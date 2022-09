Schneider Electric: Najodrživiji modularni monofazni UPS prilagođen za Edge Computing

Digitalna transformacija znatno ubrzava rast računarstva na ivici (Edge Computing). Prateći ovaj trend, Schneider Electric nastavlja da predstavlja inovacije koje rešavaju izazove IT infrastrukture, a to su otpornost, sigurnost, održivost i prilagodljivost računarstva na ivici.

Očekuje se da će investicije u globalni edge dostići 176 milijardi dolara u 2022, što je porast za 14,8 odsto u odnosu na 2021, a predviđa se znatno veći rast investicija do 2025. godine. Kako organizacije žele da omoguće svoja prva digitalna putovanja ka edge lokacijama, jedan od kritičnih elemenata uspeha jeste vreme neprekidnog rada. Nedavno je sprovedena anketa u kojoj ispitanici ističu da je pouzdano napajanje ključno za lokacije računarstva na ivici. Izazov predstavlja pronalaženje prostora u reku za dodavanje zaštite napajanja, posebno u malim IT prostorijama u koje ne može da stane više opreme. Jedan od načina da se reši ovaj problem jeste smanjenje veličine opreme u reku, a upravo to se dešava s novim Schneider Electric Smart-UPS Ultra modularnim uređajem za neprekidno napajanje (UPS) koji će se uskoro pojaviti i na našem tržištu.

Skalirajte kako rastete i unapredite pouzdanost napajanja

Kako organizacije nastavljaju da povećavaju svoje edge lokacije, moraju da izaberu tehnologiju koja će lako rasti s njima i pomoći im u poboljšanju operacija. U Schneider Electric-u nastojimo da se prilagodimo rastućim potrebama tržišta. Kao rezultat toga, predstavili smo našu najnoviju verziju modularnog, monofaznog UPS-a s litijum-jonskim baterijama koji je jednostavan za instalaciju i zauzima manje od polovine prostora u odnosu na prethodne modele.

Isporučujući do 20 kW, APC Smart-UPS Modular Ultra, koji je 50 odsto manji i 60 odsto lakši od starih UPS-eva, pomaže korisnicima da reše probleme s prostorom, skalabilnosti i redundanse koji se često javljaju kako njihova IT infrastruktura raste. To je prvi modularni UPS s litijum-jonskom tehnologijom u industriji i sa svojom većom gustinom, može da isporuči 2,5 puta više snage. APC Smart-UPS Modular Ultra je takođe najodrživiji modularni UPS te vrste u industriji i on je Green Premium sertifikovan, što je dodatni pokazatelj posvećenosti kompanije Schneider Electric na polju održivosti.

Prednosti modularnog UPS-a

Smart-UPS Ultra modular je uređaj prilagođen edge lokacijama i ima mnogo više snage u manjem prostoru (manji footprint), zahtevajući upola manji prostor u reku u odnosu na modele starije generacije. S obzirom na to da je modularan, UPS nudi nivo skalabilnosti i redundanse koji nadmašuje sve do sada dostupno, što ga čini idealnim za organizacije sa brzorastućim edge računarstvom i distribuiranim mrežama.

Manji footprint ovih UPS-eva se uglavnom može pripisati upotrebi poluprovodničke tehnologije sledeće generacije i litijum-jonskih baterija. Uređaji sa širokopojasnim poluprovodnicima omogućavaju značajno povećanje gustine snage, poboljšanu efikasnost i značajno smanjenje veličine i težine.

Smart-UPS Ultra modular UPS s litijum-jonskim baterijama manji su i lakši, što ih čini jednostavnim za postavljanje i uklapanje u uske prostore. Litijum-jonske baterije obezbeđuju do tri puta duži vek trajanja baterija od VRLA i ne moraju da se menjaju u normalnim uslovima rada, što pomaže kompanijama da uštede na troškovima održavanja.

Modularni UPS-evi imaju mnogo pozitivnih karakteristika, uključujući ono po čemu se razlikuju od običnih jedinica – modularnost, skalabilnost i redundantnost. Moduli snage omogućavaju proširenje kapaciteta jedinice bez dodavanja još jednog UPS-a. Kao takvi, Smart-UPS Ultra modularni UPS-evi pružaju agilnost i uštede u troškovima, dok istovremeno pomažu kompanijama da postignu svoje ciljeve održivosti.

Na primer, recimo da IT tim koristi jedinicu od 5 kW i kasnije treba da doda poslovnu aplikaciju s više hardvera koji zahteva povećanje kapaciteta pouzdanog napajanja. Umesto kupovine drugog UPS-a ili zamene još uvek novog UPS-a od 5 kW skupljom jedinicom od 10 kW, Smart-UPS Ultra modularna jedinica im omogućava da dodaju još jedan modul napajanja i baterije kako bi zadovoljili povećanu potražnju. Ubacivanje modula u slot u jedinici je jednostavno, tako da korisnici mogu to da urade sami, bez angažovanja dodatnih tehničara.

Modularnost takođe omogućava redundansu i najbolju pouzdanost napajanja u klasi. Ako dodate još jednu bateriju ili modul za napajanje u UPS, on može poslužiti kao rezerva. Ako na nekoj od baterija ili modula za napajanje dođe do kvara, redundantni modul će preuzeti njegovo opterećenje, što može sprečiti zastoje i poboljšati otpornost.

Redundansa postaje sve kritičnija za kompanije sa zahtevima za visokom dostupnošću. Na primer, uzmite u obzir maloprodajni lanac koji doživljava prekid rada. Ako dođe do prekida rada POS terminala, rezultat je propuštena prodaja. To takođe može značiti gubitak kupaca jer kada kupac ode, možda se nikada neće vratiti. Sa redundansom ugrađenom u UPS-u, mogu se izbeći zastoji, smanjeni prihodi i izgubljeni kupci.

Smart-UPS Ultra modularni uređaji imaju inteligentne mogućnosti koje omogućavaju daljinsko praćenje i upravljanje bilo gde i bilo kada, optimizujući performanse UPS-a. Pored toga, moguće je dodati drugu mrežnu karticu ako je potrebno.

Zainteresovani ste da vidite da li je ovaj UPS prikladan za vaš rastući posao? Ako jeste, posetite naš sajt da biste saznali više o tehnologiji i njenim primenama https://www.se.com/

Autor: Dušan Ćirić, Product Application Engineer – Secure Power

Podelite s prijateljima

Tweet