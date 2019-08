Smrt jezika: Aplikacije za prevođenje i budućnost komunikacije

Jednom prisutna samo u naučno-fantastičnim filmovima, moderna tehnologija prevođenja sa jednog jezika na drugi danas korisnicima omogućava da odmah komuniciraju, što bi, kako tvrde neki eksperti, moglo da promeni svet.

Tehnologija za prevođenje brzo napreduje, a zahvaljujući veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju, a bi moglo da promeni brojne aspekte života – od edukacije i putovanja, preko načina na koje se posluje, do diplomatije. Tako bi učenici mogli da se oslobode rečnika, putnici neprijatnosti koja se oseća kada se ne zna neki lokalni jezik, a političari prevodilaca koji nisu uvek precizni. To znači da bi aplikacije za prevođenje u teoriji trebalo da olakšaju komunikaciju, te omoguće još brže širenje ideja kroz različite kulture.

Eksperti tvrde da će aplikacije ovog tipa u nekom trenutku postati toliko napredne da korisnici neće ni biti svesni toga da je prevođenje u toku, a zahvaljujući poboljšanjima u prevođenju koje se dešava u realnom vremenu. Kako se poboljšava tehnologija, tako i uređaji koji nude i usluge prevođenja postaju skuplji, pa, na primer, Google nudi Pixel Buds slušalice koje korisnicima omogućavaju instant prevođenje nakon samo jednog pritiska na dugme za oko170 evra. Kompanija Waverly Labs nudi sličnu tehnologiju za oko 220 evra, a tu su i druge kompanije koje se utrkuju kada je u pitanju kvalitet, ali i cena.

Jasno je šta ova tehnologija znači za kompanije i sticanje dobiti, ali kada je u pitanju budućnost jezika mišljenja još uvek nisu definisana. Najviše je onih koji tvrde da će sa razvojem tehnologije za prevođenje nestati potreba za učenjem jezika. To ne znači da će te tehnologija u potpunosti zameniti ljudske profesore jezika, ali je činjenica da niko na svetu ne može da nauči sve jezike, te bi se za one koji su nepoznati koristile tehnologija kao most ka nepoznatom.

Mašinsko učenje je najslabije kada su u pitanju jezici poput kineskog, japanskog i korejskog, a zbog toga što je struktura znakova drugačija, pa je potrebno mnogo više rada da bi se dobili zadovoljavajući rezultati. To znači da bi prevodioci sa ovih jezika mogli malo duže da sačuvaju svoje poslove, budući da je gubitak poslova još jedan od problema koji se ističe.

Uprkos usponu sistema veštačke inteligencije pretpostavlja se da će učenje jezika za mnoge i dalje ostati zadovoljstvo, te da će prava direktna komunikacija, koja isključuje i veštačke posrednike, i u budućnosti biti na ceni. Veštačka inteligencija na kraju ipak ne razume (bar ne još uvek) ton kojim se govori, te kontekst i različite jezičke finese koje doprinose bogatstvu jezika, tako da je trenutak kada će čovečanstvo odustati od toga još uvek daleko, bar za one koji cene i razumeju jezike.

Izvor: The Telegraph