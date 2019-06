Salesforce kupuje softversku kompaniju Tableau za 15,7 milijardi dolara

Salesforce je objavio veliku vest u nastojanju da pojača svoje prisustvo u vizualizaciji podataka i (uopšteno) alatima kako bi pomogao kompanijama i preduzećima da iskoriste potencijal velike količine podataka koje koriste i skupljaju: Salesforce kupuje Tableau za 15,7 milijardi dolara.

Preuzimanje Tableau-a će biti najveća transakcija Salesforce-a do sada, prema podacima koje je prikupio Bloomberg. Glavni izvršni direktori Marc Benioff i Keith Block bili su u potrazi za novim tržištima kako bi ostvarili godišnji cilj prihoda od 26 do 28 milijardi dolara do fiskalne 2023. godine.

Tableau ima oko 86.000 poslovnih korisnika, uključujući Charles Schwab, Verizon (koji poseduje TC), Schneider Electric, Southwest i Netflix. Salesforce je rekao da će Tableau raditi samostalno i pod vlastitim brendom nakon akvizicije. Sedište Tableau-a će i dalje biti u Sijetlu na čijem čelu će i dalje biti CEO Adam Selipsky, bivši izvršni direktor Amazon-a, koji je prebacivao softverske alate Tableau na cloud pretplate, zajedno sa drugim članovima trenutnog rukovodstva. Poznat po svojim aplikacijama za grafikone i analitičkim kontrolama, Tableau je proširio svoju liniju proizvoda kako bi uključio alate za čišćenje podataka i mašinsko učenje, što mu je omogućilo da se takmiči u širem skladištenju podataka.

„Spajamo svetski broj jedan među CRM-ovima sa analitičkom platformom broj jedan. Tableau pomaže ljudima da vide i razumeju podatke, a Salesforce pomaže ljudima da se angažuju i razumeju klijente. To je zaista najbolje od oba sveta za naše klijente – spajajući dve važne platforme koje su potrebne svakom klijentu da razumeju njihov svet “, rekao je Marc Benioff iz Salesforce-a, u izjavi. „Oduševljen sam što mogu da poželim dobrodošlicu Adamu i njegov tim u Salesforce.“

„Udruživanje snaga sa Salesforce-om će poboljšati našu sposobnost da pomognemo ljudima da svuda vide i razumeju podatke“, rekao je Selipsky. „Kao deo svetske broj jedan CRM kompanije, Tableau ima intuitivnu i moćnu analitiku koja će omogućiti milionima ljudi da otkriju razumne uvide u svim svojim organizacijama. Oduševljen sam što naše kompanije dele veoma slične kulture i konstantan fokus na uspeh korisnika. Radujem se zajedničkom radu na podršci našim klijentima i zajednicama.“

„Neverovatan uspeh Salesforce-a uvek je bio zasnovan na predviđanju potreba naših klijenata i obezbeđivanju rešenja koja su im potrebna da bi povećali svoje poslovanje“, rekao je Keith Block iz Salesforce-a. „Podaci su osnova svake digitalne transformacije, a dodavanje Tableau-a će ubrzati našu sposobnost da isporučimo uspeh korisnika tako što ćemo omogućiti zaista jedinstven i moćan pogled na sve podatke korisnika.“

Izvor: TechCrunch

Podelite s prijateljima

Tweet