Schneider Electric nova serija Easy rekova

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, najavio je uvođenje nove serije Easy rekova. Dostupna u različitim veličinama, serija Easy rekova se brzo i lako instalira, jednostavno proširuje, prilagođava i oprema. Ona predstavlja visoko kvalitetan i ekonomičan sistem rekova za široku primenu u kritičnim aplikacijama, uključujući mrežne ormane, edge computing i industrijska okruženja, cloud i kolokacijske data centre.

Easy rekovi su potpuno prilagodljivi i dostupni u raznim visinama, širinama i dubinama, od 24U do 48U unit-a, širine od 600 do 800 mm i dubine od 800 do 1200 mm. Raznovrsna ponuda takođe obuhvata sisteme rekova sa ili bez stranica i sa jednom opcijom, koja dolazi u ravnom pakovanju u cilju jednostavne isporuke na lokacijama sa izazovima poput ograničenog prostora ili visinskim ograničenjima.

Easy rekovi predstavljaju seriju rekova koja je pouzdana, pristupačna i laka za upotrebu, sa dodatnom opremom i komponentama od svetski proverenog brenda koji je sinonim za kvalitetno rezervno napajanje i infrastrukturu data centara i edge computing-a. Lako se biraju, instaliraju i opremaju sa drugim komponentama, uključujući nedavno lansiranu seriju Easy Rack PDU koja se odlikuje naprednim karakteristikama.

„Naša nova serija Easy rekova nudi pouzdanost svetske klase, performanse i dostupnost za kritičnu IT opremu u najrazličitijim primenama”, izjavio je Rob Mekernan, viši potpredsednik iz Divizije za sigurno napajanje Schneider Electric-a za Evropu. „Bilo da se koriste u kolokacijskim objektima, udaljenom edge ili kancelarijskom okruženju, Easy rekovi pružaju visoko kvalitetnu, robustnu i laku za instalaciju seriju rekova i dodatne opreme, koja ima i pristupačnu cenu.”

Među ključnim prednostima nove serije Easy rekova su:

Brzo postavljanje uz ekonomičnu platformu raznovrsnih funkcija : kompletno sklopljeni sa osnovnim funkcijama, Easy rekovi omogućavaju brzo postavljanje i lako instaliranje opreme u bilo kom IT okruženju. Serija ima stepen ventilacije od čak 81% na prednjim i zadnjim vratima i statičko i dinamičko opterećenje od 1200 kg i 600 kg, tim redosledom.

kompletno sklopljeni sa osnovnim funkcijama, Easy rekovi omogućavaju brzo postavljanje i lako instaliranje opreme u bilo kom IT okruženju. Serija ima stepen ventilacije od čak 81% na prednjim i zadnjim vratima i statičko i dinamičko opterećenje od 1200 kg i 600 kg, tim redosledom. Standardizovana rek platforma: Korisnici Easy rekova mogu da standardizuju sve svoje potrebe za serverskim i mrežnim rekovima na jednoj rek platformi, uz jednostavno postavljanje u redove u data centrima i udaljenim edge okruženjima. Nove standardne dimenzije obuhvataju širinu 800 mm i dubinu 800 mm, što je pogodno za instalacije kablova u mrežnim rekovima.

Korisnici Easy rekova mogu da standardizuju sve svoje potrebe za serverskim i mrežnim rekovima na jednoj rek platformi, uz jednostavno postavljanje u redove u data centrima i udaljenim edge okruženjima. Nove standardne dimenzije obuhvataju širinu 800 mm i dubinu 800 mm, što je pogodno za instalacije kablova u mrežnim rekovima. Konkurentna cena: nudi jednostavnu, ekonomičnu, laku za upotrebu, infrastrukturu na bazi rekova savršenog dizajna i kompatibilnosti sa najrazličitijim IT infrastrukturama.

nudi jednostavnu, ekonomičnu, laku za upotrebu, infrastrukturu na bazi rekova savršenog dizajna i kompatibilnosti sa najrazličitijim IT infrastrukturama. Veća kompatibilnost: jednostavno integrisanje sa rekovima, dodatnom opremom i PDU-ovima, kao i sa alatima za dizajn Schneider Electrica garantuje brzo projektovanje, instalaciju i kompatibilna IT rešenja.

jednostavno integrisanje sa rekovima, dodatnom opremom i PDU-ovima, kao i sa alatima za dizajn Schneider Electrica garantuje brzo projektovanje, instalaciju i kompatibilna IT rešenja. Kvalitetni sistemi: od proverenog lidera u sektoru industrije sa čuvenom pouzdanošću i petogodišnjom fabričkom garancijom.

Easy rekovi su u potpunosti kompatibilni sa otvorenim, interoperabilnim i vendorski nezavisnim EcoStruxure IT softverima za upravljanje kompanije Schneider Electric, što omogućava daljinski monitoring centralizovane i distribuirane IT infrastrukture sa bilo kog mesta, u bilo kom trenutku, preko bilo kog uređaja.

Serija Easy rekova je dostupna preko partnera. Za više informacija – posetite sajt.

