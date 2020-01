Samsung najavio nove modele telefona: Galaxy A71 i Galaxy A51

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. predstavila je dva najnovija člana Galaxy A serije telefona – A71 i A51. Kreirani da pruže dobro korisničko iskustvo, ovi uređaji opremljeni su unapređenim funkcijama: dugotrajnijom baterijom; pametnijom kamerom i Infinity-O displejem.

Uz pomoć četiri kamere – glavne, ultraširoke, Macro i Depth, u kombinaciji sa pametnim funkcijama, Galaxy A71 i Galaxy A51 stvoreni su za beleženje do najsitnijih detalja i u neverovatno živopisnim bojama. Glavna kamera od 64 MP na Galaxy A71, odnosno 48 MP na modelu Galaxy A51, napraviće izuzetno oštre i živopisne fotografije, bez obzira da li je napolju dan ili noć. Pored toga, sočivo ultraširoke kamere postavljeno je na 123°, pružajući periferni vid identičan ljudskom oku. Ukoliko situacija to zahteva, pametna funkcija kamere automatski će se „prebaciti” na Wide Shot režim. Macro kamera svaki objekat fokusira kristalno jasno, a svi detalji će posebno doći do izražaja korišćenjem Live Focus efekta na Depth kameri.

Zahvaljujući funkciji superstabilnosti (Super Steady), snimanje dinamičnih video zapisa sada je itekako moguće. Ova funkcija uspešno eliminiše drhtanje kamere, bilo da je u pokretu objekat koji se snima ili osoba koja drži telefon. Kamera će ostati mirna čak i kada su u pitanju zahtevnije aktivnosti poput trčanja, planinarenja ili jurenja za ljubimcima po dvorištu. Što se tiče procesora tu je Octa Core (Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz) kod A51, dok je kod A71 Octa Core (Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz). I jedan i drugi uređaj dolaze sa 128 GB internog prostora za skladištenje, i 4 GB RAM-a kod A51 ili 6 GB RAM-a kod A71.



Oba modela opremljena su Super AMOLED Full HD+ Infinity-O displejem, veličine 6,7 ili 6,5 inča, koji se prostiru od ivice do ivice telefona. Galaxy A71 i Galaxy A51 dolaze sa poboljšanom baterijom kapaciteta od 4,500 mAh, odnosno 4,000 mAh, kao i opcijom brzog punjenja od 25W i 15W, omogućavajući duže i bezbrižnije korišćenje telefona tokom celog dana. Ovi modeli nude pristup Samsung ekosistemu pametnih aplikacija i usluga, uključujući Bixby (Vision, Lens Mode, Routines), Samsung Pay i Samsung Health. Osim toga, zaštićeni su sigurnosnim sistemom Samsung Knox. Oba telefona dolaze u tri boje dijamant crna, dijamant srebrna, dijamant plava.

