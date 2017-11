Registracija .RS domena u četiri koraka

Ko je već registrovao .RS domen, zna da to može da se obavi za samo par minuta, u jednom koraku – popunjavanjem onlajn formulara na sajtu ovlašćenog registra i onlajn plaćanjem karticom. Za ostale nove korisnike slede korisni saveti…

Postoji pet prednosti nacionalnog .RS internet domena, zbog kojih je on pravi izbor za sve one koji žive i rade u Srbiji. Najpre, .RS je odrednica tržišta, odnosno LOKACIJE kojoj je sajt namenjen, te zbog toga ima bolje pozicioniranje u rezultatima lokalne pretrage na Guglu. Drugo je DOSTUPNOST, jer je za razliku od .COM i ostalih gneričkih domena, u okviru .RS još uvek slobodan veliki broj potencijalno zanimljivih pojmova za naziv domena. Potom, IDENTITET, jer se registracijom .RS domena dobija trajno rešenje za lični i poslovni internet identitet. Četvrta prednost je BEZBEDNOST, jer .RS domen je među retkima u svetu koji ima čak tri nivoa zaštite, što pruža veću bezbednost od zloupotreba. I na kraju – PREPOZNATLJIVOST, jer izbor .RS domena je odrednica prisustva na određenom tržištu. Više na domen.rs/5‑prednosti.

Odaberite svoj domen

Ne može bilo koja kombinacija slova i brojeva da bude u nazivu internet domena. Da bi neki zamišljeni naziv domen postao vaš, mora da zadovolji neke preduslove. Treba da bude u dozvoljenom obliku, u pravom domenskom prostoru, promotivno upotrebljiv i slobodan za registraciju. Sve to je detaljno objašnjeno na domen.rs/koraci‑do‑domena.

Nije preporučljivo da naziv domena ima više od 20 znakova, a treba izbegavati i nazive domena sa crticom, kao i pojmove koji u originalu imaju neki od dijakritičkih znakova (š, đ, č, ć, ž), jer ih nazivi domena ne podržavaju. Mislite i na to da naziv domena treba da stoji iza znaka @ i definiše adresu vaše e‑pošte. Zavisno od pravnog statusa, korisnici mogu da registruju svoj naziv domena u okviru različitih domenskih prostora, pri čemu nema ograničenja da li su to domaća ili strana lica. Domeni sa samo .RS na kraju dostupni su za sve zainteresovane, bez ograničenja, bez obzira da li su pravna ili fizička lica. Za ostale domenske prostore važe određena ograničenja, a i cene registracije su im niže. Za poslovne korisnike, to jest sve koji imaju registrovanu firmu, bez obzira da li su pravna lica ili preduzetnici, predviđen je .CO.RS. Za neprofitne organizacije namenjen je .ORG.RS. Sve obrazovne ustanove mogu da registruju nazive domena sa .EDU.RS. Za pojedince predviđen je najjeftiniji .IN.RS.

Raspoloživost određenog naziva .RS domena može da se proveri na sajtu izabranog ovlaščenog registra ili na domen.rs/whois.

Izaberite ovlašćeni registar

Širom Srbije postoji četrdesetak firmi koje su ovlašćeni registri nacionalnih internet domena, jer imaju ugovor sa RNIDS‑om. Vama kao budućem registrantu .RS domena je veoma bitno da onaj koga odaberete bude povoljan, pouzdan i poslovan. U prevodu, da ima pravi odnos cene i onoga što pruža, jer kod njega ćete da obavljate sve dalje poslove vezane za registraciju domena. Kako da pronađete pravi registar za svoje potrebe, a kod koga vam odgovara cena registracije, nivo usluge, njegova reputacija?

Treba da znate da RNIDS određuje samo tzv. „veleprodajnu“ cenu registracije prema ovlašćenim registrima, a da oni sami određuju svoje „maloprodajne“ cene prema krajnjim korisnicima. Kod nekih je domen čak i besplatan, jer je uključen u neku drugu uslugu, kao što je hosting sajta, na primer. Kod drugih imate popuste na registraciju paketa domena sa istim nazivom u okviru nacionalnih i generičkih domena. Neki ovlašćeni regsitri imaju i trenutne popuste za registraciju domena i razne druge prodajne akcije sa promo kodovima i slično.

Sagledavanje ponude i nivoa usluge ovlašćenih registara je mnogo složenije. Morate najpre da znate šta vam sve od internet usluga treba od njih. Vrsta hostinga, mail server, pristup Internetu, druge internet usluge… Kako se odabira pravi hosting, možete da saznate na domen.rs/izbor‑hostinga. Tu se nalaze odgovori i na deo ostalih pitanja o kvalitetu ponude. Zgodno je da vam hosting provajder bude istovremeno i ovlašćeni registar domena.

A za obe vrste poslova preporučuju se oni koji imaju 24/7 tehničku podršku, mogućnosti online naručivanja usluga i online plaćanja, detaljna korisnička uputstva na svojim sajtovima… Neki od njih nude i uslugu tzv. parkiranja domena, što omogućava da domen preusmerite na bilo koju svoju internet lokaciju dok se ne napravi sajt. Poznavaoci ponude domaćih pružaoca internet usluga mogu odmah da odaberu svoj ovlašćeni registar na domen.rs/registri.

Budite vlasnik svog internet identiteta

Registraciju domena možete da obavite sami ili da za to ovlastite pojedinca (ili firmu) koji će da bude administrativni kontakt. Ali zapamtite, beskrajno je bitno da samo vi (ako se domen registruje na fizičko lice), ili vaša firma (ako se domen registruje na pravno lice) UVEK budete registrant, jer samo tako imate sva korisnička prava nad domenom. Ne dozvolite da neko ko u vaše ime registruje domen taj domen registruje na sebe, jer je u tom slučaju on registrant a ne vi, i on ima sva prava a ne vi. Pored administrativnog kontakta, koji je ovlašćen da u ime registranta menja sve podatke vezane za registraciju domena, postoji i tehnički kontakt koji je ovlašćen da u ime registranta menja podatke o DNS serverima, a u praksi je to najčešće ovlašćeni registar kod koga je registrovan naziv domena.

I registrant i administrativni i tehnički kontakt mogu da budu fizička lica, odnosno pravna lica ili preduzetnici, domaća ili strana. Zavisno od njihovog pravnog statusa, unose se potrebni podaci pri registraciji domena, koji moraju da budu tačni, potpuni i važeći. Pored toga, unose i se podaci o najmanje dva DNS servera, mada se to kod ovlašćenih registara RNIDS‑a automatski dodeljuje.

Potvrdite registraciju i podatke

Najbitniji podatak koji registrant daje u procesu registracije je adresa njegove e‑pošte ‑ ona ga identifikuje kao registranta i preko nje se obavlja celokupna komunikacija sa ovlašćenim registrom. Po registraciji naziva domena na adresu e‑pošte registranta stiže sistemska poruka od RNIDS‑a sa linkom za potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena. Registrant ima rok od 20 dana da na nju odgovori i klikom na link aktivira domen. Ukoliko to ne učini, domen će biti deaktiviran i nedostupan korisnicima Interneta. Ova procedura je jedna od mera koja povećava zaštitu od zloupotrebe nacionalnih internet domena, u skladu sa svetskom praksom.

Upozorenje o isteku registracije naziva .RS domena stiže u više navrata i od OR‑a i od RNIDS‑a. Obratite pažnju na rokove za produžetak registracije svojih domena, jer naziv domena prestaje da bude aktivan odmah po isteku registracije, što u praksi znači da i svi internet servisi (sajt, e‑pošta…) zasnovani na tom domenu prestaju da rade. Ukoliko registraciju ne produžite ni u sledećih 30 dana, taj naziv domena može da registruje neko drugi.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) upravlja Registrom naziva nacionalnih internet domena .RS i .СРБ i internet infrastrukturom od posebnog značaja za funkcionisanje Interneta u Srbiji, koja obezbeđuje da nacionalni internet domeni besprekorno funkcionišu (više na rnids.rs). Ovlašćeni registar RNIDS‑a (OR) je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Srbiji koji poseduje ovlašćenje RNIDS‑a za obavljanje poslova registracije nacionalnih .RS i .СРБ domena.

(Objavljeno u PC#247)

