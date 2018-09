Roming će se ukinuti kada Srbija uđe u EU

Evropski komesаr zа digitаlno društvo i ekonomiju, Mаrija Gаbrijel, izjavila je na konferenciji za novinare sa premijerom Srbije Anom Brnabić, da će roming za region Zapadnog Balkana biti ukinut kada zemlje regiona postanu članice Evropske unije, ali da će se do tada raditi na sniženju cena. “Srbija i region treba da postanu članice EU i u tom trenutku neće biti posebnih cena rominga. Sada pričamo o sniženju cena rominga”, rekla je Gabrijel.

Marija Gabrijel je izjavila da je plan da do leta 2019. godine cena megabajta u romingu bude 70 centi, a do 2021. godine 20 centi. “Sada često dobijete poruku da je cena 14 evra”, rekla je Gabrijel. Sniženje cena rominga prioritet je u Digitalnoj agendi za Zapadni Balkan, jer će to koristiti građanima regiona, ali i privredi, izjavila je Gabrijel.

“Računamo na spremnost zemalja regiona da se ide napred. Već postoji dogovor sa četiri zemlje”, rekla je Gabrijel i dodala da se nada da će uskoro imati i jasan raspored kada i koliko će biti snižene cene SMS poruka i poziva. Mаrija Gаbrijel izjavila je u Beogradu da Srbija igra važnu ulogu u regionu i da je najrazvijenija na Zapadnom Balkanu po pitanju digitalizacije. Komesar je rekla da se Srbija nalazi na putu digitalne trasformacije i da sa premijerom Srbije, Anom Brnabić deli uverenje da će digitalizacija biti korisna za građane. “Impresionirani smo vašim napretkom u oblasti digitalizacije”, izjavila je Gabrijel.

Ona je dodala da je sajber bezbednost veoma važna kako za Srbiju tako i za Evropsku komisiju i da će se nastaviti razgovori kako bi se napravila i nacionalna strategije u toj oblasti. Gabrijel je izjavila i da je vreme da se “ulaže u ljude”, da su procene da će posle 2020. godine 80% poslova zahtevati digitalnu pismenost, a da se pokazuje da 44% ljudi u Evropi takve sposobnosti nema. “Digitalna budućnost počinje sada. Hvala Srbiji što je među pokretačima”, rekla je Gabrijel.

Premijer Srbije Ana Brnabić kazala je da je digitalizacija najvažniji prioritet Vlade koju vodi, a da je prvi cilj digitalizacija javne uprave, a drugi digitalizacija društva i privrede. Brnabić je najavila da će od 1. januara naredne godine građani elektronski moći da plaćaju porez na imovinu i da je u planu izgradnja back up centara za podatke u Kragujevcu, kao i da 1. oktobra počinje program poreskih podsticaja za svršene studente i srednjoškolce koji žele da otvore svoje preduzeće, te da oni neće plaćati porez i doprinose prve godine. Brnabić je najavila i da bi Srbija u prvom kvartalu 2019. godine trebalo da postane 23. članica CERN-a.

Izvor: N1

Podelite s prijateljima

Tweet