Saveti za pametniji rad u Google dokumentima

Za stotine miliona korisnika, Google dokumenti su u redovnoj, ako ne i stalnoj upotrebi.

Isprobajte ove trikove produktivnosti i uradite više za manje vremena

Iza prividne jednostavnosti — samo otvorite i počnite da kucate — postoje brojne funkcije i alati za istraživanje, od kojih vam mnoge pomažu da prilagodite aplikaciju svojim potrebama i mogu poboljšati vašu produktivnost i tok posla.

Diktirajte svoj tekst

Diktiranje dokumenata ne funkcioniše za svakoga, ali možete bar da pokušate u Google dokumentima: OtvoriteTools meni i izaberite Voice typing da biste započeli. Ako vam je lakše, koristite prečicu na tastaturi, Ctrl+Shift+S u Windows-u ili Cmd+Shift+S u macOS-u. Kliknite na mikrofon koji se pojavljuje na ekranu i počnite da govorite. Videćete svoje reči ispisane dok ih izgovarate i možete da nastavite da kucate ako treba da unesete izmene i pojašnjenja. Ponovo kliknite na dugme mikrofona da biste isključili režim diktiranja. Svojim glasom možete učiniti više nego što mislite: komande kao što su „select paragraph“ i “go to the end of the line” su podržane, na primer. Pokušajte da eksperimentišete sa različitim komandama za formatiranje, a možete pronaći i kompletnu listu komandi.

Brzo kreirajte nove dokumente

Ako želite brzo da napravite novi Google dokument, samo ukucajte „docs.new“ u traku za adresu browsera i pritisnite Enter. Da biste ubrzali proces, možete kreirati prečicu na desktopu ili bookmark browsera.

Podesite sopstvene zamene

Otvorite Tools meni u Google dokumentima, izaberite Preferences, a zatim pređite na Substitutions: Videćete listu kombinacija znakova koje će Google dokumenti automatski zameniti nečim drugim kada ih otkucate (na primer, pravilno formatiranje razlomaka). Da biste kreirali sopstvene zamene, samo koristite polja Replace i With na vrhu liste. Takođe možete da izmenite i uklonite postojeće zamene pomoću krstića na desnoj strani ili onemogućite i omogućite zamene pomoću polja za potvrdu sa leve strane. Kako ćete koristiti zamene zavisi od vas.

Sarađujte na imejlovima

Google dokumenti su usko povezani sa Google-ovim email klijentom, kao što biste očekivali, i možete da koristite Dokumente za rad na imejlovima za Gmail dok ne budu spremni. U Google dokumentima izaberite Insert, zatim Building blocks, a zatim izaberite Email draft da biste započeli. Možete da @-mention ljude da popunite email adrese, a email se može napisati u glavnom tekstualnom polju—kada budete spremni da je pošaljete u Gmail, kliknite na plavu ikonu sa leve strane u Google-u Dokumenti i nova Gmail verzija će se pojaviti na ekranu.

Promenite fontove i layout

Ne morate da se zadovoljite podrazumevanim izgledom koji vam daje Gmail: Podesite opcije izgleda i formatiranja teksta tako da vam najbolje odgovaraju. Fontovi mogu biti deo toga, a na vrhu padajuće liste fontova možete izabrati Add fonts da biste uvezli nove. Postoji nekoliko drugih opcija osim fontova, kao što je padajući meni za zumiranje na traci sa alatkama. U međuvremenu, ako otvorite File meni i odaberete Page setup, imate opciju da pređete na prikaz bez stranica, koji izgleda kao jedan dugačak dokument, bez preloma stranica.

Koristite Templates-e

Ne potcenjujte koliko vremena šabloni mogu da uštede. Iako je istina da ponekad mogu biti ograničavajući, oni takođe mogu da vam daju prednost na dokumentu: sa Google drivea izaberite New, Google Docs i From a template da biste videli neke izbore.

Pređite direktno u video poziv

Još jedan Google proizvod sa kojim Dokumenti dobro funkcionišu je Google Meet. Iz razloga koji su nam svima poznati, video pozivi su mnogo češći nego što su bili, a Google je odgovorio dodavanjem dugmeta Meet u gornjem desnom uglu interfejsa dokumenata. Videćete ga kada otvorite dokument, a ako kliknete na njega i izaberete Start a new meeting, možete da uradite upravo to – svi ostali u pozivu će moći da vide trenutni dokument dok četujete.

Izvor: Wired

Podelite s prijateljima

Tweet