Review: Uređaj koji zadovoljava kućne ili potrebe manjih kancelarija

Moderni NAS (Network Attached Storage) uređaji mogu biti mnogo više od prostog fajl servera, a Synology RS815+ upravo je jedan od takvih modela koji nudi velike mogućnosti, uz relativno nisku cenu.

Osnova ovog uređaja unapređena je u odnosu na prethodnu verziju (RS814+), a glavni adut je zamena starog D2700 Atom procesora novijim quad core C2538 Atom‑om na 2,4 GHz. Time se dobija osetno brži rad i to naročito ako se koristi enkripcija fajlova. Naime, ovaj procesor obezbđeuje hardversku AES‑NI enkripciju, čime se ubrzava rad. Za još bolje performanse, tu je opcija proširenja DDR3 memorije sa standardna 2 GB na maksimalnih 6 GB, čime se dobija veoma dobro opremljen NAS. Ostatak je na diskovima i vezama sa spoljašnjim svetom.

Uređaj podržava četiri hard‑diska kapaciteta do 12 TB, a uz Expansion Unit RX415 još četiri. Pored toga, tu su i dva USB 3.0 i jedan eSATA port, pa se i preko njih može povezati još neki uređaj. Kad su u pitanju veze, RS815+ ima četiri gigabitna LAN kontrolera uz podršku aggregation moda. Taj režim omogućava „udruživanje“ LAN kontrolera kako bi se ostvarila veća brzina transfera. Dakle, maksimalni (teorijski) transfer za gigabitni LAN kontroler iznosi 120 MB/s pa se kroz udruživanje može ostvariti preko 400 MB/s. Ipak, ovde je Synology oprezan pa daje deklarisanu brzinu od 366 MB/s za čitanje i 347 MB/s za upis podataka. Postizanje ove brzine, naravno, zavisi i od mogućnosti LAN kontrolera i ostale mrežne infrastrukture, ali i samih hard‑diskova koji se koriste.

Za potrebe testa, koristili smo četiri WD Red hard‑diska kapaciteta 1 TB, povezana u RAID 10 (0+1) mod. S jednim aktivnim LAN portom, izmerili smo brzinu transfera od 110/92 MB/s, što je u realnim granicama propusne moći jednog LAN kontrolera. Povezivanje dva porta u jedan, dalo je gotovo tačno dvostruku brzinu, što hard‑diskovi bez problema isporučuju. Optimalna konfiguracija bila bi upravo ova jer, iako četiri porta definitivno daju veću brzinu čitanja, upis ostaje na sličnom nivou. Naravno, to zavisi od primene uređaja, gde dolazimo do softvera.

Softver je kritičan deo svakog NAS uređaja, pa veći deo cene uređaja ide upravo na njega, jer sam NAS hardver u suštini nije ništa specijalno. Paket softvera je jedna od najboljih karakteristika svih Synology NAS sistema, pa je to aktuelno i kod RS815+.

Odmah se primećuje izuzetna lakoća početnog podešavanja i konfigurisanja, što omogućava i manje iskusnim korisnicima da ih prođu bez ikakvih problema. Synology softver okrenut je svim grupama korisnika, a ne samo profesionalcima. To se vidi i po sistemu instaliranja dodatnih aplikacija. Sve se obavlja kroz veoma prost grafički interfejs (kroz Web pretraživač) i to liči na instalaciju aplikacija iz „prodavnice“ za mobilne uređaje.

Dijapazon softvera je veliki pa je na korisniku samo da odabere šta mu treba i da to za „tri klika“ instalira na RS815+. Predinstaliran je samo file server, a možete instalirati Video, Photo i Audio server aplikacije, koje omogućavaju pravljenje kataloga sadržaja i nakon toga njihov streaming direktno na PC, TV ili bilo koji mobilni uređaj povezan u mreži. Sve ovo radi i preko Interneta ali tada brzina zavisi od upload brzine vaše veze. Jedna od najboljih surveillance aplikacija na NAS uređajima omogućava Web kontrolu svih parametara, praćenje svih povezanih IP kamera, snimanje i lak pregled snimaka, uz veliki broj dodatnih opcija i podešavanja. Za one koji žele sigurniji „oblak“ ispod svog krova, tu je Cloud Station Server aplikacija koja omogućava sinhronizaciju svih mogućih fajlova i to s raznih platformi (Windows, Mac, Linux, Android, iOS) i njihovo centralizovanje na jedan (vaš) NAS uređaj.

Posebne mail i office aplikacije već se podrazumevaju, a tu je i veliki broj specijalnih backup aplikacija za specifične primene. Na kraju, neizbežni su i alati za developere, poput proste instalacije Apache servera, phpBB, WordPress‑a i tako dalje…

Kako su hardverske performanse na visokom nivou, a Synology DSM (Disk Station Manager) i kompletan softverski paket zaslužuju sve pohvale, RS815+ je NAS uređaj koji možemo svima da preporučimo. RS815+ je u rack pakovanju, dakle namenjen je za ugradnju u ormar, što ne umanjuje njegovu upotrebnu vrednost u svim prilikama. Bez obzira na nivo ekspertize ili načina primene, ovaj uređaj s četiri hard‑diska zadovoljava sve kućne ili small‑office potrebe.

Synology RS815+ Procesor Intel Atom C2538

quadcore 2,4 GHz Hardverska enkripcija AES-NI Memorija 2 GB (proširivo do 6 GB) Diskovi do 4×12 TB, 3.5″ ili 2.5″ (dodatna 4 diska uz

Expansion Unit RX415) RAID 0, 1, 5, 6, 10 Interfejsi 4×Gigabit Ethernet,

2×USB 3.0, eSATA×1 Multimedija Dimenzije 44×430,5×457.5 mm Masa 6,73 kg (bez diskova) Potrošnja 20-45 W Kontakt www.SionNet.rs

