Samsung i Microsoft proširuju strateško partnerstvo

Čak 42% zaposlenih provodi više od tri sata dnevno radeći na svojim mobilnim telefonima, dok je taj procenat još veći kod zaposlenih milenijalaca i dostiže 51%, rezultati su istraživanja analitičke kompanije CSS Insight. Korisnici kojima je mobilni telefon primarni uređaj čine sve veći deo radne snage, pa je potražnja za neograničenom konektivnošću u porastu. Kako bi pomirili njihove potrebe i zahteve savremenog biznisa, kompanija Samsung Electronics je proširila strateško partnerstvo sa Microsoft-om sa željom da pomogne korisnicima da budu što produktivniji na svakom uređaju koji koriste, gde god da se nalaze.

Jedan od vodećih trendova u savremenom svetu biznisa je izmeštanje posla iz kancelarija, a mobilni telefoni i laptopovi sve više preuzimaju ulogu pokretne radne stanice, koja omogućava korisnicima da ostanu umreženi i usredsređeni na svoje obaveze. Počevši od ekskluzivne Microsoft integracije u okviru novog Galaxy Note10 uređaja, korisnici će sada imati jednostavan način za neometan rad između pametnog telefona i računara, dok tek predstavljeni Galaxy Book S laptop pruža novo iskustvo rada na računaru uz mobilnost i performanse nove generacije.

“Verujemo da je industrija mobilnih telefona na vrhuncu transformacije, one u kojoj uređaji omogućavaju neograničeno i kontinuirano iskustvo umrežavanja, gde god da se nalazimo. Otvorena saradnja, kao što je partnerstvo sa kompanijom Microsoft, ključna je za pionirske poduhvate u donošenju nove generacije mobilnog iskustva,” rekao je DJ Koh, predsednik i izvršni direktor IT i mobilnih komunikacija u kompaniji Samsung Electronics. “Kako nove tehnologije poput 5G postaju realnost, naše partnerstvo će imati sve važniju ulogu u želji da omogući ljudima da žive dinamičnije, fleksibilnije”. “Naša ambicija je da pomognemo ljudima da budu što produktivniji na svakom uređaju koji koriste, gde god da se nalaze – a kombinacija našeg iskustva sa Samsung-ovim moćnim uređajima čini da to postane realnost”, izjavio je Satja Nadela, izvršni direktor kompanije Microsoft.

Potrošači žive i rade koristeći više uređaja, potreba za boljom i lakšom konektivnošću je očigledna. Današnji način povezivanja uređaja je često podeljen – korisnici PC-a moraju da prekinu rad kako bi pogledali telefon ili otvorili aplikaciju i poslali fotografiju, video ili fajlove na svoj računar. Umesto toga, korisnici žele svet u kojem se njihovi fajlovi sinhronizuju automatski, kako bi mogli da započnu projekat na jednom uređaju i nastave ga na drugom, bez ometanja.

Samsung i Microsoft takođe prevazilaze jaz između mobilnosti i performansi sa novim Samsung Galaxy Book S laptopom koji je predstavljen na unpacked događaju za Galaxy Note 10/10+ u Njujorku. Ovaj uređaj nudi konstantnu konekciju, donoseći iskustvo pametnih telefona na laptop. Galaxy Book S ima ugrađenu LTE, bateriju koja omogućava, kako stoji u saopštenju, čak 23 časa kontinuiranog korišćenja sa samo jednim punjenjem, a pored ovoga za punjenje se može koristiti isti punjač kao kod Note10 telefona, zbog USB-C porta. Uređaj nudi beskompromisne performanse uz pomoć Snapdragon 8cx kompjuterske platforme, prve u svetu PC platforme od 7 nanometra, kreirane za računare. Ultra tanak, izuzetno lagan dizajn omogućavaju mobilno iskustvo korišćenja računara. Po svim svojim karakteristikama Galaxy Book S predstavlja demonstraciju nove generacije proizvoda, spremne za 5G tehnološku eru neometanog i neprimetnog povezivanja među uređajima.

Podelite s prijateljima

Tweet