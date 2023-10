Šest trikova za štampače 

Postoje dva problema koja često uzrokuju probleme sa štampačem: Windows i visoki troškovi potrošnje.

U oba slučaja možete postići odlične rezultate pomoću ciljanih trikova koji će pomoći štampaču da radi optimalno. Štampač često pravi problem kada vam je potrebna brza štampana kopija. Verovatno ćete prvo obratiti pažnju na hardver kako biste rešili problem. Međutim, često vaš štampač ili multifunkcionalni uređaj nisu odgovorni za problem. Pre je poslednja Windows nadogradnja ta koja se ispostavi kao uzrok problema – ona može uništiti drajver štampača, promeniti osnovne postavke Office softvera ili dodati verzije drajvera u sistem bez vaše aktivne intervencije, što može dovesti do nepredviđenih problema sa štampanjem. Osim Windowsa, visoki troškovi potrošnje su često problem sa štampačima, barem ako koristite uređaj koji se snabdeva kartridž mastilom ili standardnim tonerom. Ali i ovde postoje rešenja kojima možete primetno smanjiti troškove, uključujući i troškove papira. Ne treba vam dodatni softver ili određeni model štampača. Potrebno je samo malo podešavanja. Pomoću sledećih trikova, sistem više neće ometati vašu štampu. Istovremeno, imaćete kontrolu nad tim koliko mastila ide na koliko listova.

Rešavanje problema sa štampačem nakon Windows nadogradnji

Bez obzira da li koristite Windows 10 ili 11, ažuriranja operativnog sistema često dovode do problema sa štampačem. Na primer, štampač se iz nepoznatog razloga povuče iz kućne mreže. Ili obrnuto: uređaj se pojavljuje sa nekoliko unosa u Windows control panelu.

Prilagodite format štampe u Outlooku

Pogotovo sa Microsoft Outlookom, ažuriranja Windowsa često imaju negativan uticaj. Čest problem sa štampačem je izostanak blokova teksta prilikom štampanja dugog e-maila. Delovi teksta obično nestaju prilikom promene stranice, iako su vidljivi u prikazu štampe.

Evo kako treba postupiti: Da biste dobili čitavu e-mail poruku na papiru, morate ponovo definisati format štampe. Da biste to uradili, dvaput kliknite na e-mail u Outlooku koji želite da štampate. U otvorenom prozoru idite na File > Print. Kliknite na Print options ispod standardnog štampača. Outlook koristi Memo stil za štampanje e-mailova. Možete ga videti pod formatom štampe. Da biste proverili podrazumevane postavke memo stila, kliknite na Page Setup. U sledećem prozoru izaberite Paper tab. A4 bi trebalo da bude izabrano i za tip i za veličinu. Nakon ažuriranja Windowsa, mogu se pojaviti i drugi formati, kao što su Letter ili A3. Pošto se ne podudaraju sa vašim standardnim štampačem, mogu dovesti do problema sa štampanjem i propuštenim delovima u porukama. Na kraju, proverite i orijentaciju kako biste postavili uspravni format, ako to nije slučaj, promenite postavku i potvrdite unos sa OK. Prednost je što se postavke štampe koje ste napravili sada primenjuju ne samo na izabrani e-mail, već na sve Outlook e-mailove, bar do sledećeg ažuriranja Windowsa.

Poništite ažuriranje koje parališe štampač

Naglo više ne možete da kontrolišete vaš WLAN štampač. Kada šaljete posao za štampanje, jednostavno ne ide nigde. Evo kako treba postupiti: U većini slučajeva, poslednje ažuriranje Windowsa se ispostavi kao uzrok kada se mrežni štampač više ne može pristupiti. Prvi korak je da ovu sumnju proverite pretragom poslednjeg ažuriranja u aplikaciji Settings na Windows 10 ili 11 i razjasnite situaciju pretragom interneta.

Instalirana ažuriranja za Windows 10 možete pronaći pod Update & Security > Windows Update > View update history. Za Windows 11, idite direktno na Windows Update > Update History. Zabeležite identifikator ažuriranja, koji počinje slovima “KB” i prati ga niz brojeva. Nakon toga, pretražite Google za “problem sa štampačem nakon Windows ažuriranja.” Ako se potvrdi da sistemsko ažuriranje uzrokuje probleme sa štampačem, deinstalirajte ažuriranje. To možete uraditi direktno u Update history pod opcijom Uninstall updates. Obratite pažnju da izaberete odgovarajuće Windows ažuriranje – ponovo, identifikator ažuriranja je odlučujući. Nakon ponovnog pokretanja, mrežni štampač bi trebalo da bude ponovo dostupan. Za test, idite na Devices > Printers and scanners u postavkama za Windows 10, izaberite svoj štampač i kliknite na Manage. Štampajte test stranicu putem opcije Print test page. Na sistemu Windows 11, pristupite svom štampaču putem Bluetooth and devices>Printers and scanners. Microsoft često obezbeđuje ažuriranje uskoro nakon ažuriranja koje je uzrokovalo probleme sa štampačem. Možete ga instalirati čak i ako ste obrisali prethodno ažuriranje. To se čak preporučuje iz bezbednosnih razloga.

Adresirajte višestruke unose štampača u Windowsu

Odjednom se vaš štampač ili multifunkcionalni uređaj pojavljuje dva puta ili čak više puta u Windows operativnom sistemu. Duplikati mogu biti uzrokovani ažuriranjem operativnog sistema, između ostalog. Otežavaju odabir odgovarajućeg drajvera.

Evo kako treba postupiti: Da biste obrisali višestruke unose štampača, idite na Devices > Printers and scanners u Postavkama za Windows 10, i na Bluetooth and devices > Printers and scanners za Windows 11.

Dupli unosi štampača obično se sastoje od naziva štampača – na primer “Epson ET-2840” – sa ili bez dodatka. Dodatak obično opisuje drugu funkciju uređaja – na primer “FAX” za PC faks funkciju. Ili ukazuje na to da je drajver instaliran više puta. Tada ćete videti opis “USB” za USB port ili “(Copy 1)” pored imena štampača. Samo poslednje je zapravo dupliciran unos. Pre nego što ga obrišete, koristite drajver štampača kako biste proverili da li je reč o drajveru za mrežu. Ako to nije slučaj, kliknite na njega i obrišite unos putem opcije Remove device u Windows 10 ili jednostavno Remove u Windows 11. Ako niste sigurni koji varijetet drajvera treba da definišete kao podrazumevani štampač, odštampajte test stranicu za svaki od relevantnih unosa. U pravilu, samo jedan drajver uređaja radi ispravno. Izaberite ovaj.

Štedite mastilo, toner i papir

Štampanje uvek košta, jer mastilo ili toner, kao i papir sami koštaju. Prirodno, želite da ih što manje trošite. Ovo takođe ima pozitivan sporedni efekat što ćete biti manje rasipni.

Štednja putem pregleda pre štampe (print preview)

Evo kako treba postupiti: Pogotovo kod dužih tekstova i obimnih tabela, isplati se koristiti pregled pre štampe, iako to znači dodatni korak dok ne dobijete završnu kopiju. Proverite margine dokumenta i ispravite ih kako biste što više sadržaja stavili na što manje stranice. Kod tabela, vredi proveriti kolone. Na primer, Excel često automatski premesti široke kolone na sledeću stranicu. Ovde brzo trošite listove papira.

Prilikom štampanja fotografija takođe je vredno pogledati pregled štampe. On pokazuje da li je slika centrirana ako je želite štampati sa marginama. Pregled vas takođe može zaštititi od dosadnih štampanja na skupom fotografskom papiru. Odmah ćete primetiti da li je slika pogrešno postavljena – tj. u uspravnom umesto ležećem formatu ili obrnuto.

Štedite sa crno-belom štampom

Većina modela štampača koristi sve boje u osnovnim postavkama i, ako postoji sumnja, koristi ih čak i ako štampana kopija treba da sadrži samo crno-belo. Ovo smanjuje nivo mastila i tonera plave, crvene i žute, iako želite da koristite samo crnu boju. Ovaj efekat možete isključiti na nekim štampačima, a na drugim barem smanjiti, čime aktivno smanjujete potrošnju mastila/tonera.

Evo kako treba postupiti: Ako želite da koristite samo crni kertridž za štampanje, obično su potrebni nekoliko koraka pre štampe. Prvo, postavite “režim crno-belo” u drajveru štampača.

Pošto se ova postavka obično ne koristi uopšte, već samo za određeni dokument, to radite unutar programa – obično pod opcijom File>Print.

U novom prozoru potražite Opcije za otvaranje drajvera štampača. Ovde često direktno u glavnim postavkama odabirete opciju “crno-belo”. Potražite dodatne opcije za monohromatsku štampu u drajveru. Neki štampači takođe nude opciju štampanja samo crnim kertridžem pod Extras ili Further options. Potvrdite unos sa OK. Pre nego što izvršite komandu za štampanje, pogledajte opcije štampe programa iz kojeg štampate.

Poseban slučaj štampanja fotografija: Ove mere obično pomažu kod svih crno-belih štampanja na običnom papiru. Međutim, kod štampe fotografija na posebnom fotografskom papiru, većina četvorobojnih štampača i dalje koristi obojene tačkice. One pomažu da se izglade ivice i bolje prikažu nijanse. Kao sporedni efekat, međutim, stvaraju se odlivci boje. Crno-bele boje tada izgledaju previše zelene, plave ili crvene.

Da biste eliminisali distorzije boja, morate prevariti svoj štampač: Da biste to uradili, u drajveru štampača odaberite najbolji medijum za štampanje koji štampač prihvata kao običan papir – kao što su Brother inkjet papir, Canon High Resolution Paper, Epson Photo Quality Inkjet Paper ili HP presentation paper. Postavite najvišu moguću rezoluciju.

Ako vaš štampač prijavljuje da su postavke u drajveru i uređaju različite, takođe morate dodeliti inkjet papir odgovarajućoj fioci za papir direktno na kontrolnoj tabli štampača. Često možete definisati i pokrivanje crnom bojom ili u drajveru ili u programu za obradu slika. Na ovaj način slika će biti štampana svetlije ili tamnije.

Napravite test štampe na običnom papiru. Tek kada rezultat bude zadovoljavajući, zamenite običan papir visokokvalitetnim fotografskim papirom. Gotova kopija neće dostići najvišu rezoluciju štampača, ali neće pokazivati dosadne odlivke boje.

Iskoristite potencijal za uštedu u drajveru

Svaki štampač može biti ekonomičan sa papirom i mastilom/tonerom. Međutim, zavisi od modela štampača koliko postavki ima za to. Što detaljnije možete podesiti uređaj putem drajvera, to ćete više iskoristiti potencijal za uštedu mastila i papira. Evo kako treba postupiti: Dobar način za uštedu je režim za crtanje ili uštedu tonera. Obično ćete ga pronaći u drajveru štampača u glavnim postavkama pod Quality. Ovaj režim smanjuje primenu mastila svih boja. Pošto mnogi modeli štampača stavljaju dosta mastila na papir pri standardnoj rezoluciji, ekonomično podešavanje često isplati za sve svakodnevne štampe. Nećete rizikovati da nećete moći da čitate tekstove. Ako vaš model štampača ne pruža poseban režim za crtanje, potražite ručne postavke u drajveru kako biste smanjili pokrivenost. Obično ćete pronaći šta tražite pod Dodatne opcije. Boje štampe često možete uticati putem klizača. U mnogim slučajevima, dovoljno je povećati svetlinu štampe kako biste smanjili pokrivenost mastila i time uštedeli mastilo/toner.

Dvostruka štampa pomaže da se uštedi papir. Ako vaš štampač može automatski štampati na prednjoj i zadnjoj strani lista, obično ćete ovu funkciju aktivirati direktno u glavnim postavkama drajvera. Morate još kontrolisati da li se list okreće prema kratkoj ili dugoj ivici papira. Dvostruka štampa je moguća samo ručno, uglavnom kod uređaja za početnike. Kada je aktivirana, vodič će vam pokazati kada i kako da okrenete listove da biste ih štampali sa obe strane. Ova funkcija takođe vredi da se koristi kako biste kontrolisali potrošnju papira za duže dokumente.

Režim više strana vam omogućava da stavite više stranica na jedan ispis. U tu svrhu, stranice su prikazane u smanjenoj veličini, ali ostaju lako čitljive. Obično ćete ovu funkciju pronaći u oblasti rasporeda ili direktno u glavnim postavkama. Osim broja stranica na jednom listu, možete odrediti i raspored. Da li ćete stranice postaviti jednu pored druge ili jednu preko druge zavisi od dokumenta. Isto važi i za broj stranica koje ima smisla staviti na jedan ispis. Ako imate multifunkcionalni štampač sa automatskim dvostrukim štampanjem, takođe je vredno da detaljno pogledate postavke na kontrolnoj tabli. Jer tada može praviti kopije sa obe strane, čime ograničava potrošnju papira.

Izvor: Pcworld

