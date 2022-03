Recorded Future – What does the dark web know about your company? Why is it such a big deal? – Roaming Networks | BIZIT2021

Bezbednost je veoma bitna u modernoj eri, a Dmitar Ćulafić, Deputy Chief Executive Officer, Roaming Networks uz asistenciju Tamare Velanac se bavio najmračnijim stranama modernog povezanog sveta.

Njegova prezentacija “What does the dark web know about your company? Why is it such a big deal?” ukazuje na ogromne rizike kojima su izložene organizacije i finansijske institucije. Istovremeno je predstavljena Recorded Future platforma koja analizira i prati potencijalne rizike koji potiču sa različitih strana, uključujući i dark web, za šta je zaslužna saradnja sa kompanijom Clico.

“Sva naša ulaganja u bezbednost, ispostavlja se, nisu dovoljna. Zašto? Sve novo što smo kupovali dodavali smo na staru infrastrukturu i tako pravili sve složeniju infrastrukturu koja je imala razne vrste problema. Istovremeno, i hakeri su ulagali u sebe i kreirali sve sofisticiranije napade, te se danas mnogo više moramo osloniti na automatizaciju i veštačku inteligenciju – i hakeri to rade. Nije dovoljno baviti se bezbednošću samo na nivou interne mreže, već moramo znati i šta znaju oni koji se okupljaju negde tamo, na mračnim stranama interneta i predstavljaju pretnju za kompanije i korisnike. I to moramo znati – pravovremeno. Preko 50 miliona referenci se doda svakog dana u Recorded Future, tako imamo milijarde referenci iz kojih analizama dobijamo pravovremena znanja.”

