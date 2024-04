Sledeći Ubisoft Forward biće održan 10. juna

Ubisoft je otkrio kada će se održati njihov sledeći veliki događaj. Najnovije izdanje Ubisoft Forward-a zakazano je za 10. jun u Los Anđelesu. To je na kraju glavne liste proslava Summer Game Fest-a, i istog dana kada je glavni govor Apple-ove Svetske konferencije programera.

Saznaćemo kuda ide Asassin’s Creed franšiza

Iako Ubisoft nije otkrio konkretno šta planira da pokaže na Forward-u, obećava ažuriranja i vesti o predstojećim izdanjima. Tokom svog najnovijeg izveštaja o zaradi, Ubisoft je rekao da će baciti više svetla na neke predstojeće projekte u maju, ali izgleda da je Forward sada verovatnije mesto za to.

Na Forward-u ćemo verovatno saznati više detalja o tome šta je sledeće za Assassin’s Creed, Ubisoftovu vodeću franšizu. Asassin’s Creed Codename Red, feudalni japanski set, trebalo bi da stigne u narednih godinu dana, dok smo dugo čekali više informacija o Assassin’s Creed Infinity, koji bi trebalo da poveže serijal.

Sigurna je opklada da će Star Wars Outlaws dobiti malo sjaja na Forwardu, pošto je ta igra zakazana za puštanje 2024. godine. S obzirom da je XDefiant odložen na neodređeno vreme (trebalo je da stigne do kraja marta) usred izveštaja o problematičnom procesu razvoja, možda ćemo i na Forward-u saznati više o toj igri. Mobilne igre The Division Resurgence i Rainbow Six Mobile takođe su trebalo da budu u centru pažnje u maju, tako da smo ih mogli videti i na Forward-u.

