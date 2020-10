Review: Honor Watch GS Pro – Sportski tip

Ukoliko spadate u one koji su odlagali kupovinu korisnog gadžeta kao što je pametni sat zbog toga što nije bio dovoljno robustan i nije projektovao vašu snagu sa zgloba ruke poput nekog G-Shock sata, došlo je vaših pet minuta. Honor je kreirao GS Pro u „umereno vojničkom” stilu, ciljajući upravo ovakve korisnike, a mi smo ga isprobali u prelepoj Camo Blue varijanti.

Huawei je ostvario najveći napredak na polju pametnih satova u protekloj godini, što se vidi i po tržišnom udelu koji je skoro udvostručen. Prateći brend Honor nimalo ne zaostaje, a kako je više usmeren ka mladima, nudi zanimljivo dizajnirane varijante uređaja koje donosi „veći brat”. Najzad se neko setio da ne treba svakome mali, elegantan pametni sat, već da ima nas koji žudimo za velikim, izdržljivim i robusnim satovima, te odlažemo kupovinu upravo iz tog razloga.

Tako je nastao Honor Watch GS Pro – sportski orijentisan pametni sat. Ideja je jasna i jednostavna – približiti se sportski orijentisanim korisnicima kako putem dizajna, tako i putem robusnijih dimenzija koje omogućavaju niz unapređenja i funkcionalnosti. Bez obzira na to da li spadate u urbanog avanturistu ili poklonika izleta u prirodu, definitivno je GS Pro nešto drugačije od onog što smo do sada viđali na polju pametnih satova, makar kada su veliki brendovi i imena ovog tržišta u pitanju.

Robusni saputnik

Honor Watch GS Pro je na prvi pogled nešto većih dimenzija u odnosu na standardne pametne satove – tu pre svega mislimo na debljinu. AMOLED ekran je zadržao dijagonalu od 1,39 inča uz istu rezoluciju kao i Honor Magic Watch 2. Isto važi i za 4 GB memorije, od koje je skoro 2,1 GB dostupno da ubacite, na primer, svoju muziku koju možete slušati direktno sa sata povezanim Bluetooth slušalicama. Sat stiže u tri izdanja – belom, crnom i (naš favorit) kamuflažno-plavom.

Da, GS Pro se bez problema može koristiti za direktne razgovore zahvaljujući ugrađenom zvučniku. S njega možete pozvati do 10 omiljenih kontakata, zvučnik je prilično jasan i razgovetan, možete da pregledate notifikacije (ne i da odgovorite na poruku, za to vam već treba telefon) i tako dalje. Dakle, sve što je mogla i prethodna generacija sata.

Prava je šteta što Huawei Wearable platforma nije otvorena za integraciju s drugim servisima, jer bi npr. Strava ili neki sličan servis i te kako pogodovao ovom satu. No, matična kompanija se postarala da vam u tom pogledu ništa ne fali. GPS funkcioniše odlično, rutiranje radi praktično besprekorno, na raspolaganju je pregršt režima treninga, vežbi itd.

Huawei Health: Aplikacija koja komunicira sa satom i generiše mnoštvo interesantnih izveštaja, podataka i sl.

Za (urbane) istraživače

Najveće unapređenje je definitivno baterija, čiji je veći kapacitet omogućen debljinom sata. Ona sada traje do 25 dana „tipičnog korišćenja”, a Honor garantuje 14 dana intenzivne upotrebe, kao i 100 sati uz GPS u štedljivom režimu, 40 sati u performance mod-u sa uključenim GPS-om i tako dalje. To se sve lepo kombinuje s radom u rasponu temperatura od 70 do -40 stepeni Celzijusovih, 240 sati „intenzivne ovlaženosti” i slično. Sat je prošao čak 14 MIL-STD-810G testova izdržljivosti, podržan dvostrukim satelitskim sistemom, što odlično funkcioniše u praksi.

Honor Watch GS Pro prati više od 100 fitnes aktivnosti, uključujući i planinarenje, šetanje, skijanje, trčanje u zatvorenom i na otvorenom, kao i slobodan trening. Na raspolaganju je mnogo predloga vežbi. Ukoliko detektuje, recimo, da šetate par minuta, automatski će pitati da li želite da aktivirate režim šetnje i vežbanja. Sat takođe prati fizičko stanje i formu korisnika. Tu je nova funkcija detekcije nivoa kiseonika u krvi, bitna u eri COVID-19 pandemije. TruSleep 2.0 i TruRelax tehnologije prate ritam sna i pružaju savete za bolji odmor, dok TruSeen 4.0+ prati otkucaje srca i daje upozorenja i sugestije ako detektuje da se nešto neobično dešava.

Kada se sve sabere i oduzme, smatramo da je Honor Watch GS Pro sazreo u svakom smislu. Iako bez nekih velikih hardverskih unapređenja (i dalje se sve bazira na Kirin A1 čipu), donosi niz pomaka u domenu opcija i mogućnosti, kao i robusniji i daleko dopadljiviji izgled, naročito u kamuflažno-plavoj varijanti inspirisanoj uniformama Narodno-oslobodilačke vojske Narodne Republike Kine. Definitivno najbolji izbor u svojoj kategoriji!

