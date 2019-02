Review: BlackBerry Key2 LE – BlackBerry iskustvo upola cene

Na­kon us­pe­šne re­vi­ta­li­za­ci­je bren­da Bla­ckBerry i Key 2 te­le­fo­na, po­ja­vi­la se po­tre­ba da se is­kus­tvo ko­je do­no­si Bla­ckBerry uređaj pre­ne­se i u pris­tu­pačni­ju ka­te­go­ri­ju. Ta­ko je nas­tao mo­del sa sufik­som LE.

BlackBerry te­le­fo­ni pri­lično su sku­pi, što uop­šte ne čudi ka­da ima­mo u vi­du da do­bar deo nji­ho­ve ce­ne ot­pa­da na so­ftver i ser­vi­se. Reč je o sjaj­nim po­slov­nim te­le­fo­ni­ma, kod ko­jih uop­šte ni­je po­en­ta u har­dve­ru, pa sto­ga ka­da se po­sma­tra o­dnos do­bi­je­nog i ulo­že­nog sa­mo spram har­dve­ra, ko­ri­snik do­bi­ja is­kriv­lje­nu sli­ku o vre­dnos­ti te­le­fo­na. Čak je i o­dličan Key 2 mo­del za­pra­vo „sa­mo“ Android pa­me­tni te­le­fon sre­dnje kla­se, ka­da ga po­sma­tra­mo kroz har­dver. No, so­ftver je taj ko­ji pra­vi ra­zli­ku, ali i ce­nu.

Na ko­ji način po­nu­di­ti kup­ci­ma pris­tu­pačni­ji te­le­fon ko­ji do­no­si slično is­kus­tvo? To je bi­la mi­sa­ona ra­dnja ko­jom se do­šlo do BlackBerry Key 2 LE mo­de­la, ko­ji je tek ne­što sla­bi­ji od top‑va­ri­jan­te, har­dver­ski po­sma­tra­no. Međutim, do­no­si po­me­nu­ti so­ftver i to po go­to­vo dvos­tru­ko ni­žoj ce­ni. Le­po zvuči, zar ne?

O­dmah ćemo na­bro­ja­ti ra­zli­ke – Key 2 LE ko­ris­ti ne­što vi­še plas­ti­ke u i­zra­di nas­pram me­ta­la, Snapdragon 636 umes­to 660, 4 GB umes­to 6 GB RAM‑a, ba­te­ri­ju ka­pa­ci­te­ta 3000 umes­to 3500 mAh, kao i ka­me­ru u 13 + 5 Mp kom­bi­na­ci­ji umes­to 12 + 12 Mp va­ri­jan­te. Ka­da po­gle­da­te, de­lu­je kao sa­svim ra­zu­man kom­pro­mis za go­to­vo upo­la ni­žu ce­nu, zar ne? O­sno­va do­brog po­slov­nog is­kus­tva je tu – BlackBerry Launcher so­ftver za­je­dno sa fi­zičkom tas­ta­tu­rom.

Tas­ta­tu­ra je naj­jači adut ne sa­mo ovog te­le­fo­na, već i čita­ve li­ni­je BlackBerry pro­i­zvo­da. Ona do­no­si sjaj­ne mo­gućnos­ti za sva­ko­dnev­ni rad za­hva­lju­jući po­se­bno o­bli­ko­va­nim tas­te­ri­ma sa so­li­dnim ra­zma­kom i­zmeđu njih, ras­po­ređenim u četi­ri re­da. Po­ma­lo je te­ško na­vići se na fi­zičku tas­ta­tu­ru na­kon to­li­ko go­di­na ko­rišćenja vir­tu­el­nih, ali ka­da se je­dnom (po­no­vo) na­vi­kne­te, o­dvi­ka­va­nje je još te­že. Rad s po­ru­ka­ma, e‑mail‑ovi­ma i tek­stom uop­šte je fan­tas­tičan, ta­ko da je ovo pra­vi i­zbor za sve ko­ji vo­le, že­le ili mo­ra­ju da ko­mu­ni­ci­ra­ju na taj način. Za­hva­lju­jući SpeedKey po­dršci mo­gu se do­de­li­ti po­se­bne ulo­ge tas­te­ri­ma, u vi­du al­ter­na­tiv­nih zna­ko­va ili ak­ti­vi­ra­nja ne­ke po­se­bne op­ci­je, a­pli­ka­ci­je i slično, što do­no­si mo­gućnost ko­rišćenja čak 52 prečice. U Space tas­te­ru sme­šten je i ske­ner otis­ka prsta.

Key 2 LE do­la­zi sa ope­ra­tiv­nim sis­te­mom Android 8.1 Oreo, te po­me­nu­tim BlackBerry Launcher‑om ko­ji omo­gućava pot­pu­nu en­krip­ci­ju ne sa­mo te­le­fo­na i po­da­ta­ka na nje­mu, već i ko­mu­ni­ka­ci­je. In­sta­li­ra­na DTEK a­pli­ka­ci­ja nad­zi­re ste­pen be­zbe­dnos­ti te­le­fo­na i iz nje je mo­guće la­ko i brzo po­de­ša­va­ti pa­ra­me­tre ve­za­ne za be­zbe­dnost, na šta će ko­ri­sni­ka i sa­ma a­pli­ka­ci­ja upo­zo­ra­va­ti. Productivity Tab s de­sne stra­ne je ne­ka vrsta a­gre­ga­to­ra in­for­ma­ci­ja ve­za­nih za po­sao. Tu mo­že­te pre­gle­da­ti broj­ne po­ru­ke, task‑ove, nad­zi­ra­ti po­slov­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju i slično. BlackBerry Messenger je je­dna od naj­bo­ljih alat­ki u tom smi­slu, bu­dući da ser­vis nu­di pot­pu­no ši­fro­va­nu ko­mu­ni­kaciju. Naj­zad, tu je i pro­gra­ma­bil­ni Convenience Key kom mo­že­te do­de­li­ti bi­lo ko­ju fun­kci­ju. Sam so­ftver je o­smi­šljen ta­ko da bu­de pre­gle­dan i u tom po­gle­du, uz o­dređenu do­zu ra­zu­me­va­nja za da­va­nje pri­ori­te­ta po­slov­nim fun­kci­ja­ma, ne­ma­mo ni­ka­kvih pri­med­bi.

E­kran di­ja­go­na­le 4,5 inča re­zo­lu­ci­je 1620×1080 pik­se­la sa 3:2 o­dno­som stra­ni­ca je IPS ti­pa. Key 2 LE ni­je šam­pi­on – no, s dru­ge stra­ne, us­pe­va da is­po­ruči pris­toj­ne per­for­man­se, ka­me­re su ko­rek­tne, a je­di­no bi­smo vo­le­li da Du­al SIM slot ni­je hi­bri­dan. Ukupno, te­le­fon ko­ji da­je so­li­dne re­zul­ta­te i u pot­pu­nos­ti is­pu­nja­va svo­ju mi­si­ju – čini BlackBerry is­kus­tvo dos­tu­pni­jim, ta­ko da ra­zlo­ga za za­do­volj­stvo ima veći broj ra­dni­ka, a ne sa­mo di­rek­to­ri i po­ko­ji do­volj­no vi­so­ko po­zi­ci­oni­ra­ni me­na­džer.

