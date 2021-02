Samsung obećava bolji i precizniji autofokus

Samsung je predstavio svoj najnoviji senzor kamere za pametne telefone novom funkcijom nazvanom Dual Pixel Pro koja obećava brži i precizniji autofokus. ISOCELL GN2 senzor od 50 megapiksela verovatno će doći na Samsungove pametne telefone sledeće generacije i druge uređaje.

Zahvaljujući tehnologiji faznog otkrivanja Dual Pixel, koju koriste Samsung i Canon, svaki piksel senzora vertikalno je podeljen na dve fotodiode. Budući da primaju svetlost iz različitih uglova, fokus se izračunava brzo i direktno na osnovu pomeranja. Svaki piksel na senzoru koristi se za autofokus, povećavajući brzinu AF-a bez uticaja na performanse senzora. To se razlikuje od uobičajenih senzora za faznu detekciju, koji koriste mnogo manje AF piksela raspoređenih oko senzora koji negativno utiču na performanse senzora.

Samsung želi dominaciju na tržištu

Samsungovi senzori Dual Pixel Pro razdvajaju piksele dijagonalno, a ne vertikalno. To omogućava sistemu da brže izračuna autofokus u određenim slučajevima, na primer kada rotirate pametni telefon. Još jedna nova karakteristika GN2 senzora je nešto što Samsung naziva HDR tehnologijom u korak. Ako snimate scene sa visokim kontrastom poput zalaska sunca, on može da zabeleži više kadrova u kratkoj, srednjoj i dugoj ekspoziciji. To znači da ćete možda morati držati kameru mirno da biste snimili snimak, iako navodno koristi 24 posto manje energije u poređenju sa Samsungovim HDR režimom u stvarnom vremenu.

GN2 takođe koristi novu funkciju koja se naziva Smart ISO. To efikasno koristi više ISO postavki na jednoj fotografiji za stvaranje slika visokog dinamičkog opsega. Pri izuzetno slabom osvetljenju može brzo da napravi i obradi više kadrova u visokom ISO-u, povećavajući osetljivost na svetlost na skoro milion ISO-a uz istovremeno smanjenje šuma. Konačno, GN2 može da stvori slike od 100 megapiksela, ima inteligentan algoritam re-mozaika, spajajući tri pojedinačna sloja od 50 megapiksela u crvenoj, zelenoj i plavoj boji. Kao i ranije, takođe može da kombinuje četiri piksela u jedan za poboljšanu osetljivost pri slabom osvetljenju, po cenu niže rezolucije. GN2 senzor je sada u proizvodnji, što znači da će se verovatno pojaviti na predstojećim Samsung Galaxy pametnim telefonima.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet