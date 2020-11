Review: Samsung The Sero – Ambijentalni TV

Nije lako danas biti proizvođač potrošačke elektronike, posebno onima koji rade u odeljenjima čiji je zadatak da konstantno izmišljaju nešto novo. Kada je reč o televizorima, zadatak je još teži jer je industrija u periodu relativne stagnacije. Jedan od načina da se privuče pažnja jeste kreiranje specifičnih televizora koji imaju veoma ciljani način upotrebe. Tokom godine Samsung je predstavio jednu od tih ideja sa The Frame modelom, a sada je tu i The Sero.

TV za ambijent

Ideja ovog modela je da se modernim korisnicima društvenih mreža omogući da ih prate na velikom ekranu umesto na malim ekranima mobilnih telefona. Pošto su sve aplikacije ove kategorije optimizovane za gledanje u „portret” režimu, neophodno je i da televizor bude u mogućnosti da adekvatno prikazuje ovakav sadržaj.

Samsung The Sero ovaj problem rešava tako što se 43“ ekran nalazi na specijalnom postolju, koje u sebi poseduje elektromotor i mehanizam koji omogućava da se ekran automatski rotira i po potrebi postavlja u vodoravni ili uspravni položaj. Rotacija se može izvršiti na nekoliko načina, a najprostiji je preko tastera koji se nalazi na daljinskom upravljaču. Za rotaciju je potrebno svega nekoliko sekundi. Standardni položaj ekrana je portret i kad se televizor isključi, ekran se vraća u ovaj položaj. U opcijama postoji mogućnost da se ovo isključi i da ekran ostane u vodoravnom položaju.

The Sero poseduje HDMI 2.0 i USB priključke, TV tjuner sa RF ulazom za zemaljsku televiziju pa su te osnovne opcije pokrivene. Nema LAN, što znači da se veza sa spoljnim svetom ostvaruje isključivo preko Wi-Fi mreže. To znači da se mora posedovati kvalitetan ruter kako bi Wi-Fi brzina uvek bila adekvatna. Streaming 4K video-materijala i sadržaja s telefona zahtevaju velik protok, pa ovo treba imati u vidu. Operativni sistem koji The Sero koristi je dobro poznati Tizen OS, sasvim funkcionalan i brz. Sve standardne stvari su tu, uz opciju instaliranja određenih aplikacija za koje je ovaj model i napravljen.

QLED IPS u srcu

TV koristi QLED IPS panel. Uglovi gledanja su dobri, a reprodukcija boja veoma precizna. Ovaj ekran može da prikaže više od 90 odsto DCI P3 spektra. Uniformnost prikaza je takođe dobra. Visok kontrast je ono što najviše nedostaje ovom panelu (1170 : 1). Samsung kod jačih QLED panela ovo rešava sistemom lokalnog zatamnjenja pozadinskog osvetljenja, ali ove tehnologije nema kod ekrana u The Sero modelu. Budući da je ovaj televizor namenjen za upotrebu u svetlijim okruženjima, može se zažmuriti na ovaj nedostatak. Maksimalno osvetljenje je veoma bitno i ono je dobrih 450 nita, dovoljno za bazičnu HDR podršku. Interesantno je da su ulazna kašnjenja mala (9 ms), a odziv je poprilično brz (80 odsto za 5 ms) za televizore, naravno u situaciji kada se koristi HDMI ulaz za prikaz slike.

No, jedna od najboljih karakteristika ne odnosi se na sliku, već na zvuk. Veliko (i teško) postolje iskorišćeno je ne samo kao elegantna baza za ekran već se u njemu nalazi komplet dobrih zvučnika ukupne snage 60 vati, u 4.1 konfiguraciji. U poređenju sa ostalim televizorima, The Sero ima ubedljivo najbolji sistem integrisanih zvučnika, što znači da je dodatni prostor izvanredno iskorišćen. Zbog odličnog zvuka, ovaj televizor lepo može da služi za reprodukciju muzike, spotova i sličnog audio-sadržaja, koji možete direktno da prebacite s mobilnog telefona. Ekran za to vreme može da prikazuje nešto od slika i tako stvara lep ambijent.

Iz svih ovih stvari jasno se može zaključiti da je The Sero model namenjen veoma specifičnim korisnicima, koji jednostavno žele da imaju nešto novo i drugačije. Kao model, jedinstven je na tržištu i nema alternativu, ukoliko se u jednom paketu traže mogućnosti koje nudi. Za sve ostale, ovo je još jedan zanimljiv proizvod kojim Samsung želi da demonstrira svoju tehnologiju i inovativnost.

Podelite s prijateljima

Tweet