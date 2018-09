Impossible Aerospace dron kao “leteća baterija”

Startap Impossible Aerospace tvrdi da novi dron koji je proizveo može da ostane u vazduhu do dva sata, pa će, ako je to tačno, US-1 dron moći da leti do pet puta duže od svih ostalih dronova.

Informacija na prvu zvuči netačno, budući da se ostali proizvođači bore da svoje dronove održe u vazduhu duže od 30 minuta, a iz kompanije kažu da US-1 može toliko dugo da leti zahvaljujući novom sistemu napajanja. Tako njihova baterija podrazumeva strukturu koja rešava nepredvidive karakteristike litijum-jonskih baterija, a uz pomoć velikog broja ćelija od kojih se sastoji pakovanje za napajanje.

US-1 može da razvije brzinu do oko 68 kilometara na sat, te ima termalne i optičke senzore, kao i sistem za GPS praćenje, a letelica je pre svega namenjena vatrogasnim i policijskim timovima, budući da zahvaljujući mogućnosti dužeg ostajanja u vazduhu može značajno da pomogne u lociranju nekog požara, te drugih katastrofa, kao i situacija u kojima se krši neki propis.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet