Samsung Galaxy S9+ ima najbolju kameru

Najnoviji model iz kompanije Samsung – Galaxy S9 plus, našao se na vrhu DXO Mark liste mobilnih uređaja sa najboljom kamerom.

Galaxy S9 plus, kao i Galaxy Note 8, dolazi sa dve kamere, ali za razliku od njega na glavnu kameru donosi funkciju zahvaljujući kojoj se , kako kažu iz kompanije, radi o revolucionarnoj kameri, koja može da se prilagođava spoljašnjim uslovima kao i ljudsko oko. Nova funkcija se naziva dualni otvor blende, a predstavlja varijantu varijabilnog otvora blende – funkcije koje na kamerama pametnih telefona do sada nije bilo, a dostupna je još od samih početaka filma, te se na filmskim kamerama našla oko 1850. godine.

To znači da kod modela Samsung Galax S9 i S9 plus varijabilni otvor blende (f/1.5 do f/2.4) automatski omogućava više svetla kada u okruženju nema dovoljno osvetljenja, i manje svetla u previše osvetljenim okruženjima. Budući da su sočiva kod pametnih telefona mala, obično se koristi fiksni otvor blende, te ga nije moguće prilagođavati spoljašnjim uslovima. To se menja sa novim modelima iz kompanije Samsung, te korisnici imaju dve opcije: f/1.5 i f/2.4, dok je prethodni model S8 imao otvor od f/1.7.

F- broj je naziv za meru otvora blende, te ako je f-broj veći, blenda je zatvorenija, a ako je f-broj manji, blenda je otvorenija – suprotno od onoga što bi bilo logično. Poređenja radi, na većini digitalnih fotoaparata, f-broj se kreće negde između 2 i 22, mada je moguć i veći raspon. Ako je f-broj 2, to znači da je blenda sasvim otvorena, a ako je 22, to znači da je blenda gotovo sasvim zatvorena, te da u aparat ulazi veoma malo svetlosti. Ako se fotografiše u ambijentu u kom je osvetljenje slabo (recimo u sumrak, ili u zatvorenom), potreban je veći otvor blende, kako bi više svetlosti moglo da uđe u aparat, a u ambijentu u kome je svetlost izuzetno jaka (na primer u svetlosnim uslovima koji su rezultat odbijanja zraka od neke snežne površine), potreban je mali otvor blende, inače će u kameru ući previše svetlosti. Dok kamere pametnih telefona nemaju sve mogućnosti kao digitalni aparati, dualni otvor blende na novim Samsung-ovim modelima omogućava izbor između dva ponuđena f-broja, što je veliki korak kada je ova tehnologija u pitanju.

Portal DXO Mark pohvalio je i odličnu kontrolu šuma, jednako dobre slike i u spoljašnjim i u uslovima u zatvorenom prostoru, brz i precizan autofokus, vibrantne boje koje uglavnom odgovaraju bojama koje se u realnosti nalaze na fotografisanim subjektima, kao i odličan zum do 4x. Ono što bi trebalo da se popravi, prema stručnjacima ovog portala, su povremene greške ekspozicije, gubitak detalja na nekim režimima korišćenja, kao i povremeno „ispadanje“ kolorita.

Što se videa tiče, DXO Mark je pohvalio svetle i jasne boje, dobru ekspoziciju, stabilan i brz autofokus, dobru redukciju šuma u svim uslovima snimanja, kao i dobru stabilizaciju kadra. Ono što će Samsung morati da popravi je povremeno „iskakanje“ ekspozicije, nedostatak finih detalja u svim uslovima, te snimanje objekata u pokretu.

Izvori: DXO Mark, Digital Trends

