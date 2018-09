Sa Markom Jankovićem na (Aj) Ti – “Disciplina je ključ uspeha”

Zanimanje dizajnera podrazumeva kreativnost koja kao produkt prirodnog sklada ličnosti umetnika u korelaciji sa disciplinom donosi uspeh. Tome svedoči Marko Janković, art dizajner i digitalni nomad. Muzičku karijeru gradio je devedesetih godina kao frontmen grupe 187. Otvara studio za brand identitet i konsalting 2009. godine i posvećuje se dizajnu i advertajzingu. Izlagao je na Belgrade Design Week-u, u okviru projekta 100% future Serbia, gde su predstavljeni najtalentovaniji dizajneri iz Srbije i na Mikser festivalu. Za pcpress.rs slikovito govori o umetnosti življenja i balansiranju između dve stvarnosti.

Da li rano raniš ili ti je telefon često na snooze-u?

Volim da ustajem rano. Čovek je biće koje je povezano sa prirodom i trebalo bi da se budi ranom zorom i tone u san sa prvim sumrakom. Ukoliko čovek brine o sebi i prati te principe, biće ispunjen energijom i iskusiće najbolje od života. Svako ko je kroz istoriju postigao nešto veliko, pored toga što je bio vizionar, bio je i visoko disciplinovana osoba. Disciplina je ključ uspeha.

Na Instagramu se predstavljaš kao digitalni nomad. Koja je tvoja uloga u okviru ovog novog zanimanja?

Digitalni nomad je termin koji se koristi za ljude čije zanimanje prestaje da bude vezano za jednu geolokaciju. Oni za obavljanje poslova koriste razne tehnologije. Klijenti za koje radim brend konsalting i brend development su rasuti po raznim stranama sveta, a za sve usluge koje nudim klijentima, koristim tehnologiju u raznim oblicima.

Pamtimo te kao frontmena jednog od kultnih rep bendova 90-tih. Da li je muzika samo deo tvoje prošlosti ili si i danas aktivan u tom smislu?

Muzikom sam se bavio pre skoro dvadeset godina. Tada me je to zanimalo i bila je dobar način da finansiram svoj fakultet i dalje specijalizacije. Nikada nije postojao plan da mi to bude životno zanimanje. Uživao sam u muzici i naučio mnogo o životu tokom tog perioda. Upravo su mi brojni nastupi pred hiljadama ljudi pomogli da se opustim i konektujem sa publikom, što mi danas pomaže u poslu, kada držim prezentacije.

Kao lifestyle fotograf često putuješ. Koristiš li travel aplikacije?

Travel aplikacije koristim retko. Na putovanjima ne zavisim od digitalnog sveta, već volim sam da istražujem. Ponekad koristim Via Michelin, aplikaciju koja proračunava najbolju rutu i kilometražu, kao i Google Earth, ukoliko me interesuje da istražim neku regiju, a nemam nikakve informacije o njoj. Ostalo prepuštam intuiciji.

S obzirom da se baviš brand dizajnom. Koje alate koristiš u dizajniranju?

Osnova mog poslovanja je brend konsalting. Pomažem klijentima da bolje plasiraju i prodaju svoje proizvode ili usluge. Koristim razne alate kao što su dizajn, fotografija, marketing strategije, brendiranja u domenu vizuelnih komunikacija. Tokom proteklih devet godina specijalizovao sam se za food industriju, a usluge koje najčešće pružam su dizajn brend identiteta, dizajn pakovanja za proizvode, kreiranje raznih visuala za potrebe kampanja, web dizajn i koncept fotografija. Alata je mnogo, u zavisnosti od toga šta je potrebno da se kreira. Moj omiljeni je obična grafitna olovka, jer od toga sve kreće.

Omiljena aplikacija za slušanje muzike i koja pesma se vrti u loopu?

Omiljena aplikacija mi je iTunes. Trudim se da ne ispiram mozak jednom istom pesmom, jer nije dobro za um. Na mojim play listama nalazi se širok spektar žanrova, od RnB-a, urban soula, jazz-a, lounge muzike uz koju radim, pa sve do deep house-a koji, takođe volim da slušam.

Tvoji postovi na društvenim mrežama obiluju motivacionim porukama. Koju bi poruku uputio mladim ljudima koji grade svoj identitet na mreži?

Osnovna svrha svakog čoveka je lična evolucija. Zadatak je da svaka osoba dosegne do svoje najbolje verzije sebe. Da bi to postigao, čovek bi trebalo konstantno da radi na sebi i uzrasta iz godine u godinu, a u tome mu pomažu razni izvori znanja, mentori i doktrine. Poruka koju bih uputio mladim ljudima je da svoje slobodno vreme iskoriste za edukaciju, a ne za zabavu. To je pravi put evolucije.

Domaća kuhinja vs hrono ishrana?

Generalno slušam šta mi telo traži. Ljudska biohemija zna da prepozna i najbolje iskoristi ono što raste na drvetu i iz zemlje, dok hranu koja je kreirana u laboratorijama ne može da procesuira i razgradi na pravi način. Otuda sve slabosti organizma. Uglavnom se hranim zdravo, jedem voće i povrće u velikim količinama, malo mesa i žitarica, a izbegavam hranu koja ima mnogo aditiva.

Koju bi nam fitnes aplikaciju preporučio za razgibavanje?

Što se tiče fitnesa ili bilo kog drugog oblika vežbanja, preporučio bih manje gledanja u ekran, a što više treninga u prirodi ili fitnes centru.

