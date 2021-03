Robot koji podučava i poslužuje pivo

Ljubitelji robota koji tragaju za novim hobijem koji je istovremeno zabavan i edukativan, mogli bi da se zadovolje robotskom rukom koja u svom sklopu ima i 3D štampač, te poriv da se bavi konobarskim poslom. Naime, mehanička ruka koja može da odštampa otvarač za flaše, i da potom korisniku posluži pivo ili neko drugo piće, poželjna je u svakom tehnološki osvešćenom domaćinstvu.

U pitanju je Rotrics DexArm, ruka koja pre služenja pića ima funkciju da kodiranje učini zabavnim i zgodnijim za učenje. Radi zahvaljujući open-source softveru i zamenjivim modulima, pa zahvaljujući tome može da služi i kao 3D štampač, laser za graviranje, olovka, sekač, čak i kao AI asistent. U pitanju je vrlo precizna naprava, koja može da štampa uz pomoć različitih materijala – plastike, drveta, čak ugljeničnih vlakana. Zahvaljujući tome ova ruka je sposobna da obavlja čitavu lepezu aktivnosti – da štampa, crta, gravira, seče, i naravno – podučava.

Kreatori tvrde da korisnici uz pomoć DexArm mogu da kreiraju skoro sve što im padne na pamet, te da izmišljaju i dizajniraju predmete koji su korisni u domaćinstvu, ali i šire. Tako mehanička ruka može da nauči svašta, čak i da potpisuje dokumenta, te adresira poštu, da sipa pivo i asistira. Najvažnija funkcija joj je ipak to što decu, ali i starije, može da podučava kodiranju, što je čini solidnom alatkom za edukaciju. Kompatibilna je i sa aplikacijom Scratch, koja takođe pomaže da se lakše savlada kodiranje, a za one naprednije tu je API za korišćenje programskih jezika kao što su C, C++, Python, Java, Javascript i ROS.

Izvor: Futurism

