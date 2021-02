Review: ASUS ROG Strix SCAR G733Q – Gejming na novom nivou

Na CES, pa u PC Press! Samo što smo početkom januara odgledali svetsku najavu novih laptopa, baziranih na takođe sveže predstavljenim čipovima, kao što su AMD Ryzen procesori serije 5000 i Nvidia RTX 3000 grafike, stigao je slatki poziv iz lokalne ASUS kancelarije. „Želite li da isprobate nove gejming perjanice sa CES-a?” Na pamet nam nije palo da kažemo „ne”…

Obično smo uzbuđeni zbog jednog, maksimalno dva noviteta koji neka generacija donosi sa sobom. Novi ROG laptopi, globalno najavljeni početkom januara, stižu s toliko pompe da bi ceo tekst komotno mogao biti potrošen samo na nabrajanje noviteta. Ipak, definitivno su najviše uzbuđenja u laptop svetu donele najave moćnih AMD Ryzen 5000 (Cezzane) procesora i Nvidia RTX 3000 grafika. Logično, imajući u vidu koliko se prašine diglo oko desktop verzije Ryzen 5000 koji je definitivno preoteo krunu od Intel-a, i to prilično ubedljivo, dok su performanse nove serije Nvidia grafika spektakularne, gotovo koliko i njihova nedostupnost. Stoga smo se našli u neverici kada smo svega nedelju dana kasnije upravo jedan takav laptop imali na stolu. Pri tome, navedeno je samo početak…

Neverovatne performanse

ROG Strix SCAR G733Q je naslednik sjajne Strix serije gejming laptopa kompanije ASUS. Kao modeli koji nude najbolje od najboljeg, nisu podložni kompromisima po bilo kom pitanju i koriste najbolja i najkvalitetnija rešenja kako bi zahtevnim korisnicima (gejmerima, ali ne samo njima) doneli maksimalan užitak. Verovatno je pitanje svih pitanja: „Da li to zaista radi tako dobro da ostavlja u prašini ne samo laptope već i najveći deo modernih desktop računara?” Odgovor je: „Oh, da, i te kako”.

Ukoliko ste iole pratili pomake koje su AMD i Nvidia čipovi doneli u sferi desktop-a, biće vam sasvim jasno o čemu se radi. Osmojezgarni AMD Ryzen 9-5900HX procesor ostavlja daleko iza sebe sve što je do sada postojalo na tržištu. Totalna dominacija u multitaskingu je sada upotpunjena sjajnim single thread performansama, odnosno dominacijom i u sferi igara. Radni takt je u rasponu od 3,3 GHz do 4,6 GHz, a mašina reaguje fantastično na razne zahtevne scenarije.

To je omogućeno, između ostalog, daljim unapređenjem rashladnog sistema, po čemu je ASUS postao prepoznatljiv. Thermal Grizzly je unapredio provodnost za 10 odsto, ventilatori su unapređeni i po dimenzijama, i po broju peraja, i po njihovoj debljini (sada je varijabilna), poboljšavajući hlađenje procesora i grafike. Termalni modul se sastoji od šest bakarnih toplotnih cevki i do četiri ventilatora koji rade tiše nego ikada. Sve ovo se može kontrolisati na sjajan, jednostavan i pregledan način iz ASUS softvera, gde su na raspolaganju radni profili za različite scenarije – od nečujnih hladnjaka do maksimalnih performansi. Odavde možete precizno zadavati u kom režimu želite da računar radi, u zavisnosti od odnosa buke, potrošnje, opterećenja i sopstvenih želja.

Igre prosto lete na Nvidia RTX 3080 grafici! Ona stiže sa čak 16 GB sopstvene GDDR6 memorije (desktop verzija ima 10 GB, doduše GDDR6x), a šta god da pokrenete, radiće u maksimalnim detaljima. Ruku na srce, nevelika Full HD rezolucija (1920 × 1080 piksela) i ne postavlja hardver na toliko velike izazove, ali jeste odličan balans za dugovečnost i relevantnost jednog igračkog laptopa kao što je ROG Strix SCAR G733Q. Red Dead Redemption 2 radi u skoro 90 fps, Far Cry 5 u preko 110, Assassin’s Creed Odyssey u 72… Probali smo i Metro Exodus, jednu od najlepših igara današnjice, sa aktiviranim Ray Tracing-om, i dobijali preko 60 fps, što znači da su i najzahtevnije igre više nego igrive na ovakvom laptopu. Za nezahtevne scenarije, tu je integrisana Radeon Vega grafika uz neprimetno prebacivanje između integrisanog i diskretnog GPU-a.

Rezultati u popularnim igrama

Fantastične performanse su potpomognute prisustvom čak 32 GB DDR4-3200 memorije, 1 TB NVMe SSD-a koji čini da Windows 10 sistem prosto leti, a Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1 takođe spadaju u najmodernije standarde bežične komunikacije, uz to ide solidan broj portova koje možete videti u specifikaciji. Laptop stiže i s malim Keystone II NFC ključem koji ima specijalno ležište i omogućava da sa sobom nosite podešene profile, imate pristup skrivenim fajlovima i tako dalje.

Rezultati u sintetičkim testovima

Besprekoran u svemu

Neizmerno važna stavka igračkog laptopa, ali i svake desktop replacement konfiguracije jeste ekran. ROG Strix SCAR G733Q dolazi s velikim 17,3-inčnim ekranom, koji podržava rezoluciju od 1920 × 1080 piksela, adaptivno osvežavanje (G-Sync), ali ima i neverovatno osvežavanje od čak 300 Hz, uz odziv od tri milisekunde! Eto odličnog razloga za FHD rezoluciju, budući da ćete se u brojnim eSports naslovima s ovakvom grafikom bez problema približiti toj brojci frejmova. Uz sve to, ekran je besprekornog prikaza, tankih ivica (85 procenata pokrivenosti prednje strane), kontrasta 1000 : 1, pokriva 100 odsto sRGB opsega boja. U ponudi bi trebalo da se nađe i QHD (2560 × 1440) ekran osvežavanja 165 Hz, koji bi možda bio još idealniji balans.

Izrada je vrhunska i upotrebljeni su najkvalitetniji materijali. Otišlo se i korak dalje, pa tako sada imamo soft-touch delove laptopa, u kombinaciji s delimično providnim delovima unutrašnjosti koji omogućavaju diskretni uvid u ono što se krije „ispod haube”, stvarajući jedinstven i neponovljiv efekat koji nikada nismo videli na laptopima! Uz sve to, tu su i brojne zone za RGB pozadinsko osvetljenje, koje se u potpunosti može kontrolisati iz softvera. Nigde ne ostaju nikakvi otisci prstiju, što toplo pozdravljamo. Uz sve to, ASUS je uspeo da načini laptop tanjim, pa je njegova zapremina sedam odsto manja od prošlogodišnjeg 17“ Strix SCAR modela.

Malo detalja vezano za ovaj sjajan laptop

Optomehaničku tastaturu prvi put srećemo na nekom laptopu. Reč je o idealnoj kombinaciji svih parametara tastature na jednom mobilnom uređaju, jer omogućava taktilni povratni osećaj uz zadržavanje male debljine tastera. Pritom je dubina hoda veoma dobra, a tasteri su ergonomski zakrivljeni na vrhu da jagodice prstiju bolje prianjaju. Ovi svičevi su deklarisani na čak 100 miliona pritisaka, a svetlo omogućava spuštanje odziva na svega 0,2 ms. Novitet je i uvećani touchpad (čak 85 odsto veći nego ranije) sa širokim ivicama proporcionalnim ekranu, što dodatno unapređuje inače sjajno iskustvo njegovog korišćenja. Četiri zvučnika donose veoma dobar zvuk, uz Dolby Atmos podršku, kao i Smart amp i AI Noise Cancelation.

ASUS u ovom laptopu koristi veliku četvoroćelijsku 90 Wh bateriju. Mi smo ostvarili čak 14 sati u nezahtevnom režimu, ali u realnim scenarijima kombinovane primene bez većih problema možete postići osam do deset sati. Sve to čini ovaj laptop idealnim za zahtevne korisnike čak i ukoliko se ne igraju. Ukoliko želite, možete laptop punjačem od 100 W puniti i druge USB-C uređaje. Baterija se odlikuje brzim punjenjem kojim se do pola napuni za samo 30 minuta.

Ukupan utisak o ROG Strix SCAR G733Q je – besprekoran! Ovo je definitivno najbolji laptop koji smo ikada probali i istovremeno bi mogao biti izuzetno snažan razlog za odbacivanje desktop koncepta – toliko je impresivan. Istina, košta dosta, ali kada ukalkulišete cene grafika koje danas potpuno divljaju bez ikakve kontrole, kao i tendenciju rasta cena individualnih komponenti (naročito procesora), možda ovaj laptop kao celina i nije tako strašno skup kako se na prvi pogled čini – štaviše, stavimo li na papir sve što donosi, postaje veoma interesantan dil. Naravno, ne tvrdimo da je za svakoga, ali svako mu mora skinuti kapu. Ovaj laptop je toliko dobar i ASUS je ponovo nadmašio sebe, na naše zadovoljstvo.

Korisna adresa www.asusplus.rs

