Review: ASUS ExpertBook P2451FA – Biznis u pokretu

Šta kada je potrebno nešto više od standardnog poslovnog laptopa? Premda mnogi forsiraju ultrabook računare kao poželjne u ovoj kategoriji, postoji potreba za još izraženijim biznis odlikama, naročito među korporativnim klijentima. Tako se formiraju naizgled teško pomirljivi zahtevi, kao što su tanak i lagan laptop, izdržljivost u skladu s vojnim standardima i podrška za najmodernije poslovne standarde. Rezultat je ExpertBook P2 serija poslovnih računara, čiji je P2451FA sjajan predstavnik.

Kada je se zahteva produktivnost, postoje brojna rešenja koja nude dosta toga. Međutim, isto tako je, objektivno posmatrano, ovo kategorija u kojoj su promene i inovacije relativno spore i u kojoj se mnogi drže ustaljenih i davno isprobanih brendova i uređaja koje su birali po kriterijumima koji su nekada važili, ali danas ne važe, iako ih se uporno drže. Stoga nije nimalo loše kada neko „uzdrma” ustajalu scenu. Ima li koga boljeg za to od verovatno najinovativnije kompanije na tržištu koja pleni svojim laptop rešenjima u poslednjim godinama? Naravno, u pitanju je ASUS, koji ne nudi samo šarene i raznobojne gejming računare i tanke standardne laptope, već i veoma ozbiljne mašine namenjene profesionalnoj upotrebi. Takva je upravo ExpertBook P2 linija, čiji se 14-inčni predstavnik P2451FA našao na testu.

Po najstrožim standardima

ExpertBook P2 po mnogo čemu podseća na klasičan ultrabook. Reč je o tankom i lakom računaru, koji „odaju” dve karakteristike. Da je to konzervativniji računar, jasno ukazuje uglasti dizajn stranica i ivica, a odabir mat tamne boje takođe će veoma pogodovati korporativnim korisnicima. Diskretna elegancija i luksuz – to su glavne odlike ovog laptopa. Dok se ne zagrebe ispod površine, što u ovom slučaju nije tako lako, imajući u vidu visok stepen otpornosti ovog računara.

Naime, on je izrađen od specijalne legure aluminijuma koja poseduje interna čelična ojačanja zarad dodatne strukturne čvrstine. Ova ojačanja nisu jedina „specijalnost”, budući da je i deo predviđen za ugradnju diskova takođe ojačan i upotrebljeni su materijali koji ublažavaju udarce i fizičke udare svih vrsta. Laptop je sertifikovan po američkim MIL-STD 810G standardima otpornosti, tako da poseduje sertifikate o otpornosti na fizičke udare, ali funkcioniše i u ekstremnim okruženjima, uključujući veoma visoke i niske temperature.

ASUS ne nudi samo šarene i raznobojne gejming računare i tanke standardne laptope, već i veoma ozbiljne mašine namenjene profesionalnoj upotrebi

U skladu sa odgovarajućim biznis standardima, implementirano je više rešenja koja su namenjena funkcionisanju u korporativnim okruženjima. Pre svega, tu je Trusted Platform Module (TPM) 2.0, koji može puno značiti za sve vidove bezbednosti podataka u kancelarijama, ali i na udaljenim lokacijama. Laptop ima Kensington lock, ali i skener otisaka prstiju kojim je moguće pristupiti računaru, smešten tik uz tačped. Pristup je moguć i preko Windows Hello funkcije koju podržava Web kamera, na kojoj zatičemo malo iznenađenje. Naime, kameru je moguće prekriti plastičnim poklopcem, što matična kompanija naziva privacy shield iz jasnog razloga – doprinosi zaštiti privatnosti korisnika.

Odlične performanse za svaki dan

Ekran dijagonale 14 inča može se otvoriti za 180 stepeni zahvaljujući specijalnom mehanizmu. Donji deo je izrađen od kvalitetne plastike i obezbeđuje relativno lak pristup unutrašnjosti. Odvrtanjem nekoliko šrafova dobija se pristup unutrašnjosti, što je posebno važno za lako servisiranje ovakvog laptopa. Ovo vredi istaći, budući da odlika tankih i lakih računara, naročito ultrabook-ova, često jeste težak pristup unutrašnjosti što praktično onemogućava bilo kakvu intervenciju van zvaničnih servisa.

IPS ekran nudi Full HD rezoluciju (1920 × 1080), kao i osvetljenje od 250 nita, što je sasvim dovoljno za kancelarijske uslove, ali i veći deo primena na otvorenom. NanoEdge ivice su i ovde prisutne, i premda ASUS nije išao toliko daleko sa istanjivanjem okvira kao kod svojih rešenja za obične korisnike, i dalje imamo pokrivenost ekranom od vrlo respektabilnih 76 odsto, dok je sam ekran mat tipa, te je izuzetno prijatan za upotrebu. Tanki okviri otkrivaju i „tajnu” veličine – ovo je zapravo 14-inčni ekran smešten u telu 13-inčnog računara.

Hardver se bazira na Intel čipovima desete generacije. Četvorojezgarni Core i5-10210 procesor radi na osnovnom taktu od 1,6 GHz, što se ubrzava do 4,2 GHz u slučaju potrebe. Laptop raspolaže sa 8 GB DDR4 memorije, a s obzirom na lak pristup unutrašnjosti, vredi istaći da ima dva slota, te podršku za maksimalna 32 GB sistemske memorije. Koristi se NVMe drajv kapaciteta 256 GB kompanije WD, koji ima odlične performanse i zaslužan je za izuzetno odzivan rad Windows 10 Pro operativnog sistema, koji je logičan izbor za korporativni računar danas. Ukoliko ima potrebe za dodatnih skladišnim prostorom, može se ugraditi još jedan hard-disk ili SSD. Diskretne grafike nema, ali to nije ni čudno za poslovne mašine, premda sa sve boljom optimizacijom raznih aplikacija u smislu upotrebe grafičkog podsistema za izvršavanje određenih zadataka to ne bi bilo loše – na nekim modelima je ima, ali na konkretnom modelu zatičemo samo Intel UHD integrisanu grafiku.

Postoji i podrška za Wi-Fi 802.11ac (sada već preimenovan u Wi-Fi 5) i Bluetooth konekciju. Stereo-zvučnici snage 2 W staraju se o zvuku, dok za tastaturu i tačped imamo samo reči hvale. To se posebno odnosi na tastere čija je dubina hoda 1,5 milimetar i koji donose prilično dobro iskustvo u svakodnevnoj upotrebi.

Spisak podržanih portova je prilično impresivan, a zanimljivo je videti i neke starije portove, poput VGA izlaza, koji su u kompanijama posebno bitni zbog korišćenja starijih monitora. Imamo USB-C 3.2 Gen2 port nove generacije, ali i dva USB 3.2 porta standardne veličine, uz jedan USB 2.0, te HDMI, 3,5-mm audio, kao i LAN port, uz čitač kartica. Podatak da se kod ovog laptopa otišlo korak dalje jeste da je ASUS najvažnije portove testirao i sertifikovao na 15.000 priključivanja, tako da i s te strane možete biti mirni i ostati uvereni u pouzdanost ovog laptopa.

Zaokružena celina

ASUS nastavlja da briljira na polju baterija. ExpertBook P2 raspolaže troćelijskom baterijom od 48 Wh. U kombinaciji s vrlo efikasnim hardverom, ona donosi izuzetnu autonomiju. Tajvanska kompanija navodi brojku od 13 sati, a mi smo na testu uspeli da ostvarimo čak 15,5 sati! Naravno, ova brojka će znatno varirati u zavisnosti od vida primene, ali je definitivno moguće raditi čitav radni dan, plus prekovremeno, samo na bateriji laptopa. Ukoliko posao podrazumeva korišćenje zahtevnijih aplikacija, autonomija će padati, ali svakako puno znači činjenica da ste relativno bezbrižni tokom čitavog radnog dana. Adapter od 65 W podržava brzo punjenje, na koje smo već navikli u ASUS računarima novije generacije, pa ćete vrlo brzo dopunjavati bateriju laptopa, što je takođe veoma važno u realnoj upotrebi.

Na samom kraju, ne možemo da se ne osvrnemo na cenu samog uređaja. Navikli smo da korporativni računari koštaju stotine hiljada dinara, što je mnoge kompanije nateralo da se „ispomažu” modelima čija se cena izražava u desetinama hiljada domaćih novčanih jedinica, ne idući na pet cifara. Stoga smo prijatno iznenađeni cenom ExpertBook P2451FA laptopa i mišljenja smo da on donosi puno za uloženi novac. Štaviše, predstavlja veoma razumnu i kvalitetnu ulaznicu u svet korporativnih računara, i veoma je lako preporučiti ga svima koji su u stanju da ga priušte, umesto da se snalaze s raznim mejnstrim laptopima koje će prosto proglasiti poslovnim računarima svoje organizacije.

ASUS ExpertBook P2451FA predstavlja odličnu i zaokruženu celinu koja ispunjava ono što je primarna svrha – reč je o odličnom poslovnom računaru, koji će vredno i poslušno izvršavati zadatke tokom celog dana. Predstavlja veoma zaokruženu celinu s kvalitetnim hardverom, koji omogućava više nego komotan rad. Imamo li u vidu da istovremeno predstavlja i veoma dopadljiv i elegantan računar, veoma je lako preporučiti ga svima koji svoje potrebe prepoznaju u ovakvom paketu.

Korisna adresa: asusplus.rs, Tehnomanija

Podelite s prijateljima

Tweet