Schneider Electric: Promena stava je ključna za održivu budućnost data centara

Digitalizacija je ključni put ka održivoj budućnosti data centara, ali ona ima svojih izazova. Sve veći obim podataka akumuliranih u industrijskom sektoru, u kombinaciji s brzim rastom strimovanja sadržaja za potrošače, podstiče veliku potražnju za kapacitetom data centra.

Rastući finansijski i ekološki troškovi, povezani s korišćenjem energije u data centrima i industrijskim aplikacijama, doveli su do odgovarajućeg pokreta za poboljšanje efikasnosti sistema za napajanje i hlađenje data centara.

Danas postoje proverene tehnologije koje mogu u potpunosti da digitalizuju elektrodistributivnu infrastrukturu značajnih i kritičnih objekata, i tako pomognu u poboljšanju bezbednosti ljudi i sredstava, povećanju pouzdanosti napajanja i kontinuiteta poslovanja, optimizaciji operativne i energetske efikasnosti, postizanju ciljeva održivosti i ispunjavanju regulatornih propisa.

Industrija data centara dugo se smatrala pionirom u razvoju novih načina za povećanje energetske efikasnosti i uključivanje obnovljive energije u svoju strategiju nabavke energije. S druge strane, sve veća potražnja za digitalnom infrastrukturom znači da će potrošnja energije nastaviti da raste. Ispunjavanje sve većih zahteva često izgleda kontradiktorno ciljevima održivosti data centara, ali se oba mogu rešiti digitalizacijom. To je jedan od načina kako se može odgovoriti na četiri najčešća izazova operatera data centara – smanjenje potrošnje energije, smanjenje troškova energije, povećanje produktivnosti i održavanje pouzdanosti.

Zahvaljujući digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, smanjenje potrošnje energije bez žrtvovanja pouzdanosti savršeno su komplementarni ciljevi. Inovativni softverski alati za upravljanje omogućavaju vidljivost i kontrolu nad čitavim lancem vrednosti potrošnje energije.

Schneider Electric Galaxy V serija

Ova serija UPS-ova spada u visokoefikasne, jednostavne za primenu, kompaktne trofazne UPS sisteme sa fleksibilnim režimima rada namenjenim za objekte raznih veličina, data centre i kritične poslovne aplikacije. Ovo inovativno rešenje UPS sistema omogućava skaliranje ili dodavanje redundanse nakon inicijalne instalacije, ili može omogućiti paralelni rad koji podržava zahteve za snagom opterećenja od nekoliko MW. Omogućava da se dostigne najveća vrednost u svojim IT primenama isporučujući efikasnost bez ugrožavanja pouzdanosti.

Upravljanje rizikom, uključujući pouzdanost, lakoću održavanja i sigurnost, očuvanje kapitala i smanjenje operativnih troškova glavni su izazovi s kojima se korisnici susreću. Za svaki od njih, Galaxy V serija ima rešenje s poboljšanom tehnologijom, većom lakoćom korišćenja i kompatibilnošću s različitim arhitekturama napajanja. Odlikuje se niskim troškovima vlasništva (posedovanja), visokom dostupnošću, pouzdanošću i skalabilnošću, kao i principom investiranja u kapacitet infrastrukture po potrebi (pay-as-you-grow). Na taj način se pomaže organizacijama da optimizuju ukupne troškove vlasništva (TCO) tako što plaćaju samo količinu kapaciteta koja je potrebna u tom trenutku. Kada se donosi odluka o kupovini, razmišlja se o isplativosti ulaganja (ROI), i tada treba sagledati ne samo inicijalne troškove već treba uzeti u obzir ROI zasnovan na ukupnim troškovima vlasništva (TCO) kako bi mogla da se napravi preciznija projekcija troškova.

Da bi se olakšala mogućnost testiranja UPS sistema, za Galaxy VL i VX seriju je razvijena i primenjena Smart Power Test (SPoT) tehnologija. Ova metoda testiranja se koristiti nakon bilo kakve promene na UPS sistemu, kao što je puštanje u rad, servis ili popravka, i sprovodi se bez potrebe za iznajmljivanjem ili ugradnjom veštačkog opterećenja. SPoT propušta struju kroz komponente UPS-a, svaka komponenta je pod naponom i opterećena kao da je priključena grupa potrošača. Primenom ove tehnologije za testiranje UPS-a smanjuje se rizik za priključeno opterećenje i poboljšava kvalitet proizvoda.

Galaxy V serija UPS-ova se u potpunosti integriše s najnovijim rešenjima za upravljanje energijom koje imamo u Schneider Electric-u, uključujući EcoStruxure digitalne servise za data centre i poseduje fleksibilne režime rada za optimizaciju efikasnosti IT okruženja, uključujući:

– ECOnversion Mode™: Sa ovim novim režimom rada, Galaxy UPS-ovi nude hibrid između ECO režima i režima dvostruke konverzije. ECOnversion pruža performanse dvostruke konverzije sa efikasnošću do 99%.

– Režim dvostruke konverzije: Kroz visokoefikasan režim dvostruke konverzije smanjuju se gubici pri konverziji koristeći tehnologiju konverzije na četiri nivoa.

– ECO režim: Tradicionalni ekonomični režim, ali sada nije potreban u Galaxy UPS-ovima serije V jer ECOnversion nudi do 99% efikasnosti sa istom pouzdanošću kao DoubleConversion.

Ova jedinstvena fleksibilnost Galaxy UPS-ova omogućava korisniku da radi sa UPS-om u bilo kom od gorenavedenih režima, u zavisnosti od profila opterećenja, fizičke lokacije i rasporeda tokom životnog ciklusa UPS-a.

Režim ECOnversion™

UPS-ovi su namenjeni da obezbede pouzdano, „čisto“ napajanje svom predviđenom opterećenju, kao što su IT sistemi u data centru, čak i u slučaju nestanka električne energije ili prekida u glavnom izvoru napajanja. Većina UPS sistema to radi obavljanjem dvostruke konverzije, uzimajući naizmeničnu struju iz glavnog izvora napajanja, ispravlja je u jednosmernu da bi izvršili filtriranje i napunili UPS bateriju, a zatim je pretvara nazad u naizmeničnu struju. Kroz ovaj proces, izlazno opterećenje je uvek izolovano od bilo kakvih skokova, prekida ili harmonijskih izobličenja u glavnom izvoru napajanja.

U slučaju kvara, rezervna baterija se aktivira trenutno. Međutim, ovo čisto, pouzdano napajanje ima svoju cenu, jer se određena, mala količina energije gubi u procesu konverzije. Tradicionalni UPS-ovi u ECO režimu nastoje da smanje ili eliminišu ovaj gubitak energije tako što zaobilaze proces konverzije i povezuju opterećenje direktno na glavni izvor napajanja. UPS efikasno radi u režimu pripravnosti, pa se uključuje samo ako dođe do ozbiljnog poremećaja u glavnom napajanju. Iako to zaista štedi energiju, dolazi na štetu pouzdanosti jer je potrebno nekoliko milisekundi da se pređe u režim dvostruke konverzije, što može biti dovoljno da negativno utiče na povezano opterećenje. Pošto se baterija UPS-a ne puni stalno u ECO režimu, to predstavlja dodatni rizik da neće biti u potpunosti dostupna kada je potrebno.

Inovativni softverski alati za upravljanje omogućavaju vidljivost i kontrolu nad čitavim lancem vrednosti potrošnje energije

ECOonversion se suštinski razlikuje od tradicionalnog ECO režima pošto je inverter isključen u ECO režimu, dok je u ECOnversion režimu uključen. Ovde inverter može da radi paralelno sa bajpas izvorom koji snabdeva reaktivni deo opterećenja i održava ulazni faktor snage blizu 1. U režimu ECOnversion moguće je, ako je to potrebno, vratiti se na rad invertera brže nego u ECO režimu. Kada radi u ECOnversion režimu, UPS je u stanju da reaguje na prekid rada kao sistem klase 1 prema ICE 62040-3: najvišoj kategoriji zaštite.

Tehnologija ECOnversion pruža najbolji kompromis između 99% efikasnosti i pouzdanosti. Vodeća tehnologija u industriji primenjena u okviru Galaxy V serije UPS proizvoda brzo je postala prihvaćena na tržištu i predstavlja veoma otporno i efikasno rešenje za pouzdano napajanje, zajedno sa uštedom energije i kapitala više od 80 odsto tokom 10-godišnjeg veka trajanja UPS-a u poređenju sa efikasnošću dvostruke konverzije. U kombinaciji s litijum-jonskim baterijama koje obezbeđuju bolju gustinu snage od ekvivalentnih olovnih baterija, omogućava se ušteda prostora i lakše održavanje, što rezultira boljim srednjim vremenom do popravke (MTTR).

Schneider Electric Galaxy V UPS-ovi se lako integrišu u električna i fizička okruženja, kao i u sistem za nadzor. Predstavljaju pouzdano rešenje za data centre raznih kapaciteta, a uz ultraefikasan ECOnversion režim za uštedu energije i kombinovanje s litijum-jonskim baterijama prilično je jasno da svet UPS-a vidi novi nivo pouzdanosti, dostupnosti i efikasnosti. S jasnim rastom data centara na ivici, zdravstva, transportnih segmenata, čemu trenutno svedočimo, dobro je znati da UPS tehnologija napreduje kako bi oni uvek bili dostupni.

Autor: Dušan Ćirić, Product Application Engineer – Secure Power, Schneider Electric

