Siemens intervju: Digitalizacija – cunami koji nosi kvalitativne promene

Poslednjih godina dosta se priča o digitalizaciji i Četvrtoj industrijskoj revoluciji, novim tehnologijama i njihovom uticaju na sve segmente života. Kada je reč o Srbiji, nažalost, često imamo prilike da čujemo kako nismo uspeli da idemo u korak ni s Trećom industrijskom revolucijom. O ovim i drugim temama razgovarali smo s Goranom Milisavljevićem, direktorom operativne kompanije Digital Industries Srbija, Siemens Srbija, koji nam je otkrio na koji način Siemens pomaže u implementaciji novih tehnologija na ovim prostorima…

Kako ocenjujete proces digitalizacije u Srbiji, kako privrede tako i oblast usluga, kao i državne institucije i ustanove?

U Srbiji se proces digitalizacije još uvek prilično potcenjuje iako se u poslednje vreme dosta radi na podizanju svesti o masovnosti promena koje ona donosi. Čini mi se da ključni nosioci promena u našoj privredi i društvu još nisu u mogućnosti da prepoznaju tempo i značaj promena koje stižu. Oblast usluga je otvorenija za prihvatanje i uvođenje novih digitalnih rešenja, tako da su one tu vidljivije dok je spremnost privrede kudikamo manja. U državnim organima postoji svest o značaju procesa digitalizacije društva u celini, ali bi implementacija morala ići znatno brže.

Siemens je pionir digitalizacije u Srbiji. Smatrate li da je proces digitalizacije, posebno u industriji i sektoru energetike, neizbežan. Šta Siemens u ovom momentu može da ponudi srpskoj privredi?

Digitalizaciju možete da uporedite sa cunamijem koji ne ostavlja pustoš za sobom već donosi ogromne kvalitativne promene u svim sferama života, uvodeći sasvim nov način razmišljanja i delovanja celog društva. Naša velika prednost jeste to što znamo da cunami stiže i što imamo dovoljno vremena da se pripremimo za put na tom talasu, međutim potreban je dobar plan. Siemens ima u svom portfoliju širok spektar digitalnih rešenja za razne vrste industrija. Ukoliko želite da razvijete novu mašinu ili proizvodnu liniju uz pomoć softvera, kao što su Digital Twin, TIA Portal, Virtual Commissioning i drugi, možete razviti kompletan virtuelni model, simulirati njegov rad na računaru i već u najranijoj fazi otkloniti sve potencijalne tehničke probleme koji se mogu javiti u realnom svetu.

Sve pomenuto znatno utiče na smanjenje troškova proizvodnje. S druge strane, ukoliko već imate određeni nivo automatizacije u vašem postrojenju, možete da primenite naše softversko rešenje Predictive Maintenance u cilju praćenja stanja opreme u proizvodnom procesu i pravovremenog sprečavanja ispada delova ili kompletnih proizvodnih procesa. Time se posao održavanja postrojenja dovodi na sasvim nov, ekonomičniji i efikasniji nivo.

Svi već uveliko govore o industrijskoj revoluciji 4.0, a često čujemo izjave da Srbija nije uspela da ide u korak ni s Trećom industrijskom revolucijom. Koja će uloga Siemens-a u Srbiji biti, kako se to ne bi desilo i sa Industrijom 4.0?

Ključne razlike između Treće i Četvrte industrijske revolucije, osim evidentnog tehnološkog napretka, treba tražiti u vremenu potrebnom za njihovu implementaciju. Dok ste u Trećoj industrijskoj revoluciji imali i nekoliko decenija da uhvatite korak s promenama, to sada neće biti slučaj. Brzina promena i prilagođavanja tržištu danas je izuzetna, čak i zastrašujuća. Kompanije koje danas ne uhvate korak s tehnološkim, društvenim i socijalnim promenama, rizikuju da ih sutra više ne bude. Mi iz kompanije Siemens svakodnevno prenosimo ovu poruku, što kroz dnevne kontakte s našim kupcima, što kroz razne promotivne aktivnosti.

Primera radi, tokom marta i aprila organizovali smo niz konferencija pod nazivom Drives Day i Inovation Tour u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Čačku, koje su bile izuzetno posećene, a kupcima iz cele Srbije prezentovali smo novitete iz našeg portfolija, naravno iz oblasti digitalizacije. Povećano interesovanje naše privrede za ove teme je primetno, a glavni motiv ovih konferencija jeste podizanje svesti naše industrije o predstojećim promenama. Time se bavimo već nekoliko godina, međutim, sada je došlo vreme da nova digitalna rešenja i implementiramo. Siguran sam da ćemo u saradnji s državnim organima, univerzitetima i privredom, koji su glavni činioci i stubovi našeg društva, naći način da pravovremeno uhvatimo korak sa Četvrtom industrijskom revolucijom. Digitalna transformacija podrazumeva usku saradnju pomenutih stubova društva.

MindSphere je Siemens‑ov otvoreni IoT operativni sistem, baziran na cloud‑u. Namenjen je digitalnoj transformaciji kompanija, bez obzira na njihovu veličinu ili vrstu industrije i primenjiv u kratkom vremenskom roku. Da li ga koristite u Srbiji?

Tempo uvođenja novih digitalnih rešenja u Srbiji za sada je prilično spor. Zainteresovanih kompanija ima, ali je potrebno da se pre svega stvore tehnički preduslovi za njihovu primenu. Takođe, još uvek ima nepoverenja prema čuvanju kompanijskih podataka u cloud‑u, pogotovo ako je administrator u inostranstvu, a MindSphere je cloud rešenje. Prisutna je i bojazan od zloupotrebe podataka, a MindSphere kao operativni sistem, kao i ostala digitalna rešenja iz našeg portfolija, podrazumeva sigurnu vezu između realnog i digitalnog sveta. Cyber security za nas ima ključan značaj u toj vezi. Trenutno se u svetu analizira svega 0,5% svih generisanih podataka.

Glavni zadatak MindSphere operativnog sistema nije u prikupljanju podataka, već u njihovoj analizi i vraćanju zaključaka tih analiza korisniku radi daljih unapređenja proizvodnih i drugih procesa. U Srbiji trenutno radimo na nekoliko pilot‑projekata primene OS‑a MindSphere, ali i još nekih digitalnih rešenja. Praksa u svetu je pokazala da je u slučaju plasiranja noviteta na tržište najbolji put sprovođenje pilot‑projekata. S povećanjem procenta uspešnosti pilot‑projekata raste i poverenje korisnika u širu primenu tih novih rešenja. Tim putem idemo i u Srbiji.

Koji su rezultati?

Uspešna digitalna transformacija zahteva strateške odluke najvišeg menadžmenta u kompaniji i to u dva smera. Usmeriti portfolio kompanije na Industriju 4.0 i razviti interne procese u tom smeru. Tu pripadaju dalje usavršavanje i obuka zaposlenih. Preduzetnici treba da ponude tržištu nova rešenja, digitalne servise i biznis modele, a to podrazumeva primenu inovativnih tehnologija, kao što su cloud, fleksibilni proizvodi i sistemi i veštačka inteligencija. Da bi se povećalo poverenje u IT tehnologije i smanjili cyber rizici, neophodna je primena integrisanih industrijsko‑sigurnosnih mera. Svi tehnički preduslovi za sprovođenje digitalne transformacije postoje i objedinjeni su u Digital Enterprise ponudi kompanije Siemens.

Postepenim uvećanjem investicionih troškova, preduzetnici već danas mogu da kroz primenu postojećih rešenja postignu veću fleksibilnost, efikasnost i kvalitet svojih proizvoda u znatno kraćem vremenu plasmana na tržište. Primeri već implementiranih Siemens‑ovih digitalnih rešenja širom sveta pokazuju da se period razvoja proizvoda, mašine ili postrojenja skraćuje i do 30 odsto, a da se efikasnost ili produktivnost mogu povećati za četvrtinu, dok je smanjenje troškova značajno.

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i studentskom organizacijom Udruženja studenata elektrotehnike Evrope – EESTEC Lokalni komitet Beograd, po četvrti put u Srbiji organizuje besplatnu stručnu radionicu praćenu regionalnim studentskim takmičenjem iz automatike, SIM(P)ATIC PLC+ Challenge 2019. Kakva su vaša iskustva kada je reč o ovoj akciji?

Jedan od ključnih stubova i nosilaca transformacije društva jesu univerziteti. Siemens Srbija već dugi niz godina polaže veliki značaj na saradnju s naučnim i obrazovnim institucijama širom zemlje. Kroz donaciju opreme fakultetima, saradnje na projektima i sprovođenje programa obuke trudimo se da studentima tehničkih fakulteta što više približimo praktičan rad kako bi oni odmah posle završetka studija mogli da budu uključeni u proizvodni proces. Moram da napomenem da su i sami fakulteti u Srbiji poslednjih godina dosta napredovali u ovom pogledu. Jedna od akcija je i regionalno takmičenje SIM(P)ATIC PLC+ Challenge kojim su već četvrtu godinu pod pokroviteljstvom Siemens‑a obuhvaćeni studentski timovi iz Slovenije, Hrvatske i Srbije.

Naše devojke i momci izuzetno su uspešni na ovom takmičenju. Na fakultetima imamo prave rasadnike talenata. Ovo takmičenje je dobra prilika da se uporedimo s vršnjacima iz regiona i vidimo gde smo kao obrazovni sistem u svemu tome. Za sada nam dobro ide. Jedna od nagrada za pobednike takmičenja jeste i praksa u Siemens‑u, a neki od njih su posle toga postali deo tima, odnosno dobili posao u Siemens‑u i s tim ćemo nastaviti u budućnosti. Ovogodišnje takmičenje je upravo u toku i želeo bih da iskoristim priliku da našim takmičarskim timovima poželim puno uspeha i osvajanje prvog mesta.

Korisna adresa: new.siemens.com

