Review: Philips TV – U 30-bitnoj paleti

Kriza je usporila predstavljanje novih televizora, te prvi model iz Philips‑ove ponude za 2020. godinu tek sada stiže na naš test – to je najnovija verzija The One porodice koja nosi oznaku 65PUS8545/12.

Philips‑ovi televizori koje smo testirali poslednjih godina imali su veoma dobar odnos cene i kvaliteta slike, pa proizvođač verovatno zbog toga od prošle godine kod određenih modela upotrebljava baš ovaj reklamni naziv. The One treba da ponudi isti odnos, ali s primetnim iskorakom u kvalitetu slike u odnosu na ranije modele.

Na stabilnoj osnovi

Oznaka za novu generaciju modela je S8505, a u ponudi su dijagonale od 43 pa čak do 70 inča. Testirali smo model od 65 inča, što potvrđuje tendenciju da svake godine cene polako padaju pa su veće dijagonale sve dostupnije. Jedan od izazova prilikom dizajniranja kućišta za televizore veće od 55“ jeste to što ono mora biti dovoljno jako da pouzdano nosi veliki ekran, ali u isto vreme i dovoljno elegantno kako bi ispunilo moderne dizajnerske zahteve. 65PUS8545 ovo ispunjava, pa je kućište veoma robusno i čvrsto, što znatno umanjuje šanse da dođe do oštećenja ekrana. Postolje je takođe veoma dobro i teško, što povećava stabilnost televizora. Dizajnerski detalj je hrom, koji se uklapa sa srebrnom bojom okvira. Okvir oko ekrana nije baš tanak kako se danas možda očekuje, ali to ne narušava ukupan izgled.

Daljinski upravljač nas je malo iznenadio. Kod ranijih Philips‑ovih modela iz ove kategorije daljinski upravljači su imali kompletnu QWERTY tastaturu koja olakšava upotrebu televizora, pogotovu onih koji koriste operativni sistem Android TV. Ovoga puta dobili smo klasičan daljinac – svi se oslanjaju na glasovne komande koje poseduje i 65PUS8545/12, rade i s našim jezikom, ali… Korišćenje browser‑a i drugih aplikacija mnogo je lakše s tastaturom, a i kasno noću nije baš lako komandovati glasom, pogotovu ako imate osetljive ukućane.

Pozadinsko osvetljenje je DirectLED, uz deklarisani intenzitet 400 nita. Tu je dodatni sistem dinamičkog regulisanja osvetljaja, što pomaže u ostvarivanju većeg dinamičkog kontrasta od onog koji je obično moguć sa IPS panelom

Operativni sistem je Android, pa to ostaje jedna od glavnih karakteristika ove serije modela. Aktuelna je verzija 9, a s njom i sve opcije koje ona podrazumeva. SoC hardver, koji „gura“ operativni sistem i sve ostale aplikacije, je MediaTek MT5599 sa četiri Cortex A53 jezgra na 1,5 GHz i G71 GPU‑om, što je unapređenje u odnosu na prethodne modele, ali se dešava da operativni sistem i neke aplikacije „seckaju“. Jasno je da je svaki dolar uštede bitan, ali imajući u vidu cenu raznih SoC rešenja, svi proizvođači mogli bi da razmisle o upotrebi malo snažnijih čipseta, posebno kod onih modela koji koriste operativni sistem Android.

Kada smo kod procesora, 65PUS8545 koristi P5 procesor treće generacije koji „u letu“ konstantno koriguje sliku. I ranije je P5 davao dobre rezultate, ali to je sada otišlo korak dalje. Unapređenje se posebno vidi u motion algoritmima koji sada stvarno odlično rade, a isto važi i za noise reduction i ostale korekcije koje se rade na slici. Rezultat je HDR prikaz koji i na panelu koji nema veliko maksimalno osvetljenje izgleda sasvim dobro.

Desetobitni panel

Kada smo kod ekrana, dolazimo i do najvećeg unapređenja u odnosu na ranije modele. Panel je i dalje IPS, ali sada se radi o pravom desetobitnom panelu. Industrijski standard za ogroman broj modela su osmobitni ili osmobitni + FRC ekrani, što se primećuje kod prikaza boja. Sa pravim desetobitnim panelom, kakav je kod 65PUS8545/12, paleta boja je 30‑bitna, što povećava kvalitet slike, što se itekako i vidi ako pronađete video‑sadržaj koji je snimljen u desetobitnom modu. To mogu biti filmovi, ali i snimci sa LG V30 telefona. S pravim desetobitnim sadržajem, 65PUS8545/12 daje svoj maksimum i pravi razliku u odnosu na starije modele.

Televizor koristi P5 procesor treće generacije koji „u letu“ konstantno koriguje sliku. Unapređenje se posebno vidi u motion algoritmima koji sada stvarno odlično rade, a isto važi i za noise reduction, pa i ostale korekcije slike

Pozadinsko osvetljenje je DirectLED, uz maksimalni deklarisani intenzitet 400 nita. Tu je dodatni sistem dinamičkog regulisanja osvetljaja, što pomaže u ostvarivanju većeg dinamičkog kontrasta od onog što je standardno moguće sa IPS panelom. Sa ovim sistemom, uz P5 procesiranje, u mračnim scenama dobro je sakriven tradicionalni nedostatak IPS panela koji podrazumeva problem prikaza crne i „nijansi crne“ bez probijanja pozadinskog osvetljenja.

Kada pominjemo pozadinsko osvetljenje, nikako ne treba zaboraviti Ambilight sistem koji osvetljava pozadinu televizora. Ovaj sistem je postao zaštitni znak Philips‑ovih televizora jer ga samo oni poseduju. Kod 65PUS8545/12 Ambilight diode su raspoređene na tri strane (gore, levo, desno) i ukupno ih ima 49. One prate dešavanja na ekranu i bacaju osvetljenje koje se poklapa s tim, stvarajući utisak da je televizor veći nego što jeste. Ukoliko u nekim situacijama ovo smeta, uvek se može privremeno isključiti.

Nova The One generacija predstavlja optimalnu opciju u Philips‑ovoj ponudi, ali i veoma konkurentan izbor na tržištu. Kako ovaj model postoji u više verzija i oznaka, nadamo se da postoji varijanta sa „starim“ daljinskim upravljačem. Kvalitet slike koji pruža pravi desetobitni IPS panel sa P5 procesiranjem, zajedno sa Ambilight opcijom, izdvajaju Philips 65PUS8545/12 od konkurencije i stavljaju ga u fokus kupcima koji od televizora traže optimalan odnos cene i mogućnosti.

Korisna adresa: kimtec.rs

Podelite s prijateljima

Tweet