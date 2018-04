Šest lekcija kojima vas uči preduzetništvo

Biti preduzetnik ima svoje prednosti, međutim takav način života i rada ne odgovara svima. Ako već imate sajt, prepravljen LinkedIn profil, vizit karte, dogovorene sastanke, čak i klijenta ili dva, ne znači da ste potpuno spremni za ulogu preduzetnika. Svi preduzetnici odlično znaju šta znači kada sumnjate u sebe ili osećate kao da ste na rolerkosteru. Treba da steknete iskustva u pregovorima, pa čak i u izboru ko su idealni klijenti za vas.

To su stvari koje autorka članka i vlasnik firme By George Communications-a koja se bavi komunikacijama i odnosima s javnošću, Amy George, želi da podeli sa onima koji se tek upuštaju u preduzetničke vode. „Za vreme koje je potrebno da se dobije MBA diploma, naučila sam više lekcija nego što mogu da izbrojim.“ kaže Amy. Ovo je šest lekcija koje je Amy naučila za dve godine koliko je vlasnik:

Verujte svom instinktu i neka vas vodi intuicija

Ovo je najveća lekcija. Ako vam ne deluje kao da vam potencijalni ili sadašnji klijent odgovara, verujte svom instinktu i kažite „Ne hvala“. Još bolje, ako smatrate da je prilika dobra – samo ne za vas – recite nešto poput „Biće mi drago da vas uputim na nekog za koga mislim da bi bio idealan za vas“. Ako osećate potrebu da kažete „da“ svakom potencijalnom klijentu, verovatno radite iz straha da nećete imati dovoljno klijenata. Ne treba vam ta loša praksa. Ljubazno „Ne hvala“ je način da budete dostupni za prave prilike koje su odmah iza ugla. Bićete zahvalni za odbijene pogrešne poslove, jer nešto bolje se uvek pojavi.

Pripremite se za rolerkoster vožnju

Jednog dana letite visoko – potpisuju se ugovori i dolaze čekovi. Sutradan vam već neće biti tako. Biti preduzetnik može da uzburka emocije, adrenalin i samopouzdanje. Prepoznajte to. Proslavite uspehe i nemojte sebe maltretirati kada vam naiđu loši dani.

Izbacite iz rečnika pojam slobodan dan

Da, slobodan dan ne postoji, i trebalo bi da se pomirite sa tim. Ne treba da vam smeta da budete online nakon 5 sati popodne ili vikendom, jer stvarate i gradite svoj posao i trebalo bi da uživate u tome i volite to što radite. Plus, to bi trebalo da bude vaš izbor, jer ste svesni prednosti koje vam preduzetništvo pruža. Više se ne osećate krivim za to što ste izašli ranije sa posla da bi prisustvovali školskoj predstavi vašeg deteta ili vozite dete na čas baleta. I više se ne osećate ogorčeno kada radno vreme prelazi u „slobodno vreme“. Sve je vaše vreme, i sami stvarate posao i život koji odgovaraju vama i vašoj porodici. „Telefon zvoni sedam dana nedeljno i, naravno, email se nikada ne zaustavlja“, rekao je Joe Alexander, izvršni direktor i osnivač Nest Bedding-a u San Francisku. „Nekome uvek treba nešto, klijent uvek ima pitanja. Iako to može da iscrpi, to znači da imamo posla, tako da ne mogu biti uznemiren zbog toga. To samo znači da moram iskoristiti maksimum od svake male pauze koje mogu dobiti.“

Okružite se pozitivnim ljudima

Morate da održite svoju energiju pozitivnom i optimističnom, i jedan način na koji to možete učiniti jeste da provodite vreme sa pravim ljudima – bilo da su to prijatelji, kolege ili potencijalni klijenti. Kao što je rekla Jen Sincero, life coach i savetnik za karijeru i autorka knjige You Are Badass at Making Money, druženje sa onima koji mrze i sumnjičavima je „najbrži put ka dole“. Definitivno treba da uložite manje vremena u prijateljstva u kojima je puno drame ili negativnosti ili osuda. Sve to iscrpljuje, a želite da stvorite velike stvari. Svi bi trebalo da pomažemo i podižemo jedni druge, na taj način svi su na dobitku.

Angažovanje poslovnog trenera je vredno investiranja

Ako postoji jedna stvar koju želite da uradite pre nego što započnete sa biznisom, jeste da angažujete trenera. Kao novinar, autorka članka, nikada se nije bavila prodajom, a kada je započela sopstveni biznis u oblasti komunikacija i odnosa s javnošću bio joj je potreban neko stručan. Radila je sa nekim ko je specijalizovan za prodaju, i njen trener Rachel Sheerin je sa njom korak po korak prolazila kroz proces prodaje i pomogla joj je da osigura da njena veb stranica prodaje za nju. Takođe joj je pomogla da identifikuje svoje idealne klijente i kako bolje da komunicira sa njima. I to nas dovodi do poslednje lekcije…

Ne zaboravite da je to vaš posao

To je vaš posao. Možete da radite ono što želite. Naplaćujete ono što želite. Tražite šta želite. Govorite „da“ kome želite i onome šta želite. Odlučujete da li je vaš „tanjir“ previše pun ili možete da stisnete u njega još jedan projekat ako želite. Možete da uzmete slobodan petak. Odete na ovaj sastanak, ali ne na onaj drugi. To je vaš posao, i možete da radite šta želite. Ako mogu ja, možete i vi, tvrdi autorka članka Amy George.

Izvor: Inc.com

