Schneider Electric lider na polju održivosti

Schneider Electric, lider u oblasti digitalne transformacije upravljanja energijom i automatizacije, ostvario je dva značajna uspeha. Nalazi se na samom vrhu liste 100 najodrživijih globalnih kompanija časopisa Corporate Knights, a zauzeo je i visoko mesto na listi vodećih kompanija u sklopu Projekta o transparentnosti emisije ugljenika (CDP). Rangiranje je objavljeno na otvaranju godišnjeg sastanka Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, gde je ekološka održivost jedna od glavnih tema.

Priznanje na osnovu ekoloških i etičkih pokazatelja

Schneider Electric je rangiran među 100 najodrživijih globalnih kompanija u časopisu Corporate Knights, sedmu godinu zaredom, zauzevši 29. mesto na ukupnoj listi i 1. mesto u svojoj kategoriji. Za listu je konkurisalo preko 7500 kompanija, na osnovu 21 ključnog parametra u oblastima upravljanja resursima, upravljanja zaposlenima, upravljanja finansijama, čistih prihoda i učinka dobavljača.

Schneider Electric je takođe uvršten na A-listu CDP-a – devetu godinu zaredom. Ova lista se smatra zlatnim standardom korporativne ekološke transparentnosti i važi za najrelevantniji izvor informacija o održivosti za kupce i investitore. Schneider Electric je nagrađen za napore u oblasti smanjivanja emisije štetnih materija, ublažavanja rizika od klimatskih promena i doprinosa razvoju ekonomije sa niskom emisijom ugljenika.

„Hitno rešavanje klimatskih problema i odgovarajuće upravljanje ekonomskim rizicima su najveći izazov za našu generaciju. Moramo da promenimo način na koji živimo sa energijom i način na koji pravimo zgrade, industriju i gradove, kao i da koristimo tehnologiju da bismo krenuli putem ka svetu sa nultom emisijom ugljenika. Ovo su ključna pitanja koja su u vrhu prioriteta ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma“, prokomentarisao je generalni direktor i predsednik kompanije Schneider Electric Žan Paskal Trikoar. „Posvećenost Schneider Electric-a karbonskoj neutralnosti je utkana u naše poslovne odluke i upravljanje. Međutim, moramo svi da doprinesemo više i brže. Priznanje za naše napore od strane CDP-a i časopisa Corporate Knights je izuzetno pozitivan korak koji nas dodatno motiviše.“

Tokom prošle godine Schneider Electric je objavio da planira da do 2025. godine ostvari neutralnu emisiju ugljenika (carbon – neutral), a da do 2030. godine više neće emitovati CO2. Sa svoijm dobavljačima namerava da uspostavi carbon – neutral lanac nabavke do 2050. godine.

