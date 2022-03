Schneider Electric, svetski lider u održivosti je naslovni sponzor serije poslovnih trka Serbia Business Run!

Schneider Electric jedna od najuticajnijih kompanija u domenu održivosti postao je naslovni sponzor Serbia Business Run serije poslovnih trka i najvećeg tim bilding događaja u Srbiji.

Sedma po redu Serbia Business Run serija najboljih trkačko-poslovnih manifestacija održaće se i ove godine u najvećim poslovnim centrima naše zemlje Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Nišu, i od ove godine nosi naziv Schneider Electric Serbia Business Run.

Cilj saradnje i sinergije ova dva brenda je da Schneider Electric Serbia Business Run za 5 godina postane prvi najveći sportski događaj u regionu koji je potpuno održiv! Ovaj ambiciozni cilj biće postignut postepenim uvođenjem inovativnih tehnoloških rešenja poput solarnih panela, reciklažnog sistema na svakoj trci.

Schneider Electric, kao globalni lider u upravljanju energijom i automatizaciji, sa svojim Hub-om u Novom Sadu u Srbiji predstavlja jednu od najvećih IT kompanija u zemlji. Schneider Electric ima ključnu ulogu u ostvarivanju četvrte industrijske revolucije, budući da rešenja koja razvija, klijentima omogućavaju da ostvare svoje poslovne ciljeve, ujedno vodeći računa o održivom poslovanju i smanjenoj emisiji CO2.

Kao kompanija koja je lider u oblasti energetike, Schneider Electric je svoje ponašanje i poslovanje strateški usmerila na održivost i smanjenje negativnih posledica globalnog zagrevanja. Njeno poslovanje oslanja se na odluku da do 2025. godine bude carbon neutral kompanija, da do 2030. prestane da emitujuje ugljen-dioksid, a da do 2050. dostigne net-zero supply chain.

Kompanija je proglašena za jednu od najuticajnijih kompanija u domenu održivosti od strane Corporate Knights-a, što predstavlja stručnu eksternu potvrdu dugoročne posvećenosti kompanije pitanjima životne sredine, društva i korporativnog upravljanja (ESG).

Na globalnom nivou, kompanija je godinama sponzor čuvenog maratona u Parizu, a od ove godine Schneider Electric je postao i ponosan sponzor Serbia Business Run. Zaposleni Schneider Electric redovno i uspešno učestvuju na SBR trkama u Novom Sadu i Beogradu I prošle godine su bili jedna od najbrojnijih ekipa.

Dragoljub Damljanović direktor Schneider Electric Hub-a u Srbiji je povodom podrške najvećem tim bildingu u našoj zemlji izjavio: “Schneider Electric predstavlja jednu od najuticajnijih kompanija u oblasti održivosti i veoma mi je drago da je upravo naša kompanija naslovni sponzor Serbia Buisness Run. Naša želja je da ovaj događaj koji tradicionalno okuplja trkače iz brojnih kompanija od ove godine ima i novi cilj a to je podizanje svesti o značaju brige o našoj okolini i važnosti odgovornog ponašanja ne samo pojedinaca, već i kompanija. Potrebno je da svako od nas preduzme konkretne korake u cilju smanjivanja emisije CO2, da utičemo na negativni trend klimatskih promena i pametno, na “zeleni” način trošimo resurse koje imamo. Ponosni smo na našu zajednicu Schneider Electric Serbia Business Run, gde zaposleni, i partneri treniraju i trče zajedno kako bi napravili razliku za našu planetu, jer je to jedan od najboljih primera posvećenosti održivosti, budućim generacijama i zelenim inovacijama”.

Ideja Serbia Business Run sportsko-poslovnog događaja jeste širenje svesti o zdravlju i zdravim životnim stilovima kroz trčanje kao idealnom načinu rekreacije. Do sada je na događajima učestvovalo preko 750 kompanija i 16.000 zaposlenih.

Učesnici trke, trče ili hodaju 5 km, a pravo učešća imaju svi, nevezano za poziciju u kompaniji, broj godina ili nivo utreniranosti. U trci učestvuju timovi kompanija, sa najmanje 3 člana, bez ograničenja maksimalnog broja učesnika ili pola učesnika. Svaki učesnik dobija bogat startni paket koji uključuje medalju, majicu, bon za večeru i startni broj sa čipom. Nakon trke učesnike očekuje večera, piće i žurka.

Ukoliko želite da prijavite tim za učestvovanje na ovom jedinstvenom poslovnom-sportskom događaju, sve informacije i mogućnosti prijave možete pogledati na sajtu Serbia Business Run-a: Serbia Business Run | Home

