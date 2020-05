Review: Samsung Galaxy Z Flip – Sklopi i ponesi

Svetski proizvođač telefona broj 1 rešio je da nas postepeno uvodi u novu eru, u kojoj će dominirati uređaji savitljivih ekrana. Nakon Galaxy Fold-a, na red je došao Galaxy Z Flip, preklopnik koji evocira uspomene na početak ovog milenijuma. Da li koncept „drži vodu” i u modernim vremenima?

Galaxy Z Flip nije samo uređaj već nešto što budi nostalgiju i koketira s onom stranom racionalnog. Kada su se pojavili prvi telefoni sa savitljivim ekranima, koncept je predviđao nešto što je veličine modernog telefona (i još gabaritnije) u osnovnoj formi, a rasklapa se u nešto što je dimenzija tableta.

Naravno, ima korisnika kojima to odgovara, ali se odmah postavilo logično pitanje: zašto ne iskoristiti savitljivi ekran da se kreira telefon koji će se sklapati u nešto manje i pogodnije za džep i držanje u ruci? Upravo je odgovor na to pitanje stigao u vidu novog preklopnika – to je Samsung Galaxy Z Flip.

Stil i ekskluzivnost

Gotovo da i nije potrebno razmatrati druge aspekte telefona, budući da ga njegov jedinstveni stil i ekskluzivan dizajn postavljaju u kategoriju samu za sebe. Njegov jedini konkurent, koji stiže iz Motorole pod prepoznatljivim brendom RAZR, ima nekoliko prepreka za ravnopravno nadmetanje – hardver je daleko bolji u Z Flip-u, a tu je i pitanje e-SIM kartice, koju podržavaju oba modela, ali nanoSIM slot ne postoji u Motorolinom adutu. U nekom trenutku to možda neće biti posebno pitanje, ali trenutno e-SIM podržava samo Vip mobile, što potencijalno dalje komplikuje situaciju svima koji bi uzeli u razmatranje ovaj stilski dopadljivi preklopnik. Dakle, izbor je praktično jasan.

Da li telefon možete sklopiti jednom rukom? Da. Doduše, uz uslov da imate nešto veću šaku, ali svejedno se svakako budi nostalgija za vremenima kada je čuveno „škljoc” prekidalo konekciju i označavalo momenat kada uređaj vraćamo u džep ili torbu. Samsung je novu nevidljivu šarku (Hideaway Hinge) dizajnirao sa dualnim CAM mehanizmom, sa specijalnim sistemom koji štiti od prodora prljavštine pomoću najlonskih vlakana.

Postavlja se pitanje da li se to vidi iznutra, kada se gleda u ekran – odgovor je potvrdan. Mesto gde se ekran preklapa se vidi, pošto se svetlost tu nešto drugačije prelama, a oseti se i pod prstom kada se prelazi preko njega. Da li smeta? Iskreno, mi smo se navikli za svega par minuta, ali neko sa ozbiljnijim OCD-om… Svakako bismo preporučili da pogledate telefon i držite ga u rukama pre kupovine da se i sami u potpunosti uverite.

Sa spoljne strane nalazi se pomoćni 1,1“ SAMOLED ekran koji služi za prikaz rudimentarnih informacija. Utisak je da je Samsung ovde mogao i više da uradi – bilo da kreira veći ekran, bilo da poveća spektar informacija koje se prikazuju na pomoćnom ekranu. Videćete informacije o vremenu, bateriji, moći ćete i da odgovorite na poziv, tako da je u suštini dosta funkcionalnosti omogućeno zahvaljujući ovom ekranu.

Više od očekivanog

Kada se rasklopi, ekran se faktički automatski deli na dva ekrana veličine četiri inča u Flex modu, a takođe može da bude postavljen pod različitim uglovima, baš kao nekakav mini-laptop. Takođe, ovo je vrlo korisno kada poželite da snimate nešto kamerom, bilo prednjom, bilo zadnjom, jer donji deo telefona omogućava oslonac.

Galerija fotografija načinjenih Galaxy Z Flip telefonom

Kamere su odlične – nećete naći nekakve bombastične brojke kada su megapikseli u pitanju, ali je reč o poznatom sistemu sa Galaxy S10 linije, gde se kombinuju glavni senzor od 12 MP, ultraširokougaoni od 12 MP i prednja kamera od 10 MP. Osim podrške za Dual Pixel autofokus i stabilizaciju, kamera sistem se može podičiti i snimanjem videa u 4K rezoluciji pri 60 fps.

Hardverski gledano, telefon je prva liga – zapravo, mnogi će reći da je bolji nego ono što smo dobili u Galaxy S10/S20 liniji, budući da u Evropi top-modeli Samsung-a stižu sa Exynos čipsetom. Galaxy Z Flip koristi Qualcomm Snapdragon 855+ čipset, veoma brz i efikasan, koji isporučuje puno snage, omogućavajući telefonu da praktično „sve leti”. To je praćeno sa 8 GB RAM-a i 256 GB brzog UFS 3.0 skladišta, tako da telefon ispunjava najviše standarde onoga što se očekuje od današnjeg hardvera. Posebno impresionira kako je Samsung uspeo da ovakve karakteristike „upakuje” u telefon koji se preklapa, što je zaista podvig.

Rezultati koje telefon postiže u sintetičkim testovima: Geekbench, 3DMark, Antutu i PCMark

Neke stavke su morale biti atipične za Galaxy smartfon nove generacije, pa tako imamo skener otisaka prstiju sa strane, umesto ispod ekrana telefona. Baterija od 3300 mAh je sasvim pristojna, iako možda nije nominalno u rangu onoga što danas daju high-end telefoni. Možete da očekujete ceo dan intenzivnog korišćenja, možda i više ukoliko ste iole štedljivi. Brzo punjenje od 15 W takođe je podržano, kao i bežično punjenje, baš kao kod najluksuznijih telefona. USB-C port je prisutan, ali ne i 3,5-mm priključak za slušalice, tako da se nastavlja tendencija eliminisanja ovog priključka sa skupljih telefona.

Kada je reč o softverskoj platformi, telefon ima očekivanu kombinaciju Android 10 operativnog sistema i One UI 2 korisničkog interfejsa, što znači da stiže sa svim prednostima jednog od najboljih softverskih okruženja današnjice. Ne samo da je sistem vrlo utegnut i odzivan već zatičemo razne specijalne Galaxy mogućnosti i opcije, uključujući Knox bezbednosni sistem, praćenje fizičkih aktivnosti i zdravlja i tako dalje.

One UI 2.0, interfejs Samsung Galaxy Z Flip telefona na Android 10 operativnom sistemu

Ukupan utisak je da je Samsung obavio veoma dobar posao. Toliko dobar da je Galaxy Z Flip zapravo bez konkurencije. Ukoliko želite nešto sasvim posebno i drugačije, bolji preklopnik sigurno nećete naći. Ostaje pitanje da li želite tako nešto i da li je vredno razlike u ceni naspram regularnog telefona, koja nije mala. Iskreni da budemo, svako mora da odgovori na takvo pitanje za sebe. Slutimo da će mnogi zavrteti glavom kada vide cenu telefona, ali je isto tako jasno da ovo nije uređaj namenjen svakome. Oni koji žele nešto posebno i drugačije konačno su dobili vrlo praktičan i jasno zaokružen proizvod koji ne pravi gotovo nikakve kompromise, nudeći vrhunsko iskustvo u svakom pogledu.

Korisna adresa: samsung.com/rs

