (VR). AR naočare su tako lagane i udobne da možete s njima da igrate ceo dan. Sočiva su velika i široko otvorena, tako da naočare ne blokiraju viziju okruženja. Optički sistem širokog vidnog polja omogućava da vam sve oko stola bude u vidnom polju, bez obzira na to da li sedite udobno zavaljeni u stolici ili ste glavu prislonili na sto kako biste bolje videli detalje iz igre. Pritom se dobija vrlo čista slika pri gledanju izbliza ili sa udaljenosti od nekoliko metara, s latencijom manjom od 6 ms.

Za razliku od toga, pri gledanju kroz VR naočare često se pojavljuje tzv. Screen Door Effect (SDE), koji čini da se dobijena slika gleda kroz mrežasti ekran. Nastaje zbog postojanja displeja u slušalicama. To su ravni ekrani zasnovani na pikselima. Između piksela postoji mali prostor koji nije osvetljen, pa se pojavljuje crna vizuelna mreža preko celog ekrana. Ona se može pojaviti i na drugim ekranima, ali je na VR naočarama najizraženija, jer se oči posmatrača nalaze neposredno uz ekran.

Neverovatno igračko iskustvo

Izvršni direktor i koosnivač kompanije Jeri Ellsworts kaže: „Kada smo započeli s dizajniranjem Tilt Five sistema, naš cilj nije bio tehnologija radi tehnologije, već smo želeli da pružimo korisnicima neverovatno igračko iskustvo koje spaja stvari koje volite kod video‑igara i ono što volite kod društvenih igara. Želeli smo da to bude jednako dobra zabava kad igrate sami ili s prijateljima“.

Sistem će se svideti korisnicima, ali on i dalje nije savršen – postoje neke stvari koje koje zahtevaju optimizaciju Tilt Five sistema. Na primer, naočare treba da budu povezane s računarom ili telefonom pomoću USB priključka, pa se postavlja pitanje glomaznosti više zajedno povezanih igrača. Takođe se može desiti i da na tržištu ne bude dovoljno sadržaja za njega.

Tilt Five zasad ima nekoliko ugrađenih igara, za jednog igrača ili za više njih . Mogu se igrati i tradicionalne, klasične igre, kao što su igre kartama, Monopol ili Riziko. Da bi ostvario što atraktivnije sadržaje, Tilt Five tim sarađivao je i s drugim programerima, kao što je kompanija Fantasy Grounds, koja poseduje ogromnu biblioteku licenciranih virtuelnih RPG igara (Dungeons & Dragons, Call of Cthulhu…)

Pristupačna cena

Da bi sistem bio pristupačniji što širem krugu korisnika, kompanija Tilt Five potrudila se da ostvari što povoljniju cenu. Najavila je da ima za cilj da ostvari prodaju osnovnog kompleta po ceni od 450 dolara. Za ostvarenje još pristupačnije cene, Tilt Five je konkurisao za ulaganje na Kickstarter‑u, što bi cenu, kako je najavljeno, moglo da smanji na 299 dolara. Kickstarter je američka korporacija sa sedištem u Njujorku. Ona održava globalnu platformu za fondacije fokusirane na kreativnost i trgovinu i pruža pomoć u oživljavanju kreativnih projekata.

Ako sve bude po planu, prodaja kreativnog Tilt Five sistema trebalo bi da otpočne u junu 2020. godine. Osnovni komplet sadržaće samo jedan par AR naočara i jedan kontroler (za samo jednog igrača). Za grupu igrača, na primer s tri para naočara i tri kontrolera, cena će biti veća – 879 dolara (bez učešća Kickstarter‑a). A to već neće biti jeftina društvena igra. Ipak, sačekajmo da vidimo kako će se stvari dalje odvijati…

Autor: Nadežda Veljković

