Windows 11 po vašoj meri

Prošlo je godinu dana otkako je objavljen Windows 11, pa je pravi trenutak da pređete na njega. Prelazak će biti lakši ako znate da prilagodite ovaj novi operativni sistem svojim potrebama i svom ukusu. Mnogi parametri se konfigurišu u okviru operativnog sistema, a postoje i nezavisne aplikacije koje vam omogućavaju mnogo veće promene. Evo mnoštva zanimljivih ideja za prve Windows 11 dane.

Prilagođavanje desktop-a

Korisnici nisu baš najbolje prihvatili Windows 11 desktop zato što izmene napravljene u načinu njegovog funkcionisanja zahtevaju promenu višedecenijskih navika. S druge strane, uvek postoje oni koji žele da „nalickaju“ desktop tako da izgleda drugačije, atraktivnije ili jednostavnije za upotrebu. Uz nekoliko trikova koje nudi Windows 11, kao i neke od nezavisnih aplikacija, možete da podesite desktop baš prema vašim potrebama i željama.

Desktop na steroidima

Besplatna, open source aplikacija RainMeter (www.rainmeter.net), dostupna je kako za Windows 11, tako i za starije verzije ovog operativnog sistema. Ona omogućava aktiviranje prilagodljivih skin-ova za desktop, koji podržavaju i upotrebu widget-a. Malo je zbunjujuća terminologija koju program koristi, zato što se widget ovde zove skin, a kolekcija widget-a suit, pa je potrebno na to obratiti pažnju tokom rada. Zgodno je što postoji mogućnost editovanja skin-ova (widget-a), a sva podešavanja se obavljaju u tekstualnom formatu, preko .INI fajlova.

Uz samu aplikaciju dobija se tek nekoliko predefinisanih widget-a, ali na stranici www.rainmeter.net/discover postavljeni su linkovi do nekoliko izvora koji sadrže stotine korisnih (i onih drugih) widget-a.

Transformacija desktop-a

Ako želite da potpuno prilagodite desktop sopstvenim potrebama, na raspolaganju je još jedna nezavisna aplikacija – Cairo (www.cairoshell.com). Uz taj program ćete lakše organizovati instalirane aplikacije, sakriti notifikacije, ukloniti ikone… Čak je moguće i da ova aplikacija u potpunosti zameni Windows Explorer svojim shell-om. Ipak, ne preporučujemo da to uradite, jer ćete izgubiti neke od funkcionalnosti klasičnog Explorer-a; valjda je zato ta opcija predefinisano isključena.

Podešavanje taskbar-a

Windows 11 doneo je promenu lokacije ikona unutar taskbar-a, što je mnogo korisnika prihvatilo s negodovanjem. Ako želite da Start menu i ostale ikone pomerite sa centralne pozicije na ekranu „tamo gde im je mesto“ (u levi donji ugao ekrana), to može da se uradi brzo i jednostavno iz samog operativnog sistema. Otvorite Taskbar Settings desnim klikom na taskbar, i odaberite Taskbar behaviors. Tu promenite Taskbar allignment na Left i to će pomeriti Start menu i sve ikone iz taskbar-a u levi ugao ekrana.

Organizacija otvorenih aplikacija

I na ranijim verzijama Windows-a bilo je moguće rasporediti otvorene aplikacije preko ekrana, mada je to moralo da se radi ručno, prevlačenjem prozora do određene ivice ekrana. Sada je ta opcija unapređena, pa odabrani prozor može da se brže, lakše i preciznije postavi na željeno mesto na desktop-u, uz dostupnost novih predefinisanih layout-a.

Sve što je potrebno da se uradi jeste da se kursor miša zadrži nekoliko sekundi preko ikone za maksimizovanje prozora (ili da se pritisne kombinacija tastera WIN+Z), i da se odabere neki od ponuđenih layout-a i pozicija otvorenog prozora u njemu.

Skaliranje prikaza

Windows 11 dozvoljava potpuno prilagodljivo skaliranje sadržaja na ekranu, od 100 do 500 procenata. Nešto slično postoji i u Windows-u 10, ali samo u predefinisanim vrednostima i u koracima od po 25 procenata, dok je ovde omogućeno korisnicima da sami unesu procenat povećanja po sopstvenoj želji. Da biste došli do ove opcije, pritisnite WIN+I, selektujte Display i unutar njega Scale & layout. Tu možete da u Custom scaling polju unesete željenu vrednost uvećanja.

Optimizacija sistema

Novi računari, sposobni da pokrenu Windows 11, uglavnom su opremljeni brzim SSD-ovima i imaju dovoljno memorije i smeštajnog prostora da pokrenu sve moderne aplikacije i da čuvaju ogromnu količinu podataka. Međutim, nijedan računar nije imun na probleme u radu nastale zbog aplikacija koje baguju, zbog prepunjenih diskova, baterije koja se prebrzo prazni… Zato je uvek zgodno učiniti sve kako bi operativni sistem bio „utegnut“ da radi na optimalnom nivou i da bude prilagođeniji zahtevima konkretnog korisnika.

Praćenje stanja baterije

Windows 11 nudi detaljnije informacije o stanju i potrošnji baterije prenosivih računara od prethodnih verzija ovog operativnog sistema. Da biste pogledali šta sve i koliko troši bateriju na vašem laptopu, možete da odete u System / Power & battery i kliknete na Battery usage tab. Ovde se prikazuje grafikon o potrošnji baterije, a ispod njega su izlistane aplikacije s njihovom pojedinačnom potrošnjom.

Ukoliko vam se učini da neka aplikacija troši previše energije, možete da joj zabranite da radi u pozadini, slično kao na mobilnim telefonima. Dobar kandidat za takvo podešavanje je recimo Word, čiji rad u pozadini nema mnogo smisla.

Optimizacija prostora na disku

Povremena provera i brisanje nepotrebnih fajlova korisni su da se disk ne zaguši, ali je to operacija koju retko ko koristi. A disk je (pre)pun fajlova koji ničemu više ne služe – privremeni fajlovi, obrisani fajlovi koji se nalaze u korpi za otpatke… Umesto da takve fajlove uklanjate ručno, možete da iskoristite koristan alat ugrađen u Windows, koji se zove Storage Sense. On može da se konfiguriše da automatski prati stanje diskova u računaru, kao i da automatski oslobodi prostor kada to bude potrebno.

U polje za pretragu unesite ime programa i kliknite na njega kada se pojavi u rezultatima. U prozoru koji se otvori, aktivirajte Storage Sense, pošto je on predefinisano isključen. U konfiguraciji možete da definišete interval kada će se aktivirati provera i brisanje nepotrebnih podataka, da li će se brisati privremeni fajlovi (i koliko dana nakon nastanka privremenog fajla će se on brisati), a zgodno je i što mogu da se automatski obrišu i fajlovi iz Downloads foldera, veliki fajlovi koji nisu otvarani određeni vremenski period, aplikacije koje se ne koriste…

Deinstalacija programa

Windows-ov alat za deinstalaciju programa ima mnogo nedostataka. Kao odlična alternativa pokazao se Bulk Crap Uninstaler (www.bcuninstaller.com). To je besplatan program koji je u stanju da obriše veliki broj aplikacija uz minimalne intervencije korisnika, koji ne moraju da imaju nikakvo tehničko predznanje. Program je sposoban da detektuje sve aplikacije i igre koje se nalaze na računaru, čak i njihove portabilne verzije, kao i da ukloni sve podatke o njima iz registracione baze. Zgodno je to što je moguće deinstalirati više aplikacija u jednom prolazu.

Premeštanje aplikacija bez reinstalacije

Ukoliko na svom računaru posedujete sistemski SSD ili NVMe drajv malog kapaciteta, a pored njega dodatni hard-disk, brzo se dolazi do situacije da sistemski drajv bude popunjen jer se većina aplikacija predefinisano instalira na njega. U takvom slučaju, aplikacije treba prebaciti na drugi drajv, ali to može da bude prilično nezgodan posao. Uobičajen način da se to uradi je deinstalacija aplikacije sa sistemskog drajva, pa njena ponovna instalacija na drugi drajv. Osim što ova operacija može da bude vremenski zahtevna, gube se i sva podešavanja koja ste eventualno menjali u aplikaciji koju premeštate.

Umesto da se mučite s tim, možete da preuzmete malu portabilnu aplikaciju SteamMover (www.traynier.com/software/steammover) koja će završiti posao na mnogo elegantniji način. Program pokrenete kao administrator, odaberete aplikaciju koju želite da premestite, kao i lokaciju na drugom drajvu na koju želite da je pomerite. SteamMover će jednostavno iskopirati foldere sa fajlovima koji čine aplikaciju na odabranu destinaciju, a zatim će u originalnom folderu kreirati prečicu, neku vrstu „raskrsnice“, koja će pokazivati na novu lokaciju. Windows uopšte neće biti svestan da je aplikacija preseljena na drugi drajv i/ili folder i sve će raditi na uobičajen način. Naglašavamo da aplikacija koja se prebacuje ne sme da bude aktivna tokom ovog procesa. Ukoliko se desi neka greška prilikom prebacivanja, jednostavno vratite sve fajlove na originalnu lokaciju i probajte ponovo.

Backup podataka

U Command Prompt-u postoji moćan alat nazvan robocopy koji, između ostalih stvari, omogućava mirroring odabrane lokacije, u svojstvu backup-a. Na kopiranim fajlovima ostaju svi atributi i vremena kreiranja originalnih fajlova. Inače, robocopy poseduje prilično kompleksnu strukturu s velikim brojem opcija (možete ih pogledati na learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/robocopy), pa treba biti pažljiv s njihovim odabirom.

Ako vam se to čini previše komplikovanim i rizičnim, postoji nekoliko GUI frontend-ova za ovu komandu, a mi preporučujemo ChoEazyCopy, besplatan, open source alat koji maksimalno pojednostavljuje taj posao – dovoljno je odabrati originalni i backup folder i s desne strane prozora programa selektovati odgovarajuće opcije.

Poboljšanje zvuka

Windows 11 nudi bolju kontrolu nad audio-podešavanjima nego prethodne verzije. Sada je moguće da se uključi mono-zvuk ili da se aktiviraju opcije za poboljšanje zvuka. Za uključivanje mono-zvuka potrebno je otići u Settings / System / Sound i aktivirati opciju Mono audio, koja će pustiti isti zvuk i na levi i na desni audio-kanal.

Za poboljšanje zvuka, kliknite na All sound devices u Advanced sekciji Sound menija, odaberite uređaj i uključite opciju Enhance audio. Time ćete dobiti pristup opcijama za pojačanje basa, virtuelni surround, ujednačavanje jačine zvuka i još nekim drugim korisnim audio-opcijama.

Za efikasniji rad

Mnogi poslovi koje svakodnevno obavljamo mogu da se optimizuju i da teku brže i jednostavnije. Za to će se pobrinuti sam Windows 11, ali i mnoge dodatne aplikacije.

Snimanje sadržaja ekrana

Sadržaj ekrana najčešće snimate, naročito u poslovnom okruženju, kako biste vizuelno prikazali neki proces, napravili uputstvo… Korisnici za to najčešće upotrebljavaju neke od nezavisnih, besplatnih ili komercijalnih aplikacija, koje taj posao obavljaju odlično. Ali i sam Windows 11 ima ugrađenu opciju koja će na sasvim zadovoljavajući način „grebovati“ čitav ekran ili njegov određeni deo.

Dovoljno je da pritisnete kombinaciju tastera WIN + Shift + S i pojaviće se Snip alat za tu namenu. „Uhvaćena“ slika prebaciće se u clipboard, odakle se lako može otvoriti Snip & Sketch aplikacija za doradu i eventualne izmene na screenshot-u. Obrađenu sliku možete da snimite na disk ili da je direktno iz aplikacije podelite s nekim od svojih kontakata.

Lakša manipulacija fajlovima

Windows 11 je optimizovao ribbon na vrhu File Explorer-a, na kome se sada predefinisano vide Cut, Copy, Share i View opcije. Pored njih, u ribbon je izvučen i New, za kreiranje novih foldera, prečica i dokumenata (u zavisnosti od instaliranih programa). Time je obezbeđen direktan pristup do najkorišćenijih opcija, bez potrebe da ih tražite kroz menije i među opcijama.

Rad bez uznemiravanja

Koliko često ste bili u situaciji da ne možete da se koncentrišete na ono što trenutno radite jer vas ometaju različite stvari? Windows 11 donosi unapređenu opciju za fokusiranje, Focus Sessions koja obezbeđuje rad bez ometanja. Nalazi se u okviru Alarms & Clock aplikacije i, kada se uključi, osigurava da zadati period ne iskaču notifikacije.

Predefinisano vreme aktiviranja opcije je 30 minuta koje, po potrebi, može da traje i duže. Ako je interval postavljen na više od 45 minuta, aplikacija će na sredini tog vremena automatski dodati pet minuta namenjenih za odmor. Takođe, postoji mogućnost definisanja pravila koje notifikacije će se prikazati na ekranu čak i kada je ova opcija uključena. Da biste je aktivirali, najlakše je da u polje za pretragu u taskbar-u ukucate Focus Assist i da podesite željene parametre za rad.

Rad u Command Prompt konzoli

Ako često koristite Command Prompt, možete da ga prilagodite i da na jednostavan način ubrzate rad u njemu. Desni klik miša na title bar daje pristup do pop-up menija s podešavanjima, gde je potrebno odabrati opciju Defaults. Otvoriće se prozor u kome se nalaze korisne opcije za podešavanje. Ukoliko već nije uključena, čekirajte opciju Quick Edit Mode koja obezbeđuje da, umesto da kucate, mišem obeležite određene delove u tekstualnom prozoru i da ih kopirate kao novu komandu. Preporučujemo da istovremeno s njom čekirate i opciju za upotrebu Ctrl + C i Ctrl + V kombinacija tastera.

Pomenimo i da na novim monitorima prikaz informacija u konzolnom prozoru često može da bude previše sitan. Da biste to rešili, na Font tabu, Defaults setovanjima, možete da promenite veličinu i tip fonta koji će se prikazivati u tom prozoru. Za prihvatanje i aktiviranje ovih izmena potrebno je da se zatvori i ponovo pokrene Command Prompt konzola. Mnoge komande daju gomilu rezultata koji samo „protrče“ preko ekrana. Iskusniji korisnici, odrasli na DOS-u, znaju kako se ovo rešava, ali možda nije naodmet da pomenemo mlađim naraštajima. Da biste mogli da vidite sve što je ispisano, na kraju komande dodajte | more (prvi znak je vertikalna crta, tzv. pipe), koja će pauzirati prikaz svaki put nakon što se ispiše ceo ekran. Za nastavak prikaza informacija, liniju po liniju, pritisnite Enter, a za prikaz cele nove stranice koristite razmaknicu (Space).

Sistematski pregled

Kada se na računaru pojave problemi, često se sve što nam je potrebno za njihovo rešavanje već nalazi u samom operativnom sistemu. Problem je samo što su ti alati uglavnom dobro skriveni i što korisnici ne znaju da oni uopšte postoje. Naravno, postoje i veoma korisni nezavisni alati koji mogu veoma uspešno da pomognu u procesu detektovanja i eliminisanja problema.

Pouzdanost računara

Ako ste iskusili probleme s performansama, ali niste sigurni šta bi mogao da bude uzrok tome, mogli biste da pogledate istorijat pouzdanosti njegovog rada. Aplikacija Reliability Monitor prikazuje stabilnost sistema u proteklih godinu dana i na dnevnom nivou ocenjuje stabilnost i pouzdanost u rasponu od 1 do 10 (više je bolje). Kad god se desi neko upozorenje ili greška upisana u Events log, ocena će se smanjivati, a svaki dan bez grešaka podići će rejting.

Da biste videli trenutni rejting vašeg računara, u Start / Run polje unesite reliability i kliknite na View reliability history link kako biste otvorili Reliability Monitor aplikaciju. U njoj se grafički i tekstualno prikazuje istorijat problema, kao i detalji o eventualnim kritičnim greškama koji mogu da ukažu na rešenje.

Pregled događaja

Dok Reliability Monitor ukazuje na kritične greške, Event Viewer daje širu sliku rada sistema. Da biste ga pokrenuli, u Start / Run otkucajte event i odaberite Event Viewer. Ova aplikacija obezbeđuje pristup do sistemskih logova iz kojih prikazuje sva upozorenja, poruke o greškama i kritične događaje, među kojima su i padovi sistema (pod uslovom da je sistem bio u mogućnosti da upiše te informacije u log fajl). Da biste lakše otkrili šta bi mogao da bude uzrok problema, preporučujemo da se fokusirate na najnovije događaje u log fajlovima.

Plavi ekran

BSOD, odnosno „plavi ekran smrti“, kritična je greška koju neko naziva i „stop“ greška, jer ona nedvosmisleno znači prekid rada sistema. Problem je što u takvim situacijama korisnik, koji je obično iznerviran zbog toga, ne stigne da odreaguje hladnokrvno i pročita informacije o uzroku problema, pre nego što se Windows restartuje. Srećom, postoji besplatna aplikacija, WhoCrashed Home Edition (www.resplendence.com/whocrashed), koja analizira sistemske crash logove i daje detaljne informacije o tome šta je bio uzrok BSOD-a. Veoma je korisno što se, uz objašnjenje, daje i mogućnost provere da li postoje neke Web stranice i forumi koje se bave rešavanjem datog problema.

Baterije povezanih Bluetooth uređaja

Da li ste znali da u Windows-u možete da proverite i stanje baterija povezanih Bluetooth uređaja? Da biste to uradili, pritisnite WIN+I kombinaciju tastera, a zatim odaberite opciju Bluetooth & devices. Na desnoj strani se nalaze upareni uređaji, a detalji o stanju baterija na tim uređajima nalaze se pod opcijom Details.

