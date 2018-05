Review: Dobre performanse i veliki ekran – Acer Aspire 7

Znate kad vas roditelji/žena pitaju za šta vam treba novi računar, a vi kažete za surfovanje, Word i Excel, a onda u konfiguratoru dodate GeForce GTX 1070… E, Acer ima laptop Aspire 7 prilagođen upravo takvim apetitima. Korisnici se dele na one koji vole da se igraju i na one koji to poriču. Kojoj god kategoriji da pripadate, serija Aspire 7 će zadovoljiti apetite svih kojima su potrebne dobre performanse i veliki ekran. Imajte na umu da se A717‑71G‑74DE (model koji smo mi testirali) jedva spakuje u ranac predviđen za 17‑inčne modele (čak se i zove Gambit17), i to tako što je rajsferšlus otvoren na jednom ćošku…

Masa od 2,9 kg je impozantna, naročito kad shvatite da u nju ne spada punjač koji, zbog velikih naponskih zahteva (135 W), nije ni mali i lagan, što morate uzeti u obzir ako planirate čestu relokaciju. Kad pregrmite dimenzije serije Aspire 7 i sednete da nešto radite, shvatićete sve prednosti velikog laptopa. Prostrani ekran broji 17,3 inča po dijagonali (skoro 44 cm) što, s Full HD rezolucijom, daje impozantnu radnu površinu za bilo koju namenu. IPS panel i anti‑glare premaz dobitna su kombinacija koja omogućava da se smestite onako kako vam odgovara, bez preteranog obraćanja pažnje na izvor svetla. Nešto veći okvir ekrana opravdava se potrebom za velikim kućištem koje treba da udomi najnoviji hardver i da ga adekvatno ohladi kada se za to ukaže potreba.

Sve po PS‑u

Tastatura je dovoljno velika, ali bismo predložili Acer‑ovim inženjerima da slobodno iskoriste malo više površine, jer i s leve i desne strane ima više od dva i po centimetra slobodnog prostora. Kad bi se barem polovina iskoristila za tastaturu, ne bi bilo potrebe za minijaturizacijom pojedinih tastera. Daleko od toga da tastaturi nešto fali, ali zašto ne iskoristiti slobodan prostor koji ničemu ne služi i učiniti stvari još boljim? Dobro poznata Acer tastatura ima pun numerički deo sa svim funkcijama, a jedino su trpeli kursorski tasteri za gore i dole, koji su upola manji od najmanjeg tastera, što nam se nikako ne sviđa jer zahteva dosta navikavanja.

Pozadinsko osvetljenje izvedeno je baš kako treba, pa svetlo okružuje svaki taster pojedinačno i osvetljava poluprovidne piktograme na kapici tastera. Tu su i prečice na Fn tasterima koje, pored popularnih funkcija, omogućavaju i multimedijalnu kontrolu, a u gornjem desnom uglu smešten je Power taster, pa se ne dajte prevariti da ga pritisnete greškom. Prostrani touchpad pomeren je blago ulevo i nešto niže, pa vam neće smetati prilikom kucanja. U gornjem levom uglu smešten je maleni senzor otiska prsta, a efektivna površina proširena je integracijom levog i desnog klika u touchpad, pa će gestikulacija u Microsoft Windows okruženju biti pojednostavljena.

Slot za DVD nećete pronaći na ovom modelu – očito se smatra da su optički uređaji pregaženi vremenom. Tu su gigabitni LAN, USB‑C, HDMI, USB 3.0 i čitač SD kartica s leve strane, dok su desno smeštena dva USB porta, 3,5‑mm kombinovani audio‑port i signalne lampice. S multimedijalne strane, Aspire 7 raspolaže prilično glasnim stereo‑zvučnicima sa Dolby Audio Premium sertifikatom i kvalitetnim prikazom ekrana što, prevedeno na srpski, znači da ćete uživati u omiljenim filmovima i serijama bez nekih prevelikih ograničenja, osim kada je spektar niskih tonova u pitanju.

Čemu toliko otvora za hlađenje?

Da se radi o veoma ozbiljnom hardveru, jasno je čim pogledate donji deo kućišta ovog modela i shvatite da su njegove dve trećine rešetkastog oblika kako bi se omogućilo adekvatno hlađenje. Kada tome dodate i ozbiljan izduv na prevoju zadnje strane ekrana koji se pruža do polovine kućišta, naprosto se zapitate da li je sve to neophodno.

Za pokretanje celog sistema brine se Core i7 7700HQ, koji spada u sam vrh Intel‑ove ponude mobilnih procesora Kaby Lake generacije. Bazna frekvencija od 2,8 GHz bez problema „skače“ na 3,8 GHz, pa je to jedan od razloga za kvalitetno hlađenje. Intel Turbo Boost tehnologija omogućava zadržavanje procesora na višim frekvencijama u okvirima unapred zadatih termalnih granica, pa bolje hlađenje omogućava da procesor duže vreme radi brže, jer prosečna temperatura ostaje u željenim okvirima. Sistem na raspolaganju ima i 8 GB radne DDR4 memorije koje je moguće proširiti na maksimalno 32 GB, a za skladište se brine idealna kombinacija: brzi 256 GB SSD povezan na PCIe 3.0 magistralu i SATA HDD od 1000 gigabajta za skladištenje multimedije i podataka kojima se ne pristupa svakodnevno.

Pošto niste gejmer, ali da volite s vremena na vreme malo da se poigrate, Aspire 7 koristi NVIDIA Optimus tehnologiju koja upošljava integrisanu Intel grafiku za svakodnevne poslove i NVIDIA GeForce GTX 1050Ti grafiku za situacije razonode. Isprobali smo nekoliko novijih naslova i stekli utisak da je ova grafika sasvim adekvatna za gejmere i one koji se tako osećaju s vremena na vreme. Kada je reč o atraktivnim dodacima, Aspire 7 ima elegantno dizajnirano kućište od toniranog brušenog aluminijuma (osim donjeg dela, koji je plastičan), a tu je i 802.11ac Wi‑Fi sa 2×2 MIMO tehnologijom zarad bržeg prenosa podataka i kvalitetnijeg ukupnog signala. Dodali bismo i činjenicu da se ekran otvara do punih 180 stepeni, što u određenim situacijama može biti i te kako korisno.

Za svaki dan

Utisci u radu pozitivni su na svim poljima. Od odličnih performansi, preko dobre autonomije baterije koja u štedljivom režimu izdržava skoro šest sati, do stelarnih performansi Intel PCI Express SSD‑a. Kada se sve uzme u obzir, ova mašina, koja bez ikakvih problema menja desktop računar visokih performansi, zaslužuje toplu preporuku. Veliki ekran kod prenosivih računara uslovljava i velike dimenzije kućišta, ali ako vam to nije problem, Aspire 7 je multimedijalna multipraktična mašina s kojom nikada nećete izgovoriti rečenicu: „Trebalo je da kupim desktop“.

(Objavljeno u PC#254)

