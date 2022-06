Škole za 21. vek: Završeno državno takmičenje u programiranju pomoću mikrobit uređaja

Neke od najvažnijih tema koje spajaju ekologiju i obrazovanje, održivost i programiranje, a sve pod kapom kontinuiranog unapređenja različitih znanja i veština, još jednom su bile u fokusu među osnovcima i nastavnicima iz različitih krajeva Srbije. Ovog puta povod je završno, veliko državno takmičenje u programiranju u okviru programa Škole za 21. vek.

Tim učenika OŠ „Đura Jakšić” iz Beograda – prvi među najuspešnijima

Tim iz Osnovne škole „Đura Jakšić” zasluženo je osvojio prvo mesto projektom Pametna učionica, kojim su pokazali kako se mogu pratiti uslovi za održavanje nastave usled otežanih okolnosti za rad poput pandemije. Ova Pametna učionica s kontrolom faktora okoline pokazuje nam kako se može pratiti kontrola temperature, nivo osvetljenja u učionici uz postavljen alarm za slučaj potresa ili čak detektovati nivo zagađenja vazduha, a posebna funkcionalnost projekta je detekcija požara sa sistemom za gašenje i uzbunjivanje spasilačke službe.

Drugo mesto osvojio je tim iz Osnovne škole „Jovan Cvijić” iz Šapca za projekat Helsi (Help me see), koji su kreirali uređaj namenjen osobama koji uporedno imaju delimično ili potpuno oštećenje čula vida i sluha, odnosno osobama sa Ušerovim sindromom, radi njihovog lakšeg orijentisanja u prostoru. Treće mesto je pripalo timu devojčica iz Osnovne škole „Petar Leković” iz Požege za projekat Automatska samoposluga za beskućnike sa hologramskim uputstvom za upotrebu, koji je osmišljen kao pomoć osobama koje nemaju stalno prebivalište niti stalne prihode za život. Učenice su kreirale sandučiće sa osnovnim namirnicama, kao i stvarima za ličnu higijenu, koje bi u svakom trenutku mogle da iskoriste osobe kojima su potrebne.

Nagrade za inovativne

Pored glavnih nagrada, za najinovativnije projekte iz Srbije dodeljene su i tri specijalne nagrade. Nagrada za najmlađi tim pripala je Osnovnoj školi „Vojvoda Stepa” iz Beograda, čiji je projekat Komplet za slepe i slabovide osobe. Iza njihove ideje stoji želja da pomognu slepim i slabovidim osobama da budu u potpunosti inkluzivni deo zajednice. Njihov inovativni set pomagala, između ostalog, čine i narukvica za slanje i prijem hitnih poruka, zatim vozilo koje zamenjuje psa vodiča i šešir koji detektuje prepreku i zvučnim signalom upozorava na nju.

Tim Osnovne škole „Rade Dodić” iz Trstenika projektom Pametni staklenik osvojio je nagradu za tim s najboljim projektom na temu zaštite životne sredine. Oni su demonstrirali održivo korišćenje prirodnih resursa uz pojačan efekat kontrolisanja i usaglašavanja neophodnih uslova za život biljaka, čime nastoje da doprinesu kvalitetu proizvodnje i smanjenju gubitaka pri proizvodnji.

Nagrada za tim koji je razvio najsloženiji kod pripala je Osnovnoj školi „Miroslav Antić” s Palića, za projekat za najbolje napisan kod – Smart @ Home. U želji da pametne kuće budu pristupačne široj zajednici, kreirali su jedan kontroler pomoću kojeg je moguće kontrolisati različite kućne uređaje.

Masovnost uliva nadu

Kroz ova takmičenja u programiranju pomoću mikrobit uređaja, koje treću godinu zaredom organizuje Britanski savet, ali i kontinuirane obuke nastavnika i đaka, program Škole za 21. vek postavio je snažne temelje za dalje pozitivne promene u obrazovnom sistemu Srbije. Više od 1.150 škola širom Srbije bilo je deo programa, čime je podstaknuto učešće više od 300.000 osnovaca da stiču znanja i veštine, a nastavnici koji su prošli kroz program ističu da je sama upotreba mikrobit tehnologije u različitim nastavnim predmetima unapredila učenje i kapacitete dece da primećuju veze između različitih predmeta. Ove činjenice su još jednom dokazali učenici iz škola širom Srbije koji su na ovom takmičenju predstavili svoje inovativne i kreativne projekte.

Povodom završetka programa Škole za 21. vek, jednog od najvećih obrazovnih programa na Zapadnom Balkanu, održana je i svečana konferencija gde su predstavljeni rezultati programa. Tokom pet godina trajanja, ovaj program uključio je više od 4.000 direktora škola, 18.000 nastavnika i približno milion dece, a dodeljeno je više od 100.000 mikrobitova, džepnih računara, školama i jedno je od najvećih ulaganja u sektor obrazovanja u poslednjih deset godina. Osobenost ovog programa je što su i devojčice i dečaci bili jednako uključeni, sa ciljem da se svim učenicima omogući da se bolje pripreme za buduće karijere. Inkluzivna odlika ovog projekta doprinela je tome da i deca iz ugroženih grupa budu u potpunosti uključena i motivisana da daju svoj doprinos i dosegnu pun potencijal.

