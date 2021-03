SAS Viya: Analitička rešenja dostupna svima

Lider u oblasti analitike jača svoje partnerstvo sa Microsoft Azure, ali veliki doprinos inovacijama daju i srpski stručnjaci koji su postali deo tehnološkog giganta.

Ovladavanje velikim bazama podataka i iskorišćavanje njihovog maksimuma postala je tehnološka igra mačke i miša. Baze su sve veće i kompleksnije, potrebe dodatno rastu, a posebno su složene u vreme globalne pandemije koja postavlja nove izazove u organizaciji podataka i dobijanju kvalitetnih zaključaka. SAS je zbog toga rešio da njihov fokus stave na unapređenu verzija platforme SAS Viya, zasnovane na cloud‑u. Nova generacija platforme nudi korisnicima horizontalnu efikasnost širom organizacijama, dok istovremeno omogućava upravljanje obimom analitičkog posla i integraciju SAS‑a sa open source‑om.

Karika koja je nedostajala

„Ova verzija platforme SAS Viya daje korisnicima na svim nivoima jedne organizacije mogućnost da rade na snažnoj i naprednoj platformi za mašinsko učenje koja je tu da im pomogne da ovladaju složenim podacima koji leže u cloud‑u“, kaže programski potpredsednik Odeljenja za veštačku inteligenciju Međunarodne data korporacije Ritu Jioti.

Svojim korisnicima SAS Viya predstavlja kariku u lancu koja je nedostajala, a koja spaja modele razvijene na različitim jezicima sa sistemima gde se primenjuju, čime se štedi vreme na ponovnom kodiranju da bi se modeli pokrenuli.

„SAS Viya pomaže organizacijama da sagledaju svoje podatke, klijente i operacije na nov način, i to onaj koji omogućava hrabro donošenje odluka“, smatra CEO i osnivač SAS‑a Džim Gudnajt. On podseća da je to posebno važno u doba globalne pandemije i njenih efekata.

Integracija sa Microsoft Azure servisima

Kada su SAS i Microsoft prošle godine objavili dogovor o strateškom partnerstvu, bilo je jasno da će velike mogućnosti nadogradnje platforme SAS Viya tek biti realizovane. Kroz integraciju sa servisima Azure, platforma će biti osnažena u svom životu u cloud‑u, a korisnici će imati pristup budućim inovacijama i unapređenjima upravljajući sistemom iz jednog centra, sa već poznatim alatima. Upravo će ta efikasnost pomoći da se pažnja u organizacijama usmeri sa rutine analitike, koja može oduzimati mnogo vremena, na strateške odluke i planove koji donose veću vrednost i pomažu da se bolje definišu i ostvare ciljevi.

„Veoma smo zadovoljni ovom inovacijom u SAS Viya platformi koja dodatno iskorišćava snagu analitike kod klijenata iz različitih sektora, omogućava im da poslovne odluke donose brže i efikasnije, u cloud okruženju koje je jedinstveno za SAS i Microsoft“, kaže Kejsi Mekgi, potpredsednik odeljenja globalnih ISV prodaja u Microsoft‑u.

Na Microsoft Azure Marketplace‑u u ponudi je „Procena i plan korisničkih potreba“, rešenje izgrađeno na platformi SAS Viya, koje kompanijama u oblasti prodaje robe široke potrošnje nudi preciznija predviđanja, bolju procenu marži, smanjenje zaliha i povezivanje sa potrošačima na smisleniji način. Sve to je kombinovano sa fleksibilnošću planiranja lanca nabavke i njegove veće efikasnosti, što dolazi kroz rešenja Microsoft Azure.

Uz SAS – iz Niša, preko Britanije, do sveta

Od januara 2021. godine, SAS ima još jedno, veoma značajno pojačanje koje je čvrsto povezano sa Srbijom. Kompanija Boemska, sa sedištem u Velikoj Britaniji, postala je deo sistema SAS. Eksperti u razvojnom centru u Nišu rade u okviru svetskog tehnološkog giganta kako bi ponudili rešenja koja će ubrzati migraciju u cloud, open‑source modele za mobilne i poslovne aplikacije. Tako će rešenja koja dodatno vode efikasnijem i bržem poslovanju na svetska tržišta stizati i od srpskih stručnjaka koji su ulaskom u porodicu SAS‑a dobili dodatnu snagu da svoje ideje ponude na globalnom tržištu.

