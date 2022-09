Danko Jevtović postao potpredsednik ICANN Borda direktora

Organizacija ICANN je reorganizovala svoje rukovodstvo. Tokom ICANN 75 ceremonije održane u Kuala Lumpuru, u Maleziji, imenovan je novi predsednik Borda direktora te organizacije – Tripti Sinha. Istovremeno, Leon Sančez se povukao sa mesta potpredsednika, te je na to mesto imenovan “naš” Darko Jevtović. Obojici su preostale dve godine u njihovom drugom trogodišnjem mandatu u toj organizaciji. Dvadesetočlani Bord direktora Internet Corporation for Assigned Names and Numbers odgovoran je za upravljanje sistemom naziva domena Interneta.

ICANN je nedobitna korporacija za sedištem u Kaliforniji koja je tehnički koordinator globalnog sistema Internet domena i IP adresa, odgovorna za upravljanje sistemom naziva domena. ICANN radi u globalnom javnom interesu, uz učešće zainteresovanih stakeholder-a, po bottom-up modelu. Upravni odbor usmerava i nadzire rad korporacije i usvaja pravilnike koji regulišu sistem Internet identifikatora. ICANN je operater L-root servera, a kroz IANA funkciju održava root zonu DNS sistema. ICANN od kraja 2016. godine deluje potpuno samostalno, bez nadzora koju je ranije obavljala vlada SAD.

Odbor direktora ove organizacije sastavljen je prema složenim paritetima, kako bi bili zastupljeni stručnjaci iz raznih krajeva sveta. Mandat svakog od direktora traje tri godine, a upravo objavljene promene u sastavu stupiće na snagu zadnjeg dana sastanka ICANN-a krajem oktobra 2021.

Danko Jevtović je preduzetničku karijeru započeo 1987. kao suosnivač kompanije Jugodata, koja je među prvima pod veoma povoljnim uslovima ponudila PC računare na jugoslovenskom tržištu. Tokom narednih petnaestak godina Jugodata je snabdevala tržište informatičkom opremom i izgradila snažan brend. Godine 1995. Danko Jevtović je bio jedan od osnivača sistema SezamPro, koji je izrastao u jednog od najvećih Internet provajdera u Srbiji i bio posebno zaslužan za širenje broadband pristupa zasnovanog na ADSL tehnologiji. Upravljajući radom SezamaPro, gospodin Jevtović je uvideo značaj organizacije koja bi podržavala razvoj tadašnjeg .yu domena, kao i potrebu da administracija domena bude profesionalno organizovana, čime bi se zamenio dotadašnji volonterski rad. Posebno je značajan tzv. “Dankov papir”, Predlog za unapređenje Interneta u Srbiji i Jugoslaviji, koji je predočen javnosti sredinom 2001. godine. Kroz dugu diskusiju, mnoge uspone i stranputice, stiglo se do osnivanja fondacije RNIDS, a Danko Jevtović je od 2007. do 2009. bio član Upravnog odbora RNIDS-a, upravo u vreme kada je ICANN delegirao .rs domen. Od 2013. do 2017. Danko Jevtović je bio direktor RNIDS-a, a njegovi kontakti s ljudima koji se bave održavanjem globalnog sistema nivoa doveli su ga do mesta u međunarodnim organizacijama koje se bave Internet imenima, najpre Borda direktora CENTR.org, udruženja evropskih nacionalnih registara Internet domena najvišeg nivoa, a onda i do borda direktora ICANN-a. Danko je tokom tri godine bio i član Multistakeholder grupe, koja savetuje Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Međunarodnom forumu o upravljanju Internetom (Internet Governance Forum).

Danko Jevtović je pomogao i pri osnivanju našeg časopisa i u njemu je objavio više tekstova, od kojih su posebno zapaženi prilozi koji se bave funkcionisanjem ISDN tehnologije, u doba kada je ona omogućavala značajno kvalitetnije komunikacije i brži pristup Internetu. Veliki je prijatelj naše redakcije i na prošlogodišnjem BIZIT-u su posetioci mogli da prisustvuju predavanju koje je tom prilikom održao na teme privatnosti, komercijalizacije i kontrole Interneta.

