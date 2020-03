Review: Galaxy S20 – Standard, Plus i Ultra

Samsung je predstavio čak tri telefona u svojoj vodećoj Galaxy S20 seriji, ali to nije naročito iznenađenje. Iznenađenje je zapravo koliki su pomak novajlije donele u odnosu na prethodnike, u gomili detalja – ali i ne tako zanemarljivih karakteristika – koji skupljeni na gomilu čine ogromnu razliku u odnosu na S10 seriju. Upoznajmo aktuelne kraljeve Android ponude…

Navikli smo nekako da iz generacije u generaciju dobijemo pokoje simboličko unapređenje. Ove godine, stvari stoje potpuno drugačije. Gotovo svi aspekti S20 telefona unapređeni su u odnosu na S10 – istina, poneki napredak je kozmetičke prirode, ali se uglavnom radi o unapređenjima koja korisnicima donose vrlo konkretne prednosti. I što je još lepše, ima ih u gotovo svim aspektima telefona.

Na samom početku da napomenemo da je ove godine Samsung doneo S20, S20+ i S20 Ultra. Trio pokriva nešto drugačiji spektar u odnosu na prošlogodišnje S10e, S10 i S10+ modele. Suštinski, kompaktni model S10e nije dobio naslednika. S20 je najkompaktniji među novajlijama, ali on ni po čemu nije „uskraćen” naspram većih modela, barem ne u nečemu bitnom. Umesto da ponudi pristupačniju varijantu S20 telefona, Samsung se odlučio na potpuno suprotnu strategiju – da donese „najnapucaniji” S20 i nazove ga Ultra, model bez kompromisa, doduše po paprenoj ceni. Vreme će pokazati da li je to bila ispravna strategija.

Evolucija dizajna

Svi S20 telefoni imaju isto dizajnersko rešenje, koje je na prvi pogled evolucija onoga što smo videli na prošlogodišnjoj Note10 seriji. To znači da imamo velike Infinity-O ekrane koji prekrivaju praktično čitav prednji deo telefona, ali s manjim zakrivljenjima ivica. S druge strane, ćoškovi nisu toliko špicasti, a punch-hole kamera našla je svoje mesto pri sredini gornjeg dela telefona. Komandni tasteri ponovo su na svojim prirodnim položajima na desnoj strani, što je razumno rešenje koje pozdravljamo. Zadnji deo je definitivno na tragu trendova koje su nametnula najveća imena mobilne industrije, s jasnom modifikacijom u smislu uvećavanja kamera modula, zbog velikog broja senzora. Da li će se ovo rešenje svideti svakome? Verovatno ne, ali je razlog jasan. Nažalost, Samsung ne isporučuje nikakve futrole koje bi „ispeglale” ove velike džombe na leđima, ali verovatno će svaki vlasnik sebi obezbediti neku.

Nemojte se bojati veličine. Iako dijagonale deluju glomazno, samo Ultra sa svojih 6,9“ deluje veliko, a i objektivno je težak s masom od skoro 230 grama. Ostala dva telefona su razumnih gabarita. Takođe, pošto se odnos stranica uvećava postepeno (ovde je 20 : 9) zapravo imamo situaciju da se ekrani razvlače do samih ivica uređaja, pa i preko njih, pre nego da se naročito uvećavaju gabariti telefona. To bismo rekli ovako – S20 deluje relativno kompaktno i može se lako koristiti jednom rukom sa svojih 6,2“, dok S20+ predstavlja standardan top-model priličnih, ali ne i preteranih dimenzija. Ultra je već pozamašna.

Kad smo kod ekrana, svi S20 telefoni imaju relativno ravne ekrane, što je veoma prijatno iznenađenje nakon silnih pokušaja nametanja zakrivljenih ekrana koji nemaju jasnu funkciju, ali zato predstavljaju izuzetan rizik. Dynamic AMOLED ekrani su prva liga u svakom pogledu, neverovatnih boja, visoke rezolucije (3200 × 1440), sa Gorilla Glass 6 zaštitom, koja doprinosi IP68 zaštiti telefona od vode i prašine.

Udarni adut je ipak osvežavanje od 120 Hz, što je najveći i najbolji pomak koji ijedan ekran može dobiti, premda je implementacija urađena pomalo nespretno. Naime, ukoliko odaberete veće osvežavanje rezolucija mora da ide naniže, na 2400 × 1080. U najvišoj rezoluciji ekran radi na 60 Hz. Ipak, iskren savet je da odaberete FHD + 120 Hz, jer u tom modu prikaz postaje apsolutno fenomenalan i svaki pokret na ekranu telefona dobija novu dimenziju, a da ne govorimo o animacijama. Postoje neke najave da će softverskim putem 120 Hz stići i na najvišu rezoluciju, ali za sada od toga nema ništa.

Snažan hardver kao osnova

Dobra strana nove serije jeste to što, ma za koji se model opredelili, dobijate isti hardver, koji je u svakoj varijanti prilično snažan. Dakle, čak i S20 stiže sa istim čipsetom kao i S20 Ultra, a reč je o Exynos 990 čipsetu, izrađenom u domaćoj radinosti južnokorejskog proizvođača. Tu stižemo do druge blage kontroverze. Naime, Samsung za vanevropska tržišta koristi Snapdragon 865 čipset, dok Evropa po tradiciji dobija Exynos. Bez obzira na konstantno napredovanje čipseta, te njegovu 7-nm izradu, Snapdragon 865 predstavlja energetski efikasnije rešenje koje će biti nešto bolje za vašu bateriju, posebno ukoliko često „naprežete” svoj telefon.

Kako bilo, Exynos 990 koristi osam jezgara koja rade u 2 × 2,73 GHz + 2 × 2,5 GHz + 4 × 2 GHz kombinaciji. RAM je izdašan u svakoj varijanti, budući da S20 i S20+ imaju 8 GB, a S20 Ultra čak 12 GB. Međutim, prostora na raspolaganju je svega 128 GB u svakoj varijanti na početnim modelima, tako da nam ova godina nije donela taj željeni skok. Barem je skladišni prostor UFS 3.0 tipa, i može se proširiti microSD karticom. No, tada se mora žrtvovati jedan od dva SIM slota. Performanse telefona su na najvišem nivou i u testovima ostvaruju fantastične rezultate, te tu nema nikakvih dilema, a ni razlika u pogledu iskustva. Nije zgoreg da pomenemo i podršku za Wi-Fi 802.11ax, odnosno popularni Wi-Fi 6.

Takođe, modeli sa 8 GB RAM-a su 4G, a sa 12 i više GB RAM-a su 5G, bez obzira na to da li je reč o S20, S20+ ili S20 Ultra modelu (logično, pošto potonji startuje od 12 GB, nema modela koji ne podržava 5G). Koliko će vam ovo značiti u dogledno vreme? S jedne strane, telefoni koji se danas kupe zaista ne daju mnogo povoda da se često menjaju. Kada će 5G implementacija kod nas uzeti ozbiljnijeg maha, teško je proceniti. Jedno je sigurno – neće tako brzo.

Rezultati popularnih benchmark aplikacija

Toliko toga telefoni dele – šta ih razlikuje? Jedna od najznačajnijih razlika je u domenu baterije. Logično, veći gabariti donose i više prostora za bateriju, pa tako S20 ima kapacitet od 4000 mAh, S20+ od 4500 mAh, dok S20 Ultra raspolaže kapacitetom od čitavih 5000 mAh! Dva manja modela dele punjače od 25 W, dok je za Ultra rezervisano megabrzo punjenje od 45 W! Čitava serija odlikuje se podrškom za brzo bežično punjenje od 15 W, kao i reverzibilnim punjenjem drugih uređaja putem samog telefona bežičnim putem i to na 9 W. U praksi, praktično svi telefoni izdržavaju barem dva dana, osim ukoliko ih baš ne maltretirate. S20 ćete možda morati da dopunite tokom drugog dana, ali sa ovako dobrim punjačima, to je moguće uraditi veoma lako i brzo.

Vrhunsko iskustvo

Telefoni se isporučuju sa Android 10 operativnim sistemom, koji stiže uz Samsung One UI 2.1 korisnički interfejs. Reč je o jednom od najboljih, ako ne i najboljem izdanju Android-a, koji besprekorno funkcioniše na svim telefonima. Uostalom, ništa se manje i ne očekuje. Čak su animacije dobile novu dimenziju s visokim osvežavanjem. Postoji i dalje određen broj Samsung aplikacija, ali sada prilikom inicijalnih podešavanja možete da birate da li ih želite i koje. Iskreni da budemo, nama ne smetaju, ali softverski čistunci dobili su stavku koja će im biti draga. Sve radi besprekorno, a posebno bismo pohvalili Dark režim, koji je zapravo u One UI 1.5 i debitovao, da bi posle Google to implementirao na nivou sistema, ali i drugi proizvođači u svojim interfejsima.

One UI 2.1 korisnički interfejs Samsung Galaxy S20 telefona

Možete li da prežalite izostanak 3,5-mm konektora? U slučaju negativnog odgovora, ovo nisu telefoni za vas, premda u pogledu zvuka zadovoljavaju visoke standarde u svim ostalim pogledima. Raspolažu odličnim stereo-zvučnicima, stižu s relativno korektnim AKG slušalicama koje se povezuju na USB-C. Opcije zaštite su nešto na šta ste navikli u današnjim telefonima – skener otiska prsta smešten je ispod ekrana i radi dovoljno dobro, dok su na raspolaganju i druge opcije, poput prepoznavanja lica. Za video chat iskorišćen je Google Duo, a što se tiče softverske zaštite, Samsung već duže vremena koristi Knox platformu, pa je tako i ovog puta. Game Booster je takođe dobio nove mogućnosti i opcije, a tu je i famozni Bixby digitalni asistent, koji sada nema poseban taster već ga pozivate dužim pritiskom Power tastera.

Kamere različite, rezultat odličan

Stižemo do kamera, a priča je i jednostavna i komplikovana. Specifikacije se prilično razlikuju, ali svim modelima je zajedničko da pružaju izvanredno iskustvo i kvalitetno snimanje u svakom režimu. Verovatno ćete slušati puno marketinških fraza koje impresioniraju, poput 8K video-snimanja, ali pre bismo rekli da su aduti telefona fantastično 4K snimanje u 30 i 60 fps, dok je 8K tu ipak manje upotrebljiv u realnosti – uostalom, gde biste ga gledali u punoj rezoluciji. Razdvojićemo priču na S20 i S20+, koji se minimalno razlikuju, i na S20 Ultra koji se od njih značajnije razlikuje.

S20 i S20+ dele tri senzora – glavna kamera je 12 MP (obratite pažnju da postoji i 64 MP senzor, ali on služi za zumiranje), otvora blende f/1.8, sa Super Speed Dual Pixel autofokusom i optičkom stabilizacijom. Pomenuti 64 MP telefoto senzor ima otvor blende od f/2.0, kao i fazni autofokus i stabilizaciju, dok ultraširokougaoni senzor od 120 stepeni takođe ima rezoluciju od 12 MP, uz f/2.2 otvor blende. Ovakav sistem odlično je koncipiran, i pruža izvanredne snimke, kako fotografije, tako i videa. S20+ se razlikuje po prisustvu Depthvision kamere, odnosno TOF 3D kamere, koja služi za preciznije merenje dubine i raznih rastojanja, kako bi glavni senzori imali adekvatniju asistenciju.

Snimci Galaxy S20 telefona

S20 i S20+ se oslanjaju na dobro poznatu prednju kameru od 10 MP, sa Dual Pixel faznim autofokusom, jednu od najboljih u industriji – zapravo, i dalje bismo tvrdili da je najbolja da nije one na Ultra modelu od 40 MP. Pruža sjajne selfije i, na naše veliko čuđenje, i dalje je jedina prednja kamera sa dobrim autofokusom, što znači da je ubedljivo najbolje rešenje za one koji mnogo vole da se slikaju, izuzmemo li kameru sa Ultra modela.

Lepi selfiji bogati detaljima

Samsung Galaxy S20 Ultra je posebna „zver” po mnogo čemu, pa tako i po senzorima koje koristi njegov kamera sistem, ubedljivo najvećih gabarita. Glavna zvezda je novi Isocell Bright HM1 senzor rezolucije čak 108 MP. O njemu se može mnogo pričati, ali ključno je da je reč o senzoru nove generacije koji koristi mnoštvo algoritama da snimi fantastično detaljnu i kvalitetnu fotografiju rezolucije 12 MP. Njega prate telefoto senzor od 48 MP, vrlo sličan Quad Bayer senzorima koji se koriste kao primarni senzori mnogih telefona, te istovetni ultraširokougaoni senzor od 12 MP, kao i 3D TOF kamera. Fantastične zum mogućnosti Samsung reklamira kao Space Zoom i obećava 100x kombinovani zum. Da li je to baš dostižno?

Primeri ekstremnih zoom nivoa sa Galaxy S20 Ultra

Mogućnosti su impresivne i da se južnokorejski gigant držao konzervativnije, svakako bi utisak bio još bolji. Ovako, držite se nekih „normalnih” zum veličina i sve će biti odlično – na velikim rasponima od 30x, a kamoli 100x, detaljnost je praktično nikakva, a i nema šanse da snimite normalnu sliku jer ni najmirnije ruke nisu dovoljne u takvim situacijama. Ukupan utisak o kvalitetnu dnevnih i noćnih fotografija i svih vrsta videa naprosto je izvanredan. Posebno bismo pohvalili novi režim snimanja Single take, koji koristi sve senzore odjednom da snimi više fotografija i video-zapisa jedne scene i tako pruži puno mogućnosti i opcija za beleženje raznih trenutaka

Noćno snimanje na visini zadatka

Da li je Samsung opravdao očekivanja? Ukoliko hladne glave stavimo na papir šta smo dobili ove godine, S20 i S20+ po istim cenama donose još bolje ekrane sa 120 Hz osvežavanjem, veće baterije s bržim punjačima, još bolje performanse, bolju ergonomiju i kontrole, unapređen kamera sistem i svežu softversku platformu, zadržavajući izvanredan kvalitet izrade i sve ono što je krasilo prethodnike. Dodamo li tome nadrealni Ultra model, jasno je da se radi o telefonima koji u ovom trenutku nemaju premca na tržištu.

Korisna adresa: samsung.com/rs

