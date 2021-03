Samsung predstavio Galaxy A52 i A72 telefone srednje klase

Zvuk

[AKG stereo zvučnici] Okružujući Dolby Atmos zvuk. [Ultra high quality audio playback] UHQ 24-bit PCM: Up to 24 bits [Audio playback format] MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA [Bluetooth] Dual Audio: Mogućnost povezivanja dva audio uređaja sa Galaxy A52, A52 5G, i A72 kako bi se reprodukovao zvuk na dva uređaja istovremeno. Scalable Codec: Enhanced Bluetooth connection under ambient radio frequency interference.